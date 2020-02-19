 Украина призывает Россию не мешать МККК искать пропавших без вести и помогать задержанным

Призыв заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица озвучил на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украинская сторона успешно инициировала два больших обоюдных освобождения задержанных с Россией, и война продолжается, чтобы обеспечить освобождение "всех на всех". Я воспользуюсь этой возможностью и призываю коллег присоединиться ко мне в нашем призыве к российской стороне прекратить препятствовать Международному комитету Красного Креста в беспрепятственном доступе к задержанным и поиске пропавших лиц", - сказал он.

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Кислица напомнил, что более 200 пленных украинцев находятся на неподконтрольных территориях Донбасса, а более 100 украинцев и крымских татар - в оккупированном Крыму и России.

Кроме того, он сообщил, что полное и всеобъемлющее прекращение огня и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ 24 часа 7 дней в неделю по всей оккупированной территории могут помочь принести мир на Донбасс.

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"Мы считаем, что договоренности, достигнутые в декабре в Париже, должны приблизить разрешение конфликта. Полное и всеобъемлющее прекращение огня и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ 24 на 7 по всей оккупированной территории облегчит процесс. В то время, как российский министр иностранных дел предоставляет бесконечный список, почему следующий саммит "нормандской четверки" не виден, мы тяжело работаем и делаем все возможное, чтобы сделать его возможным, как согласованно лидерами четырех стран", - сказал он.

Также замминистра подчеркнул, что Украина надеется провести местные выборы по всей территории Украины, включая ее временно оккупированные территории, "когда, конечно, условия безопасности и политические условия, позволят это, согласно украинскому законодательству, Копенгагенскому документу ОБСЕ и наличию контроля Украины над ее международно признанными границами".

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