 "Хотят ли русские войны?" - Кислица в Совбезе ООН процитировал стихи Евтушенко (обновлено)

Об этом дипломат заявил на заседании Совета безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Насколько местным является недавно назначенный исполняющим обязанности главы "правительства Донецка" Владимир Пашков? .. Гражданин России, родился в Сибири, закончил российское военно-морское училище и до недавнего времени - вице-губернатор Иркутской области России", - риторически спросил Кислица.

По его словам, "нет оправдания тому, чтобы кто-то из Сибири говорил нам, украинцам, что делать на нашей территории".

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В этой связи дипломат напомнил, что в свое время в Иркутской области родился поэт Евгений Евтушенко, который написал известные стихи "Хотят ли русские войны?", дополняет УНИАН.

Кислица процитировал стихи Евтушенко: "Хотят ли русские войны... / Спросите вы у тех солдат, / Что под березами лежат, И вам ответят их сыны, / Хотят ли русские войны".

Потом дипломат обратился к постоянному представителю России при ООН Василию Небензе. "И знаете что, Василий Алексеевич? Я тут подумал, что ответом на вопрос "Хотят ли русские войны?" в условиях сегодняшней России станет парад 9-го мая на Красной площади, когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники? Того самого Сталина, который в свое время был вынесен из Мавзолея, но, как представляется, не из умов", - заявил Кислица.

"Но как из наследников Сталина вынести? Написал то же Евтушенко в 1962 году, и продолжил: Пусть мне говорят: "Успокойся..." - спокойным я быть не сумею. Покуда наследники Сталина живы еще на земле, мне будет казаться, что Сталин - еще в мавзолее", - заявил Кислица.

"Сегодня, когда в России набирают обороты прославления Сталина, когда его имя обеляется, когда растут как грибы памятники этому диктатору и убийце, автору геноцида украинского народа 1930-х годов, я хочу закончить свое выступление вопросом российскому представителю: так хотят ли русские войны?", - сказал Кислица.

Ранее стало известно, что новым "главой правительства" на оккупированной Россией территории Донетчины стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. В Кремле, комментируя этот факт, заявили, что Пашков возглавил "правительство" так называемой "ДНР" как "частное лицо" и не делегирован Российской Федерацией.