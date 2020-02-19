 В тернопольском колледже с усиленной военной подготовкой отравились 12 учеников, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"19 февраля в ГСЧС поступила информация о том, что в инфекционное отделение Збаражской ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 учеников (2003 - 2005 г.р.), употреблявших пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой", - сказано в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Я что-то не слышал, чтобы когда-то проверялись условия хранения, изредка выдавалась какая-то информация об отсутствии помещений для хранения, но никогда не было акцентирования на условиях хранения или когда что-то произойдёт, то начинают об этом говорить...