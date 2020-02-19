 Кислица в Совбезе ООН: Уже более 125 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом на заседании Совбеза ООН сказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.
По его словам, этот поцесс продолжается вопреки тому, что бльшинство стран не признают такие паспорта у жителей ОРДЛО.
"Россия также продолжает незаконную паспортизацию Донбасса и сейчас это вышло уже на "промышленный" уровень - более 125 000 человек получили там российские паспорта", - заявил он.
Как сообщалось ранее, глава государства-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка представления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской областей. Речь идет как об оккупированных, так и о свободных территориях.
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
(уж не отсюда ли сквозняк ? ))))
Представник Німеччини при ООН Крістоф Хойсген жорстко розкритикував РФ на засіданні Радбезу та пояснив, що саме вона є винною у порушенні домовленостей, досягнутих у Мінську та в "нормандському" форматі.
Він по пунктах назвав порушення Росією Мінських домовленостей, навів докази причетності Російської Федерації до збройного конфлікту на сході України, у кінці засідання Радбезу заявив, що бойовики на Донбасі - маріонетки Кремля. Більше тут: https://gazeta.ua/articles/donbas/_nimechchina-maye-dokazi-prichetnosti-rf-do-vijni-na-donbasi/952142
Интересно, как долго он останется представителем Украины в ООН?
"Українські лідери показували своє бажання мирного вирішення конфлікту, і домовленості залишаються в силі. І ми засуджуємо будь-які дії проти України військові.
Речі, про які домовилися чотири сторони "нормандської четвірки"… після цього нас обстріляли більше 400 разів після першої зустрічі "нормандської четвірки".
Більше 60 поранених на нашій території від російської сторони", - заявив він.
"Чи ми можемо сказати, що це заморожений конфлікт?
Ні, це війна. Єдина активна війна в Європі.
Повномасштабна війна з російськими військами та їх головорізами, які були найняті Російською Федерацією і підтримуються ними.
Саме тому ми бачимо, як члени Спеціальної моніторингової місії не мають повного права подорожування по території Донбасу.
Як ми тільки говоримо про ці домовленості, Росія постійно вказує на нас пальцем і каже, що це ми маємо впроваджувати ці домовленості, і що це наша провина, і ми маємо домовлятися з лідерами ОРДЛО. Але хто вони такі?", - наголосив Кислиця.
Але є інформація що окрім 126 тис. жителів ЛДНР з непідконтрольної Україні території, громадянство Росії отримали ще 60 тис. жителів з районів які нині контролюються Україною.