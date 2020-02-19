 Россия на заседании Совбеза ООН обвинила Украину в саботаже минских соглашений и грозит срывом "нормандской" встречи

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По его словам, ответственность за кровопролитие на Донбассе несут украинское правительство и западные страны, поддерживающие Киев.

Небензя обвинил "западных партнеров", которые "поддержали антиконституционный майдановский переворот с его бешеной русофобией и национализмом". По мнению россиянина, это способствовало конфликту в Украине.

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Представитель РФ заявил, что минские договоренности были закреплены в резолюции ООН, но Украина и западные страны их не выполняют. "На волну саботажа Минска настроены многие влиятельные украинские чиновники", - отметил россиянин.

Он обвинил в обострении на Донбассе Украину. "Украинские военные не оставляют попыток занять позиции "ополченцев" в серых зонах, где никаких военных быть не должно", - заявил Небензя. Также он отметил, что "не могут не беспокоить попытки подменить минскую формулу урегулирования другими форматами".