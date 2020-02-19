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 Политика Украины, Общество
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 Прекращение войны на Донбассе не может сопровождаться потерей наших территорий, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский делает все необходимое для того, чтобы закончить войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Наш президент делает все необходимое для того, чтобы закончить войну. Вы знаете, потому что это для нас очень болезненный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской областей. И нам надо в этом вопросе ставить точку", - подчеркнул Данилов.

По его словам, прекращение войны на Донбассе не может сопровождаться потерей территория для нашей страны.

"Прекращение войны не может сопровождаться тем, что мы будем уступать свои территории или свой суверенитет. Мы не уступаем ни один метр украинской земли. Мы должны сделать таким образом, чтобы наши пограничники стали на украинскую границу, чтобы состоялись выборы по украинским законам и на украинской территории", - отметил Данилов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не все заинтересованы во встрече в "нормандском формате", - Данилов об атаке наемников РФ вблизи Золотого

Источник: https://censor.net.ua/n3176577
 
   
 Топ комментарии
 
Не переплутайте!

Я ж правильно розумію, що триндьож двох жіночок в Інтернеті - це загроза життю ЗЕ.....
А обстріл бійців біля Золотого з артилерії крупного калібра - це "провокація"?
Настасья

Прекращение войны на Донбассе не может сопровождаться потерей наших территорий, - Данилов - Цензор.НЕТ 810

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Жабы - чоколятеры, а чё не квакаете ? Что ещё не понятно ? Не о чем брехать ?
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с марта - мне лично все равно что зеленые жабы и гадюки будут квакать - я лучше со стороны посмотрю! 20 лет платил налоги, чем мог помогал армии, верил в успешную Украину и делал все возможное в сфере ИТ и коммуникаций - теперь - развлекайтесь!
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А що з Вами станеться у березні, якщо не секрет?
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Зебил, ты еще не понял насколько ты туп?? Хочешь жить в придатке рашки? Как в омске каком нибудь только бурят полицейский тебя еще и по хребту будет отоваривать просто так, потому что ненавидит тебя? А твой Оманский осел нас к этому ведет, так что разминай почки свои.
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Шокогандон, отвечаю.
1. Я не верю вору-шоколаднику, брехуну и фальсификатору, его место в тюрьме.
2. Я никогда не поверю брехливому мародёру скупающему сми и интернетресурсы с одной целью - уйти от посадки за реальные преступления.
3. Я никогда не поверю тупо брешущим здесь на "цензоре", независимо от того : куплен ли он Петюней, или он подельник оного, или же он отупевший от брехни патриот, отупевший от вышеперечисленного .
Что, на брехне хотите построить Украину ?
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И что тебе президент сфасифицировал и в чем соврал? Нука факты скупки сми и интернетресусов. Так же и тебе никто не верит зебил в том что ты цитируешь руссми очерняющих президента.
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Да ты реально тупой, шокогандон...наука здесь бессильна...
На, почитай про шоко-песика, для ума .

На Гончаренко работает пророссийский журналист.
https://youtu.be/HWHU-mv6pQM
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Да, ты упоротый и конченый зебил, неоперабельный, мочой зеленского умывающийся, Сивохе строчиш миник иногда?
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"Наш президент делает все необходимое для того, чтобы закончить войну. "

А почему же она не заканчивается? Прекращение войны на Донбассе не может сопровождаться потерей наших территорий, - Данилов - Цензор.НЕТ 2703
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В феврале 2015 Порошенко переиграл Путина.

Сегодня мы уже знаем, как на переговорах в Минске Путин угрожал Порошенко "раздавить войско Украины". Президент Франции Француа Олланд описал в своей книге, как Порошенко и Путин кричали друг на друга. Как Порошенко "неотступно защищал интересы Украины".
Как путин удивил всех тем, что после изнуряющих переговоров в какой-то момент сказал, что ему надо выйти поговорить с кем-то из своих, а потом оказалось, он спит в соседней комнате "на широкой кровати", пока Меркель, Олланд и Порошенко задремали в своих креслах.

