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 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 2 тыс. человек, инфицированы более 74 тыс., - госкомитет КНР

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (18:00 Киев вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74 185 человек, смертельный исход зафиксирован в 2004 случаях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 1749 человек, смертельных случаев - на 136. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 132 человека, в провинциях Хэйлунцзян, Шаньдун, Гуандун и Гуйчжоу - по одному.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 57,8 тыс. человек, состояние более 11,9 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 14,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части зарегистрировано 94 случая заболевания: в Гонконге - 62 (при одном случае смертельного исхода и четырех выздоровевших), в Макао - 10 (при 5 выздоровевших), на Тайване - 22 (один случай смерти, два выздоровели).

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Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном накануне заявил, что в Китае в борьбе с заболеванием, благодаря усилиям властей и всего народа страны, "достигнуты эффективные результаты".

Он отметил, что Китай понимает ответственность за обеспечение здоровья не только китайского населения, но и народов всего мира. По словам руководителя КНР, "китайская сторона борется с инфекцией, опираясь, главным образом, на собственные силы", однако благодарна другим странам за оказываемую помощь.

Си Цзиньпин подчеркнул: "Влияние вспышки заболевания на китайскую экономику носит временный характер, мы верим, что сможем достичь намеченных целей в области социально-экономического развития".

Источник: https://censor.net.ua/n3176552
 
 
 Топ комментарии
 
Пенсійний фонд України з надією дивиться на коронавірус .
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Он отметил, что Китай понимает ответственность за обеспечение здоровья не только китайского населения, но и народов всего мира.-- ТВАРЬ комунякская понимает он ответственность поєтому китайці шастают по всему миру заражают всех подряд !!! Как то китайозі стідливо умалчивают откуда вирус нарисовался не верю что из за мішей -- они всю жизнь жрут все подряд Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 2 тыс. человек, инфицированы более 74 тыс., - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 4371
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Он отметил, что Китай понимает ответственность за обеспечение здоровья не только китайского населения, но и народов всего мира.-- ТВАРЬ комунякская понимает он ответственность поєтому китайці шастают по всему миру заражают всех подряд !!! Как то китайозі стідливо умалчивают откуда вирус нарисовался не верю что из за мішей -- они всю жизнь жрут все подряд Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 2 тыс. человек, инфицированы более 74 тыс., - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 4371
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Так и предыдущие вирусы ( птичий и свиной были искусственными )
ВОЗ - сборище идиотов
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Це добре. Люди відвикли від великих катаклізмів. Їм потрібна хороша встряска
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Пенсійний фонд України з надією дивиться на коронавірус .
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Ничего, на заселение Сибири китайцев хватит.

P.S. Смотрела влог парня, путешествовавшего по Хоккайдо: Саппоро, Вакканай и так далее. В Вакканай и Хакодате надписи дублированы на русском языке. Причем, что характерно, не в исторических памятных местах, а названия автобусных остановок (так и написано "автобусная остановка"). Сахалин то из Вакканай видно, береговую полосу то есть. Надо так полагать, что мышебратья "дружною толпою" за покупками в Японию в туры ездят, о как импортозаместились.
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У японцев земли практически нет , они мечтают присоединить себе немного от раши,
Надо просто помочь японцам- развалить рашку на куски , как лоскутное одеяло 😀😀😊
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Скоро и в Украине... самолет уже вылетел...
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Скільки пам'ятаю першою ранковою новиною Цензора був звіт про ситуацію на війні з Ордою...
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https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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