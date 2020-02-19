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 Россия на заседании Совбеза ООН обвинила Украину в саботаже минских соглашений и грозит срывом "нормандской" встречи

По мнению России, украинские военные попытались занять позиции в "серых зонах", "где никаких военных быть не должно".

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его словам, ответственность за кровопролитие на Донбассе несут украинское правительство и западные страны, поддерживающие Киев.

Небензя обвинил "западных партнеров", которые "поддержали антиконституционный майдановский переворот с его бешеной русофобией и национализмом". По мнению россиянина, это способствовало конфликту в Украине.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке обсуждает атаку России на Донбассе. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Представитель РФ заявил, что минские договоренности были закреплены в резолюции ООН, но Украина и западные страны их не выполняют. "На волну саботажа Минска настроены многие влиятельные украинские чиновники", - отметил россиянин.

Он обвинил в обострении на Донбассе Украину. "Украинские военные не оставляют попыток занять позиции "ополченцев" в серых зонах, где никаких военных быть не должно", - заявил Небензя. Также он отметил, что "не могут не беспокоить попытки подменить минскую формулу урегулирования другими форматами".

Также на Цензор.НЕТ: США на Совбезе ООН призвали РФ вывести войска с Донбасса и оккупированного Крыма и придерживаться минских соглашений

Дипломат заявил, что из всех пунктов минских соглашений Киевом выполняются только два, и прогресс или его отсутствие в соблюдении этого документа станут для Москвы "решающим фактором оценки целесообразности или нецелесообразности новой встречи в нормандском формате". Также Небензя добавил, что допуск украинских военных к контролю над границей до проведения выборов "восток Украины категорически не воспринимает, и с этим необходимо считаться".

Как сообщалось, во вторник утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия.

Источник: https://censor.net.ua/n3176544
 
 
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Персонально я не відчуваю ненависті по відношенню до зелі. Я ненавиджу 70% *********, які хотіли мир будь-якою ціною!!
P.S. Я часто буду залишати цей коментарій, бо через таке стадо: країна втратила світову підтримку за півроку(e.g. американці вже зайнялися нашим північним сусідом, нащо мати справу з президентом, який на коліна встав перед одвічним ворогом), віддаємо території, а тепер знову втрачаємо життя людей після всіх здач. Ідіоти ніколи не зрозуміють фрази:
"Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."
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Чиста так гірка правда, демократично зустріч з ведмедем не виграти.
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Та ніфіга вони не хотіли.
Іх накачали через тєлєвізор прямо таки інфернальним гімном ненависті до Порошенка, і вони з виряченими баньками пінились: «Марадьор ! Барига! Соя! Тарифи ! Мальдііііііівииииии!».
Згадайте приклади керованого масового психозу, з Чумаком, Кашпєровскім і «Бєлим братством»...
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Ну оборзели, в конец уже. Пора кончать с ними, по большому счету, это попросту затягивание неизбежного. Пора бы целым миром проучить гребануб рашу!!
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Надо срочно позвонить Путлеру извиниться и поздравить с наступающими.
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и сьездить на 9-е мая...шоб пуйло "не абидалась"...
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раша четко прет как быдло-танк и ей все пофиг. даже плоские санкции.
а демократически-сопливая Украина все ноет и ноет. с мыролюбивого порошенки повелось, зеля только укрепил....
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предлагаю от имени оон, предложить нибензесебе внести такое изменение в рашскую конститутку "обьявить день смерти ***** всемирным праздничным днём" )
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беніне ТСН нічого не хоче сказати, чому новопризначений Кислиця в ранзі зам.міністра соплі жував і не спростовував касапонебензіну брехню?
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у нього таке завдання було. Що вас дивує? мене - нічого.
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а што, разве ктото ожидал от мокшанских ордынцев чегото другого?
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Сейчас Зе всё выполнит. А кто против капитуляции -- провокаторы войны. Россия на заседании Совбеза ООН обвинила Украину в саботаже минских соглашений и грозит срывом "нормандской" встречи - Цензор.НЕТ 6504
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Интересно, а Нелох в курсе спича этого "представителя" мордовии в Совбезе? Он понимает, что тело говорило не от себя, а озвучивало видение и позицию его другана из Кремля?? Он видел в его глазах стремление к миру?(с) Пиндец, вот как это все соотнести??
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Тут будет одно из двух, зеля либо сейчас от неожиданности обосрался капитально, а то он как бы утверждал, что порох не хотел закончить войну из за наживы. Либо зе обо всем знал и продолжит пасовать и в конце концов положит голову крокодилу в пасть.
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твари кацапские. Просто твари!!!!!
да даже если бы и хотели занять! это наша земля!!!!
чтоб вы выздыхали, с*ки
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Моника Зеленски ещё тупые Януковича, будет извинятся перед путином за то , что сегодня русские недочеловеки убили украинских воинов?
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Образ Рашкі в ООН - ЖОПА і два вуха (нєбєнзя) !
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Сейчас Бубочка подсуетится - ВСУ, приготовиться оправдываться!
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Интересно, когда наш припизидент янелох оманский, побежит звонить ***** и плакаться? Завтра узнаем)
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Смотрел заседание. Рф там в х.. не ставят.
Особенно понравилось выступление США, Германии и Англии.
Все сказали по делу.
Представитель РФ как был быдлом, так им и остался.
Но самое интересное будет завтра, когда слова Арахамии о том, что неизвестно кто на кого сегодня напал, будут цитировать в московии все сми.
Жду, когда его судить будут. Слов не хватает культурных....
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ось що написала сьогодні одна розумна людина- "Что тут важно понимать. Сегодня уже четко и без малейших полутонов было показано, что все эти "разведения" - были в лучшем случае, трагической ошибкой, в среднем случае, преступной халатностью, замешенной на некомпетентности и бестолковости, а в худшем - изменой части или всей нынешней "власти""
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возможно это надо инициатировать именно Украине, призвав новый формат с участие стран Будпештского самита.
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всем понравилось, чито сказал наш любимый президент?
а он сказал про провокацию которая может сорвать разведение войск и мир аж два слова, но долго втирал за короновирyс.
**** зеленая.
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