 Число заразившихся коронавирусом вне материкового Китая превысило 1 тыс. человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интеракс-Украина, об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса осталось на прежнем уровне: пять человек, по одному случаю летального исхода в Японии, Франции, Гонконге, на Тайване и Филиппинах.

Вместе с тем, как сообщило агентство "Ренхап", в Южной Корее утором в среду выявлено 10 новых случаев заражения, которые могли не попасть в статистику издания.

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Больше всего больных (более 600) выявлено на территории Японии, из них более 500 приходятся на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Как сообщили медицинские власти Японии, всем остающимся на лайнере пассажирам, у которых тест на коронавирус покажет отрицательный результат, будет разрешено сойти на берег в течение среды и четверга.