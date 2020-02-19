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Все про:дети (3863) Одесская область (1927) розыск (651)

 Двое малолетних братьев пропали в Одесской области, - полиция. ФОТО

В Одесской области разыскивают двух малолетних братьев, которые вечером 18 февраля ушли из дома и не вернулись.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"Разыскиваются малолетние братья Кривовид Денис 2008 г.р. и Кривовид Вадим 2010 г.р., жители пгт. Ширяево, которые вечером 18.02.2020 ушли из дома и по настоящее время их местонахождение неизвестно", - сказано в сообщении.

Двое малолетних братьев пропали в Одесской области, - полиция 01
Фото: сайт Нацполиции

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Кривовид Денис

Приметы: рост 145, худощавого телосложения, глаза карие, длинные темные волосы.

Был одет: в черную куртку, темно синие джинсы.

Кривовид Вадим

Приметы: рост 130, глаза карие, волосы светлые.

Был одет: в черные спортивные штаны, темно-синюю куртку, синий свитер.

"Просьба к гражданам, если Вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемых, просьба позвонить в Ширяевский ОП по телефонам: 0485821230, 0485821140 или на спецлинию "102"", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3176567
 
 
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