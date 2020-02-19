 В тернопольском колледже с усиленной военной подготовкой отравились 12 учеников, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"19 февраля в ГСЧС поступила информация о том, что в инфекционное отделение Збаражской ЦРБ с предварительным диагнозом пищевое отравление госпитализированы 12 учеников (2003 - 2005 г.р.), употреблявших пищу в столовой Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой", - сказано в сообщении.

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Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.