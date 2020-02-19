 Сутки в районе ООС: один украинский воин погиб, шестеро ранены и травмированы, зафиксировано 22 вражеских обстрела, ликвидированы четверо наемников РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции краинских сил из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по позициям ВСУ, а именно:

- рядом с населенным пунктом Березовое - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- неподалеку от Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- вблизи населенного пункта Пищевик - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, а также вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Девятнадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- шесть раз вблизи населенного пункта Крымское - из 120-мм минометов враг выпустил 61 мину, еще 10 мин из миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета;

- четыре раза рядом с Новотошковским - из артиллерийских систем калибра 152 мм - 45 снарядов, 122-мм артиллерии - 15 снарядов, минометов калибра 120 мм - 17 мин, а также 56 выстрелов из вооружения танка;

- два раза в районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 152 мм - 22 снаряда, 122-мм артиллерии - 28 снарядов, минометов калибра 120 мм - 61 мина, 82-мм минометов - 30 мин, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем;

- дважды вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 4 снаряда, 120-мм минометов - 23 мины, 82-мм минометов - 25 мин, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- два раза неподалеку от Золотого-4 - из минометов калибра 120 мм враг выпустил 3 мины, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Попасной - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 16 снарядов и минометов калибра 82 мм - 18 мин;

- в районе Луганского - из 82-мм миномета - 2 мины;

- рядом с Новолуганским - из миномета калибра 82 мм - 2 мины, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Кроме этого, вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники очередными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны.

Следует отметить, что на все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил давали адекватный огневой ответ и контролировали ситуацию. В последствии противник запросил режим тишины", - сказано в сообщении.

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Сообщаеттся, что вчера, 18 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных погиб, четыре защитника получили ранения и еще двое получили боевые травмы.

По данным разведки, в результате боевого столкновения со стороны противника 4 человека были уничтожены и еще 6 получили тяжелые ранения.

С начала текущих суток российские оккупационные войска по защитникам Лебединского выпустили 15 мин из минометов калибра 82 мм, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь нет.