Именно в те дни Порошенко сумел показать Западу истинное лицо кремлевского карлика. Порошенко просто перетянул посредников в ходе переговоров на сторону Украины. По воспоминаниям Олланда, Меркель в какой-то момент разозлилась и пригрозила Путину полной международной изоляцией, после чего тот и пошел на уступки. Порошенко чисто дипломатически переиграл противника.

Вот это талант дипломата, который необходим Президенту страны.

Но это все было бы невозможно, если бы Украинская Армия не продемонстрировала стойкость в Дебальцево. Переговоры не возможны, когда одна из сторон разгромлена. Путин на переговорах сразу начал с того, что ЗСУ конец и Порошенко должен подписать капитуляцию. Меркель несколько раз спросила Порошенко - способна ли наша армия продолжать борьбу? Иначе переговоры теряют смысл. Именно в те дни 11-12 февраля нашей стране была необходима стойкость армии. И армия не подвела. Армия дала своему Главнокомандующему время, настучала врагу, а когда он добился подписей, быстро отступила на тыловые позиции.
Россия уложила 1 тыс своих военных за "котел с 8 тыс украми". В котором украинцев не оказалось.
Порошенко провел нас по лезвию ножа и победил.

Джон Смит, 18 февраля 2019 г.
https://emiliozk.livejournal.com/2594379.html
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ЗЕ....., виконуй свою обіцянку!
Прекращение войны на Донбассе не может сопровождаться потерей наших территорий, - Данилов - Цензор.НЕТ 6826

Фракція "Європейська Солідарність" вимагає від Зеленського виконати обіцянку і повернути українські підрозділи на позиції, які були втрачені унаслідок так званого "розведення військ".

Про це заявив на брифінгу у Верховній Раді співголова фракції Артур Герасимов, трансляцію вів "Прямий".

"Європейська солідарність" звертається до Зеленського і вимагає терміново повернути війська на позиції, з яких вони були відведені в рамках так званого розведення.
І вимагаємо від Зеленського терміново виконати його власну обіцянку, що у разі загострення, війська будуть повернуті на позиції.
Крім цього ми звертаємося до влади з вимогою терміново звернутися до Ради безпеки ООН і на зібраному з цього приводу засіданні обговорити цю ситуацію з наступом російських окупаційних військ на наші позиції.

Також звертаємось до нинішньої влади з вимогою терміново звернутися до наших міжнародних партнерів - Німеччина, Франції, США, з вимогою не тільки зберегти санкції проти країни-агресора, а й значно їх підсилити.

Ми всі чули, що пропонуються спільні патрулі.
Ми всі чули, що пан Зеленський побачив мир в очах Путіна.
Сьогодні вранці ми чітко побачили, що в очах Путіна - війна.
І вимагаємо від Зеленського позбутися ілюзій", - заявив Артур Герасимов.

видео -- https://youtu.**************
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Тю, так ті позицій руйнували самі ЗСУ перед відходом. А про п'ять хвилин щоб повернутися, на старі позиції, то лохторату і ЗМІ їздили по вухах. Припинення війни на Донбасі не може супроводжуватися втратою наших територій, - Данілов - Цензор.НЕТ 434
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Он в курсе, что позавчера Курт Волкер сказал? А сказал он, что в обозримом будущем,- раша из Донбасса не уйдет. Ну-ка, Данилов, опровергни Курта Волкера.
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ну оно вчера такой перл выдало о "совместном патрулирование"... Прекращение войны на Донбассе не может сопровождаться потерей наших территорий, - Данилов - Цензор.НЕТ 7361
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Курт Волкер прокомментировал идею о совместных патрулях и местных выборах

Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер (уволился из-за Бубачки прошлой осенью) оценил вероятность запуска совместных патрулей в ОРДЛО и проведения там местных выборов на неподконтрольной части Донбасса. По его мнению, такие шаги должны быть, но только при условии, что это не приведет к легализации террористических группировок. А это в ближайшее время маловероятно.
О совместном патрулировании Волкер высказался так: «Здесь действительно надо соблюдать осторожность, чтобы ни в какой форме не было даже частичного признания "народных республик". Им не место на территории Украины, и они должны исчезнуть. Но насколько мне известно, сейчас такой опасности нет», - передает «Европейская правда».
Он добавил, что на Донбассе есть «республики», есть так называемое «ополчения». Но и те, и другие подконтрольны Москве. Но, по его мнению, часть милиции в ОРДЛО - «это действительно местные люди». И те, которые служили в тех городах еще до 2014 года вполне могут войти в новые гипотетические патрули. Поскольку с ними ситуация «несколько иная».
И тут Волкер поддержал позицию Зеленского о полицейском патрулировании «под зонтиком» ОБСЕ. Таким образом будет убрана возможность поставить под сомнение суверенитет Украины. Но в ближайшем будущем, по мнению Волкера эти патрули не появятся. Потому что Кремль и дальше склонен давить на Киев.
В ту же проблему упирается и вопрос проведения местных выборов. «Ну как можно провести честные и свободные выборы в ситуации, когда территорию контролируют российские силы и боевики? И поскольку я не верю в то, что они отдадут контроль, то не вижу никакой возможности провести выборы», - сказал Волкер.

petrimazepa.com
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В четверг вечером Порошенко встретился с представителями Луганской и Донецкой областей, которые первыми узнали о деталях мирного плана. Известно, что этот план состоит из 14 пунктов, включающих в себя прекращение огня, амнистию для повстанцев, создание новых рабочих мест, восстановление жилья.

...
7. Создание в структуре МВД подразделений для осуществления совместного патрулирования.

...
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/06/140620_ru_s_ukraine_poroshenko_ceasefire

Припинення війни на Донбасі не може супроводжуватися втратою наших територій, - Данілов - Цензор.НЕТ 9079
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какие "пАтери" - мы же обЕденимся с "братьями" про-кацапскими...
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Да все уже поняли что вы трындите одно, а делаете другое.
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я бы не был так категоричен. "все поняли" ага Припинення війни на Донбасі не може супроводжуватися втратою наших територій, - Данілов - Цензор.НЕТ 9540
видел ролик где курицы обосрали парня за вопрос рос. блогерше чей крым, а мусора приехали, поставили его на колени и поволокли. И да, это не в москве было.....
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Не переплутайте!

Я ж правильно розумію, що триндьож двох жіночок в Інтернеті - це загроза життю ЗЕ.....
А обстріл бійців біля Золотого з артилерії крупного калібра - це "провокація"?
Настасья

Прекращение войны на Донбассе не может сопровождаться потерей наших территорий, - Данилов - Цензор.НЕТ 810

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"Наш президент делает все необходимое для того, чтобы закончить войну". Инфа устарела, он ее уже закончил в мозгу.
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Ну вот, значит он очень добрый, раз так красиво прочитал шо ему там написали.
Правда сказал бы из-за кого вот это вот все вот, было бы гораздо лучше.
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"Наш президент делает все необходимое для того, чтобы закончить войну. отводя украинские войска с украинской территори.которую "заселяют" "ихтамнеты"
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В любой нормальной стране он бы не смог продолжать быть президентом после такого,но только не тут.
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ЗРАДА! Как это без потери территории.
Порохоботы настаивают, нет просто требуют, чтобы отступали до Львова.
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Развод з Золотого-4 та інших місць це не втрата територій? Чи засцяні зеленню очі нічого не бачать?
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Василь Васил'єв, Іван Іванов - на інше у зеботів фантазії не вистачило.
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Говоря о метрах украинской земли на Донбассе - чувак выводит за скобки сотни километров украинской земли в Крыму. Вы чувствуете глубину игры?
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Я в очах зелених бачу, як вони хочуть віддати українські землі путіну.
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Извиняюсь,конечно,а Крым то уже другая война ,или не Данилова территории.
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Ти це бубочці кажи, а не людям. З ранку і до ночі, замість їжі та коксу... Може тоді в нього в голові туман розвіється і він побачить не свій вигаданий світ без війни та з очима путлєра, а нарешті реальність. Ту саме реальність, в якій є війна з московією, де гинуть наші вояки в місцях розведення і не тільки, де очі путлєра - то очі вбивці і тирана, де "какая разніца" працює тільки в наливайках і то не у всіх, де є прийняття рішень і є відповідальність за них, де є ще багато чого важкого, відповідального, а не тілько шоу 95 кварталу.
Хоча воно, навіть коли зрозуміє хоч щось, буде робити вигляд, що воно повний дибілєт.
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Карл Волох

