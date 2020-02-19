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 Политика Украины, Общество
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 Никакой возможности проведения местных выборов в ОРДЛО в этом году не вижу, - Волкер

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер не верит в возможность проведения местных выборов на оккупированном Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "ЕП".

"Ну как можно провести честные и свободные выборы в ситуации, когда территорию контролируют российские силы и боевики? И поскольку я не верю в то, что они отдадут контроль, то не вижу никакой возможности провести выборы", - подчеркнул Волкер.

По его словам, ни на каких переговорах Волкер не слышал, чтобы кто-то даже рассматривал возможность провести выборы, пока территория остается под российской оккупацией.

"Если вы сравните тональность нынешней и предыдущей украинской власти по вопросу Донбасса, то сейчас действительно больше открытости, больше энтузиазма по поводу возможности проведения выборов. Возможно, это из-за того, что они умеют побеждать на выборах, и это у них получается очень уверенно. ... Это же не впервые в мире происходит, мы видели подобные попытки в Боснии, и они ни к чему хорошему не привели. И я подчеркну: я никогда не слышал, чтобы такой вариант рассматривался Украиной", - отметил Волкер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины. При этом он подчеркнул, что выборы могут проводиться исключительно по украинским законам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас есть четкий план, чтобы в конце октября выборы могли пройти по всей территории Украины, - Ермак

Источник: https://censor.net.ua/n3176580
 
   
 Топ комментарии
 
ЗАТО ВОТ ЭТО ПУЧЕГЛАЗОЕ ЧМО ВИДИТ
Никакой возможности проведения местных выборов в ОРДЛО в этом году не вижу, - Волкер - Цензор.НЕТ 6116
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ни один нормальный человек не видит. одни зелёные наркоманы.
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Сівоху знаю, а хто такий Волкер? Никакой возможности проведения местных выборов в ОРДЛО в этом году не вижу, - Волкер - Цензор.НЕТ 3847
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Сивоха видит возможность,а Волкер не видит
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Президент Украины и президент малоросии Никакой возможности проведения местных выборов в ОРДЛО в этом году не вижу, - Волкер - Цензор.НЕТ 3781 Никакой возможности проведения местных выборов в ОРДЛО в этом году не вижу, - Волкер - Цензор.НЕТ 6981
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ну так надо в носом в это кое-кого тыкать, чтоб доходило
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Російська окупація...Це словосполучення Главпотєрпєвший навіть вимовити боїться.
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Визначаючи психотип по антропометрії цього представника я приречено шарахаюсь між вченнями Зігмунда Фройда і Чізаре Ломброзо.
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так может говорить трезвый и разумный человек, который знает больше чем таблица умножения до пяти..., но, у нашего президента есть мирный план и таблица умножения ему нафиг не нужна...
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та ніхто не вірить крім порохоботів
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ни один нормальный человек не видит. одни зелёные наркоманы.
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А гундявий без клепки в голові, цього не розуміє!
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ви не відіте а ЗЕленський відіт це в очах Путіна..
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раз не видит, значит слепой..... а у нас тут все ЗЕрячие.... даже можно сказать с дальнозоркостью.....
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От, лошара, цей Волкер.Що він розуміє в політиці ? У нас найвеличніші політики **********: шмаркля, єрмак і сівоха кажуть, що можна на окупованих територіях вибори проводити.
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Гарні фото, не те що у зєбіла в 2014 році з окупованої горловки в обнімку з сєпарньою.
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а, то це ти кричав: "Слава беркуту!"?
я так і думав
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Ці хлопці на фото пішли потім воювати з роією, ти разом з сівохою підеш патрулювати кордон Україні разом з сєпарньою? Чи ти будеш єднати сєпарів з Українцями? І чуть не забув, на фото не беркута.
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Alter Nator - так перекладається латиницею "кацапський кідарас".
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так, саме так і перекладається
ти дуже освідчений поліглот, я пишаюся, що такі люди як ти, є в нашій країні, ти просто інтелектуальний цвіт нації!
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зебилы поняли так и передайте своему бубочке что вашингтонский обком решил Никакой возможности проведения местных выборов в ОРДЛО в этом году не вижу, - Волкер - Цензор.НЕТ 971
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Ви не уявляєте як важко знайти компроміс між госдепом США і КДБ. Але головне закінчити війну в голові, в якій віють протяги і бувають густі тумани, згідно з визначеннями профана в економіці.
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Вы вот это всё ещё б зелёнобутылочным вбили в голову
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Волкер думает больше о безопасности Украины, чем все зеленое дерьмо у власти и то что эту власть выбрало вместе взятые
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зато слугі крємля-кловун, єрмак, сівоха-відят.
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Чужинець Волкер прихильніший до України аніж усі зелені разом взяті.
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Волкер,а ты в глаза ***** заглядывал?а вот зеленский заглядывал и увидел там,мир во всем мире!
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МЬІротворець спить і відіт як сепарня хоче легалізувати свій зоопарк.
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Волкер сейчас-самый подходящий президент для Укоаины.
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"Ну как можно провести честные и свободные выборы в ситуации, когда территорию контролируют российские силы и боевики? И поскольку я не верю в то, что они отдадут контроль, то не вижу никакой возможности провести выборы" Источник: https://censor.net.ua/n3176580

Повісити це висловлювання пана Волкера перед віслюком замість морквини, щоб воно не казало, що не чуло чи не бачило. Та й перед сивухо-єрмако-арахамійними організмами теж. Йти вже ніхто нікуди не буде, зате й шкоди державі більш не нароблять... може...
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