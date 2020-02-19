 "Слуга народа" Арахамия о бое под Золотым: "Нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".
Арахамия заявил, что на данный момент "нет достоверной информации" о том, какая из сторон начала наступление.
"Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он.
У Арахамия уточнили, имеет ли он в виду, что огонь мог быть открыт украинскими военными.
"Конечно, понятно, с какой оно стороны. Какие у нас потери, каким образом это все началось, какие были наши действия, какие были их действия и пр. То есть нельзя давать таких оценок, которые вы мне транслируете", - ответил он.
Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены
"Такого продолжительного стрельбища, как сегодня, уже давно не было. Однако после разведения войск обстрелы у нас идут практически каждый день", - рассказала Светлана Печеная.
Суд выпустил Пашинского под домашний арест.
Диверсии совершаются на чужой территории,а теже самые действия ,но на своей это контртероризм,т.е. борьба с тероризмом.
У вас как у нашей монобильшости голова закружилась или вы отказались от своих территорий и от ВСУ?
Какая то из сторон?
Что такое Хутор Вільний?
А это, ребята, Золотое.
Это Золотое-4.
Но ни в коем случае нельзя говорить, что атаковали наши позиции в районе Золотого.
Потому что в Золотом у нас успешное разведение войск, мирный процесс чух-чух-чух и дыр-дыр-дыр, неуклонная дорога к миру.
А людей убивают в совершенно другом месте.
На Хуторе Вольном.
Это совсем другое дело, понимаете?
На хуторе Вольном у нас бои, погибшие, провокации.
А в Золотом у нас мир, процветание, дружба, глаза Путина излучают понимание.
Очень важно не путать.
А теперь подведем итоги
В годовщину расстрелов на Майдане, в головщину Дебальцевской трагедии, в месте, где несколько месяцев назад Зеленский убрал войска, оккупанты пытались наступать.
По предварительным данным, разведка также не осуществлялась из-за одностороннего разведения.
Также, вспомним события Мюнхенской конференции, где сначала начали транслировать пророссийские тезисы, а затем Зеленский сказал, что "у меня в голове война закончилась".
Он не лох, он просто дебил. Его развели, как котенка.
Нужно понимать самое главное - теперь Путина останавливать некому. Доказано ПАСЕ и позавчерашним Мюнхеном. Лоббисты РФ сделают все, чтоб со охреневшим зверем один на один осталася 42-х летний "не лох".
Надеюсь, мы выживем и как-то протянем еще 4 года в нынешних границах.
Богдан правду сказал - В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС.
Уявляєте, щоб владний посадовець таке сказав при Порошенку?
Як там-"ми сдєлалі ета вмєстє".
Малороси відгукніться...
У " слуг" одни - консервы , по ходу . Консерваторий какой то . Консервная фабрика ...