Про зелених (в Україні)

Протягом останніх півроку я багато разів писав, що, за моїми спостереженнями, Путін ні про що із Зеленським домовлятися не буде - «масть» не та. Тобто, якісь формальні доброзичливі жести про людське (європейське) око робитимуться, але, в основному, тактика буде «пінкамі под шконку».
Найприкріше - ця лінія повністю себе виправдовує:

1)Янелох письмово підтвердив готовність застосувати формулу Штайнмаєра, практична реалізація якої може стати катастрофою для України;
2)санкціонував відведення військ попри те, що вогонь з другого боку так і не припинили (а це було першочерговою умовою);
3)продовжив переговори про розведення не зважаючи, що перший етап не дав жодного ефекту, людей на ділянках розведення гине більше, ніж раніше, а російські найманці, всупереч усім домовленостям, зайняли позиції, залишені ЗСУ;
4) Зеленський після обіцянок розміняти полонених по формулі «всіх на всіх» погодився на абсолютно несиметричний і несправедливий обмін, нав'язаний йому РФ, хоча нічого, крім рейтинга, чинити так його не змушувало;
5) вигідні тільки Росії місцеві вибори на окупованих територіях разом із рештою України стали програмним пунктом діяльності зовнішньополітичного відомства і більше з додатковими умовами (зокрема, щодо українського контролю за кордоном) не пов'язуються. Більше того, Зеленський сьогодні вже готовий навіть на «спільний контроль» (що є повною нісенітницею), але Росія не погоджується навіть на це.

Іншими словами, метод силового тиску Путіна на Янелоха повністю себе виправдовує. Нинішнє загострення на фронті - черговий крок у цьому напрямку.
Знаєте, втрати людських життів ще можна якось пояснити, коли мова йде про захист суверенітету своєї країни. Але віддавати їх, коли цим суверенітетом торгують, та ще й задешево - до сказу прикро.
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А Золотое и Станица Луганская уже не считаются, не???
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Душити кацапів як нелюдів без жалю.Тільки так можна освободити українську землю от нечісті.
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Цікаво, як це кожного дня про себе слухати виключно прокльони?
Це ж ні радіо в авто, ні новини, ні ящик вдома у вечір.... пздц ужас...
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По темі віни ще:
"Они рвут нам глотки за свой Донбасс", - это видео ИЗ РОССИИ, против войны на Донбассе, строго запрещено в РФ
http://webgazeta.top/e9titgfx1nch64?fbclid=IwAR2hBt7cVhpliyAjd4RNP3b52LPj8BKH_6MlQSaq2p0B_syQ8vwKDjdvuM0
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От загадка так загадка... Вони реально настільки тупі дебіли чи для них не меж меж у брехні?
Втрата яких територій??? Ціна миру - це втрата незалежності Україною. Тобто втрата не території, а цілої країни. Причому ніхто цього не приховує. ***** та Ко, про це говорять прямо і відверто. Так хто ж ви зелені?
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я не розумію взагалі - чому на дамбасі повинні відбуватись якісь вибори? що можуть вибрати і чи мають право вибирати ті, що привели вбивць в нашу країну? навпаки - там мінімум на 15-20 років заборонити вибирати і бути обраними - щоб за цей час перевірити кожного жителя і або він повинен понести покарання за зраду, або отримати повноцінне громадянство. А до того - тільки особливий статус - з максимальним обмеженням у правах вибору, пересування і отримання будь-яких пільг чи допомог від держави.
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так вы же,зеленые мрази,все делаете в точности наоборот
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