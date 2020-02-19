 Франция ожидает возврата к устойчивому миру на Донбассе, - постпред в ООН де Ривьер

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Посол заявил, что, как и раньше, на Донбассе необходимо добиться прогресса в вопросе соблюдения прекращения огня, которое ежедневно нарушается несмотря на обязательства сторон, вновь подтвержденных 9 декабря на саммите лидеров Нормандского формата.
Он сказал, что соблюдение "режима тишины" надо обеспечить вдоль всей линии соприкосновения.
"В связи с этим я жалею из-за боевых столкновений, произошедших сегодня, в результате которых погиб один человек и еще несколько получили ранения. И в частности, я призываю вооруженные сепаратистские группировки воздерживаться от любой провокации для того, чтобы избежать военного обострения на местах", - подчеркнул де Ривьер.
Дипломат заявил, что Франция призывает все стороны выполнять обязательства по Минским соглашениям, а призывает Россию использовать ее влияние на наемников, чтобы добиться полного воплощения Минских соглашений в интересах гражданского населения, которое сегодня оказалось в ловушке между тяжелым вооружением и минами.
Он сказал, что Франция ожидает возвращения к устойчивому миру на Донбассе.
Хотите мира, усиливайте санкции! Нет? Тогда не 314!
Они между собою трахались, женились, срались и воевали.. А страдала от этих
ихних "связей" вся Европа и большая половина мира
А невже був такий період за ці 6 років? Чи з Франції щось інше бачать, а ніж українці в Україні?
Итак, по характеру утреннего наступления, можно сделать вывод о том, что это было не спонтанное обострение, которое иногда случается на фронте, а заранее и хорошо спланированная операция. То есть, противник начал с артподготовки, а потом перешел в наступление. Пока - не очень большими силами, чтобы понять, насколько нынешняя власть уже развалила оборону на «передке». Это называется «разведка боем».
Если бы оборона провалилась, то в образовавшуюся брешь двинулись бы уже другие силы, которые там концентрируются уже несколько месяцев, под присмотром российского ОБСЕ.
Очевидно, что если эта бригада, которая называет себя властью, будет действовать в таком же духе, то подобные операции будут проводиться именно до тех пор, пока не образуется этот самый прорыв, после чего можно будет развивать наступления по планам, разработанным в Генштабе МО РФ.
Там уже давно поняли, что военно-политическое руководство Украины не имеет воли ни к победе, ни даже к обороне своей территории. Но пока все держится на армии, которая может сделать «козью морду» как агрессору, так и «интеграторам».
Собственно говоря, сегодня мы увидели, что все вот эти переговоры и сивохины планы это - антиконституционная деятельность, направленная на утрату суверенитета и территории Украины. То есть, все эти планы не имеют в своем составе никаких интересов Украины, и прямо противоречат конституции.