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 Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на Николаевщине, пострадали 17 человек, - ГСЧС. ФОТО

На трассе "Киев-Одесса" рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. Пострадали водитель и 16 пассажиров автобуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"19 февраля в 1:35 на пункт связи 18 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Кривоозерском районе на 296 км автодороги М-05 "Киев-Одесса".

По прибытию на место происшествия спасатели выйснили, что столкнулись рейсовый автобус Temsa Diamond сообщением "Одесса-Киев" (в котором находилось 39 пассажиров и два водителя) и грузовой автомобиль Volvo.

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на Николаевщине, пострадали 17 человек, - ГСЧС 01
Фото: сайт ГСЧС

В результате ДТП пострадали водитель и 16 человек первого транспортного средства.

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Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя автобуса и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Еще 16 пассажиров с различными травмами были направлены в Кривоозерскую центральную районную больницу (15 человек, в том числе пострадавший водитель) и в Любашевскую ЦРБ Одесской области (2 человека). Сейчас пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По уточненной информации, на утро 8 граждан после оказания квалифицированной медицинской помощи покинули лечебные заведения.

Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали и от госпитализации отказались.

Источник: https://censor.net.ua/n3176571
 
 
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скоріш за усе проморгав водій автобуса грузовик на обоченні...??
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і в мене таке враження...
в годину ночі важко ще якось інакше спіймати вантажівку...тим паче постраждав водій буса...тобто на таран пішов (заснув чи не побачив? )
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По телевизору наверное интересный эпизод сериала "Сваты" ишел, вот водитель и отвлекся!!! Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на Николаевщине, пострадали 17 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1321
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може габаритніх не побачив водій буса, чи просто не працювали вони, забув увімкнути водій вольво...
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так...і таке частенько трапляється...
ні габариту, ні знаку, якщо зломався...у кращому випадку відро!
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Заснув, або відасик дивився воділа!
Вони такі семидільні, все що хоч роблять за кермом, ну тільки не керують уважно!
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по раскраске похоже на "Автолюкс"...А єто серьезная компания, а не какая то шаражкина контора...Дай Бог что б все хорошо закончилось для пострадавших
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