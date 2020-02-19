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Все про:дети (3863) отравление (1331) Тернополь (572)

 В тернопольском колледже с усиленной военной подготовкой отравились 12 учеников, - ГСЧС

В столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой отравились 12 учеников.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"19 февраля в ГСЧС поступила информация о том, что в инфекционное отделение Збаражской ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 учеников (2003 - 2005 г.р.), употреблявших пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой", - сказано в сообщении.

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Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Источник: https://censor.net.ua/n3176560
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть ребята выздоравливют, усиленно готовятся дальше и через пару лет защищают Украину от кацапов!!!
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...полное отсутствие санитарного контроля приводит и будет приводить к таким случаям..пищевой геноцид украинского народа набирает силу, кол-ство тварей-олигархов растет, состояние их увеличивается в арифметической прогрессии в западных банках а народ приговорен на вымирание...
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Пусть ребята выздоравливют, усиленно готовятся дальше и через пару лет защищают Украину от кацапов!!!
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Очевидно,підсилена військова підготовка винна.Інакше,чому на цьому акцентують ?
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У продуктов есть не только срок годности, но и условия хранения для достижения этого срока.
Я что-то не слышал, чтобы когда-то проверялись условия хранения, изредка выдавалась какая-то информация об отсутствии помещений для хранения, но никогда не было акцентирования на условиях хранения или когда что-то произойдёт, то начинают об этом говорить...
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...полное отсутствие санитарного контроля приводит и будет приводить к таким случаям..пищевой геноцид украинского народа набирает силу, кол-ство тварей-олигархов растет, состояние их увеличивается в арифметической прогрессии в западных банках а народ приговорен на вымирание...
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..или дальше продолжать галасавать по приколу или в своей среде Пиночета искать...другого выхода нет...
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При Пиночете отечественного разлива травиться в столовых меньше не станут. Просто перестанут об этом писать.
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...весь грабеж на раз прекратится, после того, как на стадионы, окруженные автоматчиками, соберут всю эту жидовско-кацапско-хохлятскую мерзость У тернопільському коледжі з посиленою військовою підготовкою отруїлися 12 учнів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6410 ..если своего не найдется такого,. значит за кордонами поискать пассионариев, там много наших...
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Диверсія реваншистів, чи саботаж гідності? У тернопільському коледжі з посиленою військовою підготовкою отруїлися 12 учнів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3151
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