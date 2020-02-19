 Пять стран ЕС в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новое время".
"Мы, страны ЕС, действующие члены Совета безопасности ООН - Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша — полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины согласно ее международно признанным границам", - говорится в заявлении.
Страны также осудили аннексию Крыма Россией и дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
В документе также говорится, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку "Л/ДНР", чем нарушает фундаментальные принципы международного права. В результате этого 3,5 миллиона человек на Донбассе нуждаются в гуманитарной помощи и защите.
В заявлении также отмечается, что результаты саммита в нормандской формате 9 декабря 2019 года должны быть основой дальнейшего решения ситуации на Донбассе.
Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены
Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту наступления боевиков на Донбассе.
Вже догорают стены кремля..
Слава держдепу!)))