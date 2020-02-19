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 "Слуга народа" Арахамия о бое под Золотым: "Нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что еще надо разобраться, кто начал наступление ночью 18 февраля в районе Золотого на Луганщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".

Арахамия заявил, что на данный момент "нет достоверной информации" о том, какая из сторон начала наступление.

"Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он.

У Арахамия уточнили, имеет ли он в виду, что огонь мог быть открыт украинскими военными.

"Конечно, понятно, с какой оно стороны. Какие у нас потери, каким образом это все началось, какие были наши действия, какие были их действия и пр. То есть нельзя давать таких оценок, которые вы мне транслируете", - ответил он.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены

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Источник: https://censor.net.ua/n3176566
 
   
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Давид Арахамия -- конченная тварь что бы ты здох кацапская мразь "Нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал", - "слуга народа" Арахамия о бое в районе Золотого - Цензор.НЕТ 7976
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Тут місцева жителька Золотого видала військову таємницю і похєрила всі "невпинні кроки" до миру. Пряма мова.
"Такого продолжительного стрельбища, как сегодня, уже давно не было. Однако после разведения войск обстрелы у нас идут практически каждый день", - рассказала Светлана Печеная.
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Сцуго, к мему "я вам ничего не должен" теперь добавится "мы нихрена не знаем". Руководство страны, ***.
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Сергей Владимирович - с выходом !
Суд выпустил Пашинского под домашний арест.
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Вчора, на зустрічі ветеранів Дебальцево, я казав, що скоро цей бій буде названий "українською провокацією". З близько 15 ветеранів був тільки один "зелений".
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Такое впечатление что в "Слугу Урода" набирали преимущественно укуренных ...
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Арахамия, конешно, дегенерат, но там вся "партия" такая, вот в чем проблема
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Зе-влада розказує, що вона «нарешті» домагається миру-напротивагу «партії війни». Фіаско «мирного плану» від Зеленського доводить протилежне- м'яка позиція влади якраз і заохочує Путіна до більшої війни. Навіть, якщо її немає в голові Головнокомандувача.
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Может кто внятно обьяснить как если подрыва украинской ДРГ на минах не было тело бойца оказалось у сепаров. Мне кажется штаб ВСУ в очередной раз вешает лапшу чтоб скрыть свой провал. Первыми огонь открыли арта ВСУ чтоб прикрыть отход.
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На территории Украины,т.е. на своей территории это не дрг.
Диверсии совершаются на чужой территории,а теже самые действия ,но на своей это контртероризм,т.е. борьба с тероризмом.
У вас как у нашей монобильшости голова закружилась или вы отказались от своих территорий и от ВСУ?
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Ну пусть не дрг а просто развед группа, это не ничего не меняет, нам вешают лапшу.
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.Какое - тело бойца оказалось у сепаров ? Что за чепуха . ?
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Слугі, заклейте своєму главі скочем рота , бо його перли тошнить слухати , кацапський прихвостень
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Монбилшисть открестилась от ВСУ?
Какая то из сторон?
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Какие патологические лица у новой зеленой власти...все пороки на морде вырисовываются.... Прав был старик Ламброзо...прав...
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Бутусов, а ведь они на тебя обиделись, те , кто голосовал за Зе. Теперь пусть выслушивают правду от арахамии. Они сделали это вместе.
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А пора таких слуг тянуть под трибунал без права помилования
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Це вже конкретний перегин. Хай іде в Окупаційну платформу - За смерть, вислуговується.
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«...атакували позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний» - сообщает нам страница президента.

Что такое Хутор Вільний?
А это, ребята, Золотое.
Это Золотое-4.

Но ни в коем случае нельзя говорить, что атаковали наши позиции в районе Золотого.
Потому что в Золотом у нас успешное разведение войск, мирный процесс чух-чух-чух и дыр-дыр-дыр, неуклонная дорога к миру.

А людей убивают в совершенно другом месте.
На Хуторе Вольном.

Это совсем другое дело, понимаете?
На хуторе Вольном у нас бои, погибшие, провокации.
А в Золотом у нас мир, процветание, дружба, глаза Путина излучают понимание.

Очень важно не путать.

А теперь подведем итоги

В годовщину расстрелов на Майдане, в головщину Дебальцевской трагедии, в месте, где несколько месяцев назад Зеленский убрал войска, оккупанты пытались наступать.

По предварительным данным, разведка также не осуществлялась из-за одностороннего разведения.

Также, вспомним события Мюнхенской конференции, где сначала начали транслировать пророссийские тезисы, а затем Зеленский сказал, что "у меня в голове война закончилась".

Он не лох, он просто дебил. Его развели, как котенка.

Нужно понимать самое главное - теперь Путина останавливать некому. Доказано ПАСЕ и позавчерашним Мюнхеном. Лоббисты РФ сделают все, чтоб со охреневшим зверем один на один осталася 42-х летний "не лох".

Надеюсь, мы выживем и как-то протянем еще 4 года в нынешних границах.
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увы...надежды неубедительны... путлеру - кровь из носа, моча из ушей, нужны Результаты и Бастионы. Убедившись, что Оманская шмаркля будет следовать инструкциям, полученным от патруха, пыня начал действовать...(((
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Думаю, что некто никого не разводил. нелох не обыкновенный придурок, а сознательно по чьему-то научению сливает интересы Украины, не бесплатно, соответственно. И бежать есть куда, когда за сраку начнут брать. Недвижимость на мокше имеется, во всяком случае на оккупированной территории, в самой столице пока на 100% не доказано.
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Пипееееец!!! Как это "кто" начал и "кто" наступал!?!? Ну натурально - не касабы и впопучленцы!!!!! Все начали и везде настыпали "вооруженные люди" с Украинской стороны!!! Еще в 2014-м!!! ...ляяя!!! Это из серии: ну расскажи мне, как обгонял, как подрезал!? Народ!!! по-моему, Янык уже давон и нервно курит в сортире! Зе-билы побили все рекорды!
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І хто ж це його так мішком по голові огрів і чи не перегрівся він від турборежиму? Здорова людина таку "мутню" нести не може. Не пішов би ти, чоловіче, по воді в Крим.
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Специфика ситуации такова, что все и так очевидно. Арахамия не нужен, чтобы понять, что пришло к власти. Тут другой вопрос. Что с этим лайном делать. Культурный человек за собой сливает, а затем моет руки. Вот вопрос о культуре и есть самым важным. Мы же культурные люди, верно?
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https://www.youtube.com/watch?v=1LGAhDPVkfw Где-то с 15 мин.
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Блин, откуда они берут этих дебилов? Там хоть кто-то вменяемый есть?
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З його слів, не виключається провина у зірванні миру з боку ЗСУ???
Уявляєте, щоб владний посадовець таке сказав при Порошенку?
Як там-"ми сдєлалі ета вмєстє".
Малороси відгукніться...
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Долго же эта " консерва" кацапская вскрывалась , аж целых полгода ,, но всё же вскрылась таки .. ! "Слуга народу" Арахамія про бій під Золотим: "Немає достовірної інформації, як це почалося, хто конкретно наступав" - Цензор.НЕТ 9000 .
У " слуг" одни - консервы , по ходу . Консерваторий какой то . Консервная фабрика ...
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Я подозревал, что он дебил. Но чтобы настолько??!!
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Некоторые люди когда молчат кажутся умнее.
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