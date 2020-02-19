 Прекращение войны на Донбассе не может сопровождаться потерей наших территорий, - Данилов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Наш президент делает все необходимое для того, чтобы закончить войну. Вы знаете, потому что это для нас очень болезненный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской областей. И нам надо в этом вопросе ставить точку", - подчеркнул Данилов.

По его словам, прекращение войны на Донбассе не может сопровождаться потерей территория для нашей страны.

"Прекращение войны не может сопровождаться тем, что мы будем уступать свои территории или свой суверенитет. Мы не уступаем ни один метр украинской земли. Мы должны сделать таким образом, чтобы наши пограничники стали на украинскую границу, чтобы состоялись выборы по украинским законам и на украинской территории", - отметил Данилов.

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