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 Политика Украины
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 На гуманитарную помощь Донбассу в 2020 году потребуется $158 млн, - ООН

План гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций для Донбасса в 2019 году был значительно недофинансирован, поэтому в 2020 году ООН планирует собрать $158 млн на предоставление помощи жителям Донбасса.

Об этом заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло заявила во время заседания Совета Безопасности ООН 18 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По словам Дикарло, $158 млн будет достаточно для предоставления гуманитарной помощи 2 млн человек. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За год на Донбассе погибли 27 гражданских, 140 получили ранения, - замгенсека ООН Дикарло

Общее количество людей на Донбассе, которые нуждаются в гуманитарной помощи, составляет 3,4 млн человек, из которых 1,1 млн – старше 60 лет, сообщали в ООН 27 января.

В феврале 2019 года ООН создала фонд гуманитарной помощи Украине и призвала доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от войны и ее последствий. План гуманитарного реагирования по Украине на 2019 год требовал $162 млн. ООН удалось собрать половину суммы.

Источник: https://censor.net.ua/n3176562
 
 
 Топ комментарии
 
Корміть сєпарів,корміть... Мало їх Україна корме.
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Звісно, ці старі люди не служать в апалчєнії\ Там служать їх діти та внуки.
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Хотели ********** нефтедоллары-- теперь пусть жрут полной ложкой руцкий мир На гуманитарную помощь Донбассу в 2020 году потребуется $158 млн, - ООН - Цензор.НЕТ 5271
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Кислица в Совбезе ООН: Уже более 125 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта ........пусть их паРашка кормит
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Корміть сєпарів,корміть... Мало їх Україна корме.
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путлеру еще гумманитарки подкиньте! Вона скока он на ихтамнетов расходует!
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Дамбасяни не збирались годувати нахлєбніков. Нє?
На гуманитарную помощь Донбассу в 2020 году потребуется $158 млн, - ООН - Цензор.НЕТ 1891
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Так в чём проблема? С парашников-московитов и получите.
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Никто не может запретить ООН выкидывать впустую свои финансы...
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"...План гуманитарного реагирования по Украине на 2019 год требовал $162 млн. ООН удалось собрать половину суммы..."

Решту ЗЕбобіки добавлять.
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болт с левой резьбой лугандоновцам, а не гуманитарную помощь...
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