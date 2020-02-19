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 Политика Украины
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 Пять стран ЕС в Совбезе ООН выступили с заявлением в поддержку Украины

Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша после заседания Совета безопасности ООН выступили с заявлением в поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Новое время".

"Мы, страны ЕС, действующие члены Совета безопасности ООН - Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша — полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины согласно ее международно признанным границам", - говорится в заявлении.

Страны также осудили аннексию Крыма Россией и дестабилизацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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В документе также говорится, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку "Л/ДНР", чем нарушает фундаментальные принципы международного права. В результате этого 3,5 миллиона человек на Донбассе нуждаются в гуманитарной помощи и защите.

В заявлении также отмечается, что результаты саммита в нормандской формате 9 декабря 2019 года должны быть основой дальнейшего решения ситуации на Донбассе.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены

Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту наступления боевиков на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3176576
 
 
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Зате Ара Хам і Я ще не зрозумів хто винен в цьому, як і Брехун оманський.
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Дремлет притихший северный город..
Вже догорают стены кремля..
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А пять стран это много или очень много?
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Зате Ара Хам і Я ще не зрозумів хто винен в цьому, як і Брехун оманський.
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В Раді Безпеки ООН лише 15 країн: 5 постійних і 10 змінних (змінюються щодва роки). Литва наразі в ці 15 не входить.
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Но Польши тоже нет в Совете безопасности ООН, но тут они есть.
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Польща є зараз у Раді Безпеки, телепню.
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Нахрена??? Арахамія із Зеленським та Сівохою шукають підстави звинуватити власних вояків, а вони стають на нашу сторону?
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А шмаркля що думає? Точно, пазваніть в.в. .уйлу і утачніть пазіцию.
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От що чудодійна зупинка будівництва ПП-2 робить!
Слава держдепу!)))
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Итальяшки и вся прочая греческо-балканская сволочь...
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