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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:паспорт (836) Россия (74983) Совбез ООН (752) Донбасс (20718) Кислица (45)

 Кислица в Совбезе ООН: Уже более 125 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта

Уже более 125 тысяч жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) получили российские паспорта по упрощенной процедуре.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на заседании Совбеза ООН сказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

По его словам, этот поцесс продолжается вопреки тому, что бльшинство стран не признают такие паспорта у жителей ОРДЛО.

"Россия также продолжает незаконную паспортизацию Донбасса и сейчас это вышло уже на "промышленный" уровень - более 125 000 человек получили там российские паспорта", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На международных площадках все должно быть четко: Россия - агрессор, Украина - жертва агрессии, - глава МИД Эстонии

Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3176565
 
 
 Топ комментарии
 
Вот эти 125 тысяч ,пусть теперь идут за поребрик
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Ніби Зєйла це хвилює. Обтер обпісяну Пуйлом фізію і далі просить міра. Любой ценой. Капітуляція - так капітуляція.
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Нужно устанавливать реквизиты этих сабжей и лишать их гражданства Украины... Вот пусть слуги подсуетятся и примут для этого соответствующий закон, если они не слуги кацапстана, конечно...
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Просто у них или холодильник, или шкаф шатается. Зато вот теперь будет чем подпереть Кислица в Совбезе ООН: Уже более 125 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта - Цензор.НЕТ 3850
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Ніби Зєйла це хвилює. Обтер обпісяну Пуйлом фізію і далі просить міра. Любой ценой. Капітуляція - так капітуляція.
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Теперь они получают по 3 пенсии. От малороса ЗЕ, от "республик" и от кацапии
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ниправда, что бы получать пенздию от кацапов неоходима прописка на територии рашки федерашки Кислица в Совбезе ООН: Уже более 125 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта - Цензор.НЕТ 9218
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Так прописка покупается в ростовской области и всё. Зачем им теперь куда-то возвращаться когда они теперь они отлично живут. И зебил пенсии им платит, и кацапия с подкацапниками, и тарифы почти на халяву
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ну не скажите - гордятся они аусвайсом
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Вот эти 125 тысяч ,пусть теперь идут за поребрик
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Точно. Продать им 125 тыс. чемоданов, и нах.. на вокзал, с кацапским пачпортом во рту
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Нужно устанавливать реквизиты этих сабжей и лишать их гражданства Украины... Вот пусть слуги подсуетятся и примут для этого соответствующий закон, если они не слуги кацапстана, конечно...
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Вот именно двойное гражданство запрещено законом -- раз они получили гражданство врага значит изменники ст 111 УК от 10 до 15 лет !!! Лишить гражданства Украины Кислица в Совбезе ООН: Уже более 125 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта - Цензор.НЕТ 2106
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вся информация имеется, было бы желание ее получить
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так пытаются протолкнуть поправку в Конституции о двойном гражданстве...
(уж не отсюда ли сквозняк ? ))))
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Ця кацапня тепер буде патрулювати кордон?
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Теперь нужно срочно провести выборы в лугандонии - такой лакомый кусок - жители с паспортами ********* , разруха , заводы попилены или вывезены в рашу , адекватное население , понаехали интеллектуалы из парашинских мухосрансков , в общем скоро заживем одной дружной семьей !
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Тоді буде економічний стрибок, як казав Каломойша.
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Значить, все більше і більше не громадян України, а саме Росії будуть протистоять ВСУ на Донбасі... Таким чином, Росія стає, вже юридично, в очах світового співтовариства, повноцінним учасником конфлікту на Донбасі, а ці "нові громадяни Росії, з "сепаратистів" перетворюються на "окупантів"... "Цугцванг"... Це саме та "правова пастка", в яку влізає Росія все глибше і глибше, і з якої немає виходу...
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Тепер новоспечені кацапи верещатимуть що там ісконно їхня земля.
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и расия веди вайска (на законном основании, по просьбе руцких)
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В 2008 году перед атакой на Грузию гражданам Грузии автономий Абхазии и Осетии тоже начали раздавать российские паспорта. Когда будет более 1 млн граждан России с российскими паспортами в ОРДЛО угадайте что произойдет? Правильно - это будут территории Российской Федерации, так как там проживает значительная часть россиян. Даже если и не будет захвата, в любом случае факт проживания значительного числа россиян будет всегда давать повод управления ОРДЛО Россией.
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Не важно, какие паспорта. Важно, чьи танки.
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думаете, что-то в их головах изменилось с получением рассейской ксивы? срань в башке какая была, такая и осталась. Как впрочем и у большинства без рос.паспорта. Зачем Украине руины заминированные с населением без мозга?
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Німеччина має докази причетності РФ до війни на Донбасі

