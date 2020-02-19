 Следователи пообещали сегодня предоставить адвокатам Антоненко доступ к запрашиваемым материалам дела, - Маслов

Об этом в своем блоге на Цензор.НЕТ сообщил привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко, бывший военнослужащий, юрист Леонид Маслов.

"18.02.2020 в 20 часов 20-28 минут, во время телефонного разговора следователь сообщил, что 19.02.2020 в 14 часов в помещении ГСУ НП Украины по адресу: м. Киев, ул. Академика Богомольца, 10, представителям стороны защиты, а именно Круговому Дмитрию Сергеевичу, будут предоставлены документы, которые были запрошены в ранее направленных ходатайствах", - сообщил Маслов.

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"Просим иметь в виду общую позицию подозреваемого и всех его защитников о недопустимости дальнейших нарушений требований УПК Украины, гарантирующих стороне защиты право на сбор доказательств невиновности подзащитного, просим больше не препятствовать работе адвокатов путем создания искусственных проблем, как недопуск в помещение ГСУ, потеря материалов дела, отсутствие всех следователей из следственной группы на рабочем месте и т. д. Напоминаем, что только при условии соблюдения требований закона с Вашей стороны возможно дальнейшее участие подзащитного Антоненко в любых следственных действиях, о чем он уже официально письменно заявил 06.02.2020. Запрет стороне защиты в сборе доказательств невиновности противоречит принципу равенства сторон уголовного производства в собирании доказательств, а также нарушает право на защиту", - говорится в ходатайстве адвокатов Антоненко.

Также Маслов сообщил, что адвокаты просят предоставить им доступ к материалам, которыми обосновывались ходатайство об обыске и задержании всех подозреваемых по делу, ходатайство об аресте имущества, материалам, содержащим персональные данные подзащитного Антоненко, с которыми он имеет право знакомиться (в силу ч.3 ст.32 Конституции Украины), материалам следователей, в том числе негласных розыскных действий, которые могут указывать на невиновность лица в совершении уголовного преступления, заключению экспертов, которые устанавливали приметы лиц, зафиксированых на видеозаписях накануне убийства господина Шеремета, к данным операторов мобильных телефонов подозреваемых, к оригинальному (англоязычному) тексту заключения "криминалистического анализа походки" профессора Бирча или справке о его отсутствии в материалах производства. Также адвокаты просят разрешить доступ к личной карточке Антоненко в ИВС.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.