 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае превысило 2 тыс. человек, инфицированы более 74 тыс., - госкомитет КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 1749 человек, смертельных случаев - на 136. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 132 человека, в провинциях Хэйлунцзян, Шаньдун, Гуандун и Гуйчжоу - по одному.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 57,8 тыс. человек, состояние более 11,9 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 14,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части зарегистрировано 94 случая заболевания: в Гонконге - 62 (при одном случае смертельного исхода и четырех выздоровевших), в Макао - 10 (при 5 выздоровевших), на Тайване - 22 (один случай смерти, два выздоровели).

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Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном накануне заявил, что в Китае в борьбе с заболеванием, благодаря усилиям властей и всего народа страны, "достигнуты эффективные результаты".

Он отметил, что Китай понимает ответственность за обеспечение здоровья не только китайского населения, но и народов всего мира. По словам руководителя КНР, "китайская сторона борется с инфекцией, опираясь, главным образом, на собственные силы", однако благодарна другим странам за оказываемую помощь.

Си Цзиньпин подчеркнул: "Влияние вспышки заболевания на китайскую экономику носит временный характер, мы верим, что сможем достичь намеченных целей в области социально-экономического развития".