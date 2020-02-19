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 Россия продолжает стратегию эскалаций военных действий на Донбассе, - Кислица в Совбезе ООН

За последние 2 месяца войска Российской Федерации обстреляли позиции ВСУ более 400 раз. 13 защитников Украины погибли с начала года, почти 60 были ранены.

Об этом заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица заявил на заседании Совета Безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Нападение, осуществленное сегодня, в день пятой годовщины трагедии в Дебальцево, является особенно циничным, - сказал он. - Украинские вооруженные силы дали адекватный ответ на это нападение, совершенное российскими оккупационными силами с применением запрещенного Минском оружия, реализуя право Украины на самозащиту".

По словам Кислицы, руководство Украины подтвердило, что наша приверженность к прекращению войны и соблюдения достигнутых договоренностей остается незыблемой - как и наша решимость отразить любые акты вооруженной агрессии.

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Несмотря на договоренности, достигнутые в Париже в декабре прошлого года лидерами Украины, России, Франции и Германии, за последние два месяца позиции Украины были обстреляны более 400 раз, отметил Кислица. С начала этого года 13 украинских военнослужащих погибли и почти 60 были ранены.

"Может кто-то назвать это замороженным конфликтом? - сказал он, - может, конфликтом низкой интенсивности? Это война. Единственная длительная война в Европе. Полномасштабная война, которую ведут российские войска и их наемники".

Именно поэтому мониторинг Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по-прежнему ограничен в передвижении, а также лишен надлежащего доступа к российско-украинской границы, добавил Кислица.

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Как сообщалось, во вторник утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия.

Источник: https://censor.net.ua/n3176545
 
 
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Почему так не уверенно? Почему прямо в рыло им не тыкать? Всем давно понятно, что наша страна изначально никогда не хотела войны! Не уж то скажут, что ЗЕ кто то сегодня подставил?
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