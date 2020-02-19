 Мир должен помнить, что Украина стремится вернуть Крым, - Волкер

Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер выразил "Европейской правде" в интервью, опубликованном 18 февраля, передает Цензор.НЕТ.



"Важно помнить о Крыме. Украина должна сохранять его "на виду", напоминать, что Крым оккупирован, что там продолжаются нарушения прав человека. В конце концов, напоминать о том, что санкции были введены, в частности, из-за оккупации Крыма. Мир должен помнить, что Украина стремится вернуть Крым", – сказал он.

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По словам дипломата, "никакого прогресса по Крыму" он не ожидает.



"Россия невероятно агрессивна в вопросе удержания Крыма, и поэтому до тех пор, пока Путин сохраняет власть в России, я не вижу шансов, что это изменится. А это значит, что мы должны быть готовы к длительной борьбе", – подчеркнул Волкер.