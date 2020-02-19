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 Политика Украины, За рубежом
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 Мир должен помнить, что Украина стремится вернуть Крым, - Волкер

Украина должна напоминать миру об оккупации Россией Крыма.

Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер выразил "Европейской правде" в интервью, опубликованном 18 февраля, передает Цензор.НЕТ.

"Важно помнить о Крыме. Украина должна сохранять его "на виду", напоминать, что Крым оккупирован, что там продолжаются нарушения прав человека. В конце концов, напоминать о том, что санкции были введены, в частности, из-за оккупации Крыма. Мир должен помнить, что Украина стремится вернуть Крым", – сказал он.

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По словам дипломата, "никакого прогресса по Крыму" он не ожидает.

"Россия невероятно агрессивна в вопросе удержания Крыма, и поэтому до тех пор, пока Путин сохраняет власть в России, я не вижу шансов, что это изменится. А это значит, что мы должны быть готовы к длительной борьбе", – подчеркнул Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/n3176563
 
   
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Спасибо, что напомнили, что Украина должна напоминать...
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Конечно вернем, у владимира зеленских там недвижимость в крыму Мир должен помнить, что Украина стремится вернуть Крым, - Волкер - Цензор.НЕТ 9203
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Волкеру це більше потрібно ніж зеленій владі.
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Союзники делают гаранту мигрень своими бестактными напоминаниями.
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всі в світі знають, що Крим український і його потрібно повернути, не знає про це тільки влада України, яка при погляді Путлера, з тремтінням ніг не може виговорити, хто наш ворог, за те, мабуть по вказівці Московії, активно кинулись торгувати майном Укроборонпрому, звертати військові програми, в т.ч. авіо-ракето і кораблебудівництво. За те активно будують броньовані штурмові машини для розгону демонстрацій, чують мабуть, що не довго залишилось царювать.
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Клоун своїм вчинком, що привів до відставки Волкера, показав кому він служить. Для Путіна після відставки Порошенка - це найприємніша новина і подарунок зі сторони українського "ШУТА на троне КОРОЛЯ"
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А, якщо по- правді, то усім насрати і на Україну, і на Крим...
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Волкер (и не только) делает намного больше ради Украины, чем наше тупорылое зебильное правительство.
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