 Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на Николаевщине, пострадали 17 человек, - ГСЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"19 февраля в 1:35 на пункт связи 18 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кривоозерском районе на 296 км автодороги М-05 "Киев-Одесса".
По прибытию на место происшествия спасатели выйснили, что столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением "Одесса-Киев" (в котором находилось 39 пассажиров и два водителя) и грузовой автомобиль Volvo.
В результате ДТП пострадали водитель и 16 человек первого транспортного средства.
Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя автобуса и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Еще 16 пассажиров с различными травмами были направлены в Кривоозерскую центральную районную больницу (15 человек, в том числе пострадавший водитель) и в Любашевскую ЦРБ Одесской области (2 человека). Сейчас пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.
По уточненной информации, на утро 8 граждан после оказания квалифицированной медицинской помощи покинули лечебные заведения.
Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались.
в годину ночі важко ще якось інакше спіймати вантажівку...тим паче постраждав водій буса...тобто на таран пішов (заснув чи не побачив? )
ні габариту, ні знаку, якщо зломався...у кращому випадку відро!
Вони такі семидільні, все що хоч роблять за кермом, ну тільки не керують уважно!