EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  391  17
Материалы по теме:
Все про:Россия (74983) Франция (2188) Совбез ООН (752)

 Франция ожидает возврата к устойчивому миру на Донбассе, - постпред в ООН де Ривьер

Постоянный представитель Франции при Организации Объединенных Наций Николя де Ривьер призывает Россию использовать свое влияние на подконтрольных боевиков с целью выполнения Минских соглашений.

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Посол заявил, что, как и раньше, на Донбассе необходимо добиться прогресса в вопросе соблюдения прекращения огня, которое ежедневно нарушается несмотря на обязательства сторон, вновь подтвержденных 9 декабря на саммите лидеров Нормандского формата.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пять стран ЕС в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины

Он сказал, что соблюдение "режима тишины" надо обеспечить вдоль всей линии соприкосновения.

"В связи с этим я жалею из-за боевых столкновений, произошедших сегодня, в результате которых погиб один человек и еще несколько получили ранения. И в частности, я призываю вооруженные сепаратистские группировки воздерживаться от любой провокации для того, чтобы избежать военного обострения на местах", - подчеркнул де Ривьер.

Дипломат заявил, что Франция призывает все стороны выполнять обязательства по Минским соглашениям, а призывает Россию использовать ее влияние на наемников, чтобы добиться полного воплощения Минских соглашений в интересах гражданского населения, которое сегодня оказалось в ловушке между тяжелым вооружением и минами.

Он сказал, что Франция ожидает возвращения к устойчивому миру на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3176578
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Французький шлях до миру - це хранцузька любофф Пуйла з Зєйлом.
 показать весь комментарий
 
 
Только у Рашки не *свое влияние* как это стыдливо называет Франция, а прямое и непосредственное командование!!
 показать весь комментарий
 
 
А призвать до полного вывода расеянских войск слабо?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, лягушатники, пардон, петухи, гальские, они всегда ожидают. В Первую Мировую ожидали парней из США, Британии, Канады, Австралии, Сенегала и т.д. Во Вторую Мировую, с криком "ГАНС МЫ СДАЮМСУУУУ" ожидали освобождения от парней из США, Британии, Канады, Австралии, Сенегала и т.д. Ну, а потом важно надув щёки примазались к разделу Германии. Теперь ожидают.
 показать весь комментарий
 
 
Призиви,призиви і нічого більше,бо в Франції такий же президент,як і його товариш путін.
 показать весь комментарий
 
Последователи Петена ждут мира между наследником хохловаты и потомком нквдшников.
 показать весь комментарий
 
Миротворчі сили ООН (миротворчий контингент ООН, Мирконт ООН) - військові контингенти країн-членів ООН, виділені за Статутом ООН з метою запобігання або ліквідації загрози миру і безпеки шляхом спільних примусових дій (військова демонстрація, блокада тощо), якщо заходи економічного і політичного характеру виявляться або виявилися недостатніми.
 показать весь комментарий
 
 
Як може бути повернення до того, чого ніколи не було?
 показать весь комментарий
 
Очікуйте, очікуйте. Не забувайте періодично "Занято" кричати і воду спускати, а коли виб'ють двері - повернутися і нагнутися.
 показать весь комментарий
 
Макрон продался Уйлу. Гнать надо и Францю и Германию из Минска!
Хотите мира, усиливайте санкции! Нет? Тогда не 314!
 показать весь комментарий
 
Все войны в Европе, перераставшие затем в мировые всегда начинала троица - Франция, Германия и Рашка.
Они между собою трахались, женились, срались и воевали.. А страдала от этих
ихних "связей" вся Европа и большая половина мира Франція очікує на повернення до стійкого миру на Донбасі, - постпред в ООН де Рів'єр - Цензор.НЕТ 5005
 показать весь комментарий
 
 
Это адресовано расейским бармалеям!?ссыкливые лягушатники
 показать весь комментарий
 
Франция ожидает возвращения к устойчивому миру на Донбассе Источник: https://censor.net.ua/n3176578

А невже був такий період за ці 6 років? Чи з Франції щось інше бачать, а ніж українці в Україні?
 показать весь комментарий
 
 
После откровенной атаки противника, возникло несколько соображений, которые имеет смысл обсудить, и снова посыпались вопросы, ответы на которые мы давно откладывали. Ну что же, время пришло.

Итак, по характеру утреннего наступления, можно сделать вывод о том, что это было не спонтанное обострение, которое иногда случается на фронте, а заранее и хорошо спланированная операция. То есть, противник начал с артподготовки, а потом перешел в наступление. Пока - не очень большими силами, чтобы понять, насколько нынешняя власть уже развалила оборону на «передке». Это называется «разведка боем».

Если бы оборона провалилась, то в образовавшуюся брешь двинулись бы уже другие силы, которые там концентрируются уже несколько месяцев, под присмотром российского ОБСЕ.

Очевидно, что если эта бригада, которая называет себя властью, будет действовать в таком же духе, то подобные операции будут проводиться именно до тех пор, пока не образуется этот самый прорыв, после чего можно будет развивать наступления по планам, разработанным в Генштабе МО РФ.

Там уже давно поняли, что военно-политическое руководство Украины не имеет воли ни к победе, ни даже к обороне своей территории. Но пока все держится на армии, которая может сделать «козью морду» как агрессору, так и «интеграторам».

Собственно говоря, сегодня мы увидели, что все вот эти переговоры и сивохины планы это - антиконституционная деятельность, направленная на утрату суверенитета и территории Украины. То есть, все эти планы не имеют в своем составе никаких интересов Украины, и прямо противоречат конституции.
 показать весь комментарий
 
Сцикливый Макрон лижет путькину дупу. Чувствуется монастырское воспитание монахи капуцины известно как мальчиков воспитывают.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх