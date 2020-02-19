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 Самолет из Украины для эвакуации граждан прибудет в Ухань в 22:00 по местному времени, - Гончарук

Самолет специального рейса, на котором будут эвакуировать граждан Украины и иностранных государств из города Ухань в Китае, вылетел из международного аэропорта "Борисполь".

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно плану, самолет прибудет в город Ухань 19 февраля в 22:00 по местному времени", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Уханя, вылетит в Китай почти в три часа ночи 19 февраля и вернется в Украину около 8:00 утра 20 февраля.

По данным МВД, самолет заберет из КНР 49 граждан Украины и около 25 иностранцев.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что для размещения эвакуированных из Китая украинцев подготовили 4 объекта. Но где находятся эти объекты, сообщить отказалась из соображений безопасности.

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Самолет из Украины для эвакуации граждан прибудет в Ухань в 22:00 по местному времени, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176569
 
 
 Топ комментарии
 
Предлагаю их расселить в коттеджах Зеленского, кто за? Самолет из Украины для эвакуации граждан прибудет в Ухань в 22:00 по местному времени, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7075
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да успокойтесь 2 месяца подряд китайцы бежали свободно по всему миру в тч и через Украину 2 месяца подряд. вирус прийдёт в любом случае. надо надеяться что в ослабленом виде.
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Предлагаю их расселить в коттеджах Зеленского, кто за?
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Про маєточек в Козино не забываем, там где был санаторий одной конфетной фабрики.
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Вот не буду читать ничего кроме заголовка.
Но готов поспорить, что наши "гении мысли", не пошли путем развитых стран и не отправили военно-транспортный самолет ВВС, как например делали это США.

Да и очень страшно, что в развитых странах где с медициной все супер, эти борты садят на военных авиабазах, где оборудуют специальные дома-поспеления для карантина, а вангую у нас так не будет
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В связи с прелетом зараженных корона вирусом из уханя начинается эвакуация жителей Львовской области, куда вероятных инфицированных хотят поместить на карантин Самолет из Украины для эвакуации граждан прибудет в Ухань в 22:00 по местному времени, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1099
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да успокойтесь 2 месяца подряд китайцы бежали свободно по всему миру в тч и через Украину 2 месяца подряд. вирус прийдёт в любом случае. надо надеяться что в ослабленом виде.
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То китайцы. А это уханьцы - из самого центра карантина.
Заметьте, КАРАНТИНА, который в Китае хоть есть. У нас карантин обеспечить поленились.
Кстати, 80 эвакуированным придется провести в салоне вместе около 15 часов.
Попадут ли все в обсервацию? Будем надеяться.
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И закрыть границу с гейропой, ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ!
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гончарук ждал пока все передохнут, а они лять, живы!)
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Ага! Под покровом ночи(с). Есть возможность разбежаться, пока не заперли...
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"Що до чуток, про те, що ймовірних носителів вірусу повезуть у санаторій Шкло.
Санаторій Шкло (військовий, часів СРСР).
Знаходиться практично на території Яворівського полігону."

Потенциальных больных к военным, немало из которых завтра поедут в зону ООС.
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Величайший звиздун?

ХОМЧАК: СЬОГОДНІ БУЛА НЕ ПРОВОКАЦІЯ, ВОРОГ ХОТІВ ЗАХОПИТИ СПОСТЕРЕЖНІ ПОСТИ.
"Це війна, і для воюючих дорогий кожен метр. В оперативному плані - це нічого не змінює в обстановці. Але для людей, які на війні, кожен метр, який вони обороняють, він политий кров'ю і дуже дорогий".
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а що приміщення у раді не знайдеться для них, чи то у бубочкиному маєтку, маєтках!!
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В Северодонецке есть неплохой аэропорт.
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зеленые уроды хотят скрыть куда именно прибудет этот самолёт. следите за ним. сейчас он на дозаправке в Алматах. борт SQP7301.
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Если хоть один эвакуированный откажется или не попадет на обсервацию,

то все с организаторами будет понятно.

О чем предупреждали сто раз: заставить никого нельзя.

Эвакуированным придется провести в салоне 12-15 часов, если там окажется хотя бы один зараженный, то вероятность заражения многих других очень велика.
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на это и расчёт, будет как с кораблём у Японии
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Японцы блокировали лайнер, принудительно.

Наши импотенты смогут запретить кому-то уехать домой? Нет. Законодательной возможности принуждения нет, и обеспечить ее не удосужились.

Тем более еще 29 иностранцев под защитой своих государств, но от иностранцев хоть можно ожидать большей дисциплинированности.
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22:00 уже скоро, почти через шесть часов. Там туда-сюда, обратно полдня, короче, дня через два будут здесь. Так где с цветами встречать?
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