Представник Німеччини при ООН Крістоф Хойсген жорстко розкритикував РФ на засіданні Радбезу та пояснив, що саме вона є винною у порушенні домовленостей, досягнутих у Мінську та в "нормандському" форматі.
Він по пунктах назвав порушення Росією Мінських домовленостей, навів докази причетності Російської Федерації до збройного конфлікту на сході України, у кінці засідання Радбезу заявив, що бойовики на Донбасі - маріонетки Кремля. Більше тут: https://gazeta.ua/articles/donbas/_nimechchina-maye-dokazi-prichetnosti-rf-do-vijni-na-donbasi/952142
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вже півроку кричу: закон про позбавлення громадянства, конфіскацію майна і видворення за поребрик усіх набувачів кацапського тавра!!! сидять під куполом, навіть не чухаються, як завжди чекають, коли і з цим питанням стане пізно...
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А як же бути з Конституцiэю,згiдно якоi забороняэться позбавлення громадянства?
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більш того, московія надала право любому хохлу отримати аусвайс, с куркою- мутантом. їхня головна ціль не якийсь лугандон, а всенька Україна!
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когда земли донбаса вернуться в юрисдикцию Украины всех россиян нах с украинской земли..
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Кислица жарил кацапов просто феерично.
Интересно, как долго он останется представителем Украины в ООН?
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Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що на сході України не заморожений конфлікт, а війна в центрі Європи.

"Українські лідери показували своє бажання мирного вирішення конфлікту, і домовленості залишаються в силі. І ми засуджуємо будь-які дії проти України військові.
Речі, про які домовилися чотири сторони "нормандської четвірки"… після цього нас обстріляли більше 400 разів після першої зустрічі "нормандської четвірки".
Більше 60 поранених на нашій території від російської сторони", - заявив він.

"Чи ми можемо сказати, що це заморожений конфлікт?
Ні, це війна. Єдина активна війна в Європі.
Повномасштабна війна з російськими військами та їх головорізами, які були найняті Російською Федерацією і підтримуються ними.
Саме тому ми бачимо, як члени Спеціальної моніторингової місії не мають повного права подорожування по території Донбасу.
Як ми тільки говоримо про ці домовленості, Росія постійно вказує на нас пальцем і каже, що це ми маємо впроваджувати ці домовленості, і що це наша провина, і ми маємо домовлятися з лідерами ОРДЛО. Але хто вони такі?", - наголосив Кислиця.
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Все б нічого.
Але є інформація що окрім 126 тис. жителів ЛДНР з непідконтрольної Україні території, громадянство Росії отримали ще 60 тис. жителів з районів які нині контролюються Україною.
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Ти впевнений? Сам видавав, чи підписував рапорт від паспортної служби?
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Лица, имеющие гражданство россии, должны автоматически терять право голоса на выборах в Украине! Кислиця в Радбезі ООН: Уже понад 125 тисяч жителів ОРДЛО отримали російські паспорти - Цензор.НЕТ 7642
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Какого платить этому отребью пенсию? Только из сивохиного кармана
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рашка роздає свої паспорти щоб потім почати "офіційно" захищати своїх громадян з позиції свого законодавства. І ретранслюючи це в ООН. А якщо Україна реінтегрує на умовах рашки лугандон, рашка же буд мати вплив на зовнішню політику України через лгандос блокуючи рух у НАТО наприклад.
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