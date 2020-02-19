 Самолет из Украины для эвакуации граждан прибудет в Ухань в 22:00 по местному времени, - Гончарук

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно плану, самолет прибудет в город Ухань 19 февраля в 22:00 по местному времени", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Уханя, вылетит в Китай почти в три часа ночи 19 февраля и вернется в Украину около 8:00 утра 20 февраля.
По данным МВД, самолет заберет из КНР 49 граждан Украины и около 25 иностранцев.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что для размещения эвакуированных из Китая украинцев подготовили 4 объекта. Но где находятся эти объекты, сообщить отказалась из соображений безопасности.
Но готов поспорить, что наши "гении мысли", не пошли путем развитых стран и не отправили военно-транспортный самолет ВВС, как например делали это США.
Да и очень страшно, что в развитых странах где с медициной все супер, эти борты садят на военных авиабазах, где оборудуют специальные дома-поспеления для карантина, а вангую у нас так не будет
Заметьте, КАРАНТИНА, который в Китае хоть есть. У нас карантин обеспечить поленились.
Кстати, 80 эвакуированным придется провести в салоне вместе около 15 часов.
Попадут ли все в обсервацию? Будем надеяться.
Санаторій Шкло (військовий, часів СРСР).
Знаходиться практично на території Яворівського полігону."
Потенциальных больных к военным, немало из которых завтра поедут в зону ООС.
ХОМЧАК: СЬОГОДНІ БУЛА НЕ ПРОВОКАЦІЯ, ВОРОГ ХОТІВ ЗАХОПИТИ СПОСТЕРЕЖНІ ПОСТИ.
"Це війна, і для воюючих дорогий кожен метр. В оперативному плані - це нічого не змінює в обстановці. Але для людей, які на війні, кожен метр, який вони обороняють, він политий кров'ю і дуже дорогий".
то все с организаторами будет понятно.
О чем предупреждали сто раз: заставить никого нельзя.
Эвакуированным придется провести в салоне 12-15 часов, если там окажется хотя бы один зараженный, то вероятность заражения многих других очень велика.
Наши импотенты смогут запретить кому-то уехать домой? Нет. Законодательной возможности принуждения нет, и обеспечить ее не удосужились.
Тем более еще 29 иностранцев под защитой своих государств, но от иностранцев хоть можно ожидать большей дисциплинированности.