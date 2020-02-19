 Число заразившихся коронавирусом вне материкового Китая превысило 1 тыс. человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интеракс-Украина, об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.
По ее данным, число жертв коронавируса осталось на прежнем уровне: пять человек, по одному случаю летального исхода в Японии, Франции, Гонконге, на Тайване и Филиппинах.
Вместе с тем, как сообщило агентство "Ренхап", в Южной Корее утором в среду выявлено 10 новых случаев заражения, которые могли не попасть в статистику издания.
Больше всего больных (более 600) выявлено на территории Японии, из них более 500 приходятся на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.
Как сообщили медицинские власти Японии, всем остающимся на лайнере пассажирам, у которых тест на коронавирус покажет отрицательный результат, будет разрешено сойти на берег в течение среды и четверга.
Люди в свременном мире слишком
зажралисьрасслабились во всех смыслах...
Не спасает даже специальный костюм биологической защиты.
На видео врач (или кто там еще) заразился даже через защиту...
https://twitter.com/newkc14/status/1229810747955277825
Те китайские строители, приехавшие в Житомир своим ходом...
Крематории слишком переполнены.
https://twitter.com/livecrisisnews/status/1229577760735141889
Скоро примерно это же будет и в других странах...