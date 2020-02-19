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 "Хотят ли русские войны?" - Кислица в Совбезе ООН процитировал стихи Евтушенко (обновлено)

Замминистра иностранных дел Сергей Кислица напомнил, что Россия постоянно призывает Украину вести диалог с представителями "местных органов власти" на оккупированных территориях, но на деле назначает туда своих ставленников.

Об этом дипломат заявил на заседании Совета безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Насколько местным является недавно назначенный исполняющим обязанности главы "правительства Донецка" Владимир Пашков? .. Гражданин России, родился в Сибири, закончил российское военно-морское училище и до недавнего времени - вице-губернатор Иркутской области России", - риторически спросил Кислица.

По его словам, "нет оправдания тому, чтобы кто-то из Сибири говорил нам, украинцам, что делать на нашей территории".

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В этой связи дипломат напомнил, что в свое время в Иркутской области родился поэт Евгений Евтушенко, который написал известные стихи "Хотят ли русские войны?", дополняет УНИАН.

Кислица процитировал стихи Евтушенко: "Хотят ли русские войны... / Спросите вы у тех солдат, / Что под березами лежат, И вам ответят их сыны, / Хотят ли русские войны".

Потом дипломат обратился к постоянному представителю России при ООН Василию Небензе. "И знаете что, Василий Алексеевич? Я тут подумал, что ответом на вопрос "Хотят ли русские войны?" в условиях сегодняшней России станет парад 9-го мая на Красной площади, когда мы увидим, вынесут ли портреты Сталина его участники? Того самого Сталина, который в свое время был вынесен из Мавзолея, но, как представляется, не из умов", - заявил Кислица.

"Но как из наследников Сталина вынести? Написал то же Евтушенко в 1962 году, и продолжил: Пусть мне говорят: "Успокойся..." - спокойным я быть не сумею. Покуда наследники Сталина живы еще на земле, мне будет казаться, что Сталин - еще в мавзолее", - заявил Кислица.

"Сегодня, когда в России набирают обороты прославления Сталина, когда его имя обеляется, когда растут как грибы памятники этому диктатору и убийце, автору геноцида украинского народа 1930-х годов, я хочу закончить свое выступление вопросом российскому представителю: так хотят ли русские войны?", - сказал Кислица.

Ранее стало известно, что новым "главой правительства" на оккупированной Россией территории Донетчины стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков. В Кремле, комментируя этот факт, заявили, что Пашков возглавил "правительство" так называемой "ДНР" как "частное лицо" и не делегирован Российской Федерацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3176547
 
   
 Топ комментарии
 
Молодець Кислиця! Круто втер харю моцкалям!
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выступил приемлимо, ну типа, лучше чем голобородько, но Эстония сказала безповоротно точнее и призвала всех помочь Украине.

(личное мнение)
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Молодець Кислиця! Круто втер харю моцкалям!
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зебіл, ти би хоч не ******. Ти би хоч вживу трансляцію подивився - може, тобі ьи й соромно стало б. За державу, за кислицю, зокрема...

Хоча - навряд чи...
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мокша, навчись перекладачем користуватись! згинь і не висовуй свою козлячу пику!
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Якщо Ви не в курсі, то Кислиця виступає від імені України!
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Одно слово "виступає"! Как и зеленое кодло, все думают, что Украина, это квартал 95!
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РФ, по прикидкам (не только моим) осталось лет 5-7.
Но Украине под ОПГ "Квартал 95" осталось времени только до октября, до выборов в ОРДЛО.
И больше мне нечего сказать.
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смертность в Украине в 2 раза выше рождаемости, работоспособные и молодые сваливают, остаются одни старики и идиоты

прикидывай дальше
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Троллина кремлядская ты обиделось?
Так почитай лучше статистику про вас репоедов) куда и сколько кацапов сваливает, начиная от чиновников, какая рождаемость НА недоимперии.
С вами в Сибири даже воевать не нужно китайцам, одни рожи китайские там уже по улицах ходит и живет, а тролли репоедные, все об Украине думают) Дебилы, бл.ть (с)
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выступил приемлимо, ну типа, лучше чем голобородько, но Эстония сказала безповоротно точнее и призвала всех помочь Украине.

(личное мнение)
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Вы бы лучше, это повторили, еще для всего зеленого кодла! Особенно для припизидента янелоха оманского, арахамии, сивохи и тд! Которые ставят под угрозу суверенитет страны Украины!
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