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 Политика Украины, Происшествия
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 500 танков, около тысячи ББМ и 800 артустановок: Кислица в ООН заявил, что количество вооружения у наемников РФ на Донбассе затмевает некоторые армии Европы

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН 18 февраля сообщил о том, что в течение 2019 года Россия направила в оккупированный Донбасс более четырех тысяч тонн боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA.

Отмечается, оккупационная администрация также получила 50 танков.

"РФ продолжает поставлять оккупационным силам оружие, регулярные войска и наемников. Теперь они затмевают некоторые европейские армии: около 500 танков, около тысячи бронерованных боевых машин, 800 артиллерийских установок. Только в прошлом году РФ направила на оккупированные территории Донбасса более 4 тысяч тонн оружия и боеприпасов", - отметил замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы ожидаем, что РФ немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, - Евросоюз об эскалации на Донбассе

Во время заседания Совета безопасности ООН 18-19 февраля страны-участницы рассмотрели эскалацию боевых действий в Донбассе. Кроме того, члены Совбеза призвали РФ соблюдать Минские соглашения.

Напомним, утром 18 февраля, боевики российско-оккупационных формирований начали обстреливать позиции Объединенных сил вблизи Золотого в Луганской области. Всего противник выпустил более 400 артиллерийских снарядов и минометных мин.

Экстренное заседание СНБО созвали в связи с попыткой вражеского прорыва в Киеве. Россия же инициировала заседание Совета безопасности ООН, чтобы снова обвинить Украину в срыве "Минска".

Источник: https://censor.net.ua/n3176555
 
 
 Топ комментарии
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І всі ці цифри Зєйло знає, але його мочовик зменшувати їх кількість не дозволяє.
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А уничтожить это все высокоточных оружием? Прям в гараже или на поле боя!
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500 танков? А сколько у нас джавелинов? И почему они где-то во Львовской области, а не на передке? вчера лупили из танков? Вот и протестировали бы джавелины в реальном бою!!! 500 танков, около тысячи ББМ и 800 артустановок: Кислица в ООН заявил, что количество вооружения у наемников РФ на Донбассе затмевает некоторые армии Европы - Цензор.НЕТ 1009
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С каким условием были переданы Джавелины?
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последняя партия была без всяких условий...
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да срать на условия, когда тебе грозит опастность, не так ли? 500 танків, майже тисяча ББМ і 800 артустановок: Кислиця в ООН заявив, що кількість озброєння у найманців РФ на Донбасі затьмарює деякі армії Європи - Цензор.НЕТ 1890
Мне это напоминает наше всу, их обстреливают и даже могут убить, но они не отвечают, патамуша асабист и портнов на них уголовное дело заведет
твою ж дивизию, угаловнае дела страшнее смерти, до же дожили юлять
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С таким Советом безопасности, товары из путлеровских "Спорттоваров" и ихтамнеты ********** быстро могут оказаться в Европе. Потом не причитайте, что Украина вас не предупреждала...
500 танков, около тысячи ББМ и 800 артустановок: Кислица в ООН заявил, что количество вооружения у наемников РФ на Донбассе затмевает некоторые армии Европы - Цензор.НЕТ 6371
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Зеля все равно уже закончил войну в своем мозгу.
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Ничьо-о-о-ооо!!! Придут совместные патрули и всех их разгонят, правда шмаркля!?!?
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А клоун знает эти цифры, или сейчас он и все зебыли будут утверждать что это фейк. И эта **** клоун заявляет что оно увидело мир в чьих то глазах. Клоун кто ты после этого ты хуже клоуна мразина желающая смерти пацанам на передовой. Клоун геть!
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Организация,которая только говорит и деньги сосёт ,но сделать ничего ни может.
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