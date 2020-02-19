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Все про:Германия (3528) Совбез ООН (752) Донбасс (20718) Сурков (255) наемники РФ (1060) Хойзген (1)

 Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи наемников под "Минском", - постпред Германии при ООН о причастности России к войне на Донбассе

Постпред Германии при ООН Кристофер Хойзген привел доказательства причастности Российской Федерации к войне на востоке Украины.

Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Десять дней назад руководитель "ДНР" на своем веб-сайте сказал, что господин Пашков будет действующем руководителем Донецка. Он был до этого вице-губернатором Иркутска. А Иркутск, насколько мне известно, находится в России", - рассказал Кристофер Хойзген.

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Также он отметил, что, согласно словам главы бюро по миграции российского МВД Валентины Козаковой, РФ выдала российские паспорта 227 тысячам жителей оккупированной территории Донбасса.

"Вот - участие России", - заявил Хойзген.

"Я был в Минске, и велись переговоры всю ночь, и были заключены Минские договоренности. Кто-то сказал: сепаратисты должны подписать. И г-н Сурков, который вел переговоры, сказал: "Я это сделаю". И приблизительно 10 минут ему понадобилось, чтобы получить подпись под этим комплексом мер от сепаратистов. Это насчёт независимости сепаратистов от России", - заявил постпред Германии при ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3176568
 
   
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Зє бачив у тумані,від очі протирав від Пуйловської мочі.
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Зє потрібно 5 років щоб усвідомити , що Земля кругла, а Путен Хубло.
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Дмітру понадобілось пол года шоб понять шо зеленскіх чьмо
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коацапу в лице сци, а він скаже, що це Божа Роса Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи наемников под "Минском", - постпред Германии при ООН о причастности России к войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 4138 Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи наемников под "Минском", - постпред Германии при ООН о причастности России к войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 4138
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РФ выдала российские паспорта 227 тысячам жителей оккупированной территории Донбасса. Вот этих 227 тыс кацарылых лишить гражданства Украины и привлечь к ответственности по статье 111 ук !!!
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"Эти "факты" ни каким образом не помешают дальнейшему продвижению к миру" - скажет величайшый лидер современности.
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Ну так-то жиденькие факты. Помнится Россия приводила в качестве доказательств управления США Евромайданом, то что Нуланд печеньки раздавала.
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Война для кацапов вторая мать.
Родившиеся на удобрение Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи наемников под "Минском", - постпред Германии при ООН о причастности России к войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 8602
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кажись ненцы начали что то подозревать и о чем то догадываться Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи наемников под "Минском", - постпред Германии при ООН о причастности России к войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 3431
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- та ладно вам...я видел глаза путина...а в них понимание...
(понимание, что с упрямым ослом можно долго не вошкаться...даже морковку можно не привязывать на веревочку...)
Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи наемников под "Минском", - постпред Германии при ООН о причастности России к войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 7829
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поросенко подписал договорённости с террористами
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По темі віни ще:
"Они рвут нам глотки за свой Донбасс", - это видео ИЗ РОССИИ, против войны на Донбассе, строго запрещено в РФ
http://webgazeta.top/e9titgfx1nch64?fbclid=IwAR2hBt7cVhpliyAjd4RNP3b52LPj8BKH_6MlQSaq2p0B_syQ8vwKDjdvuM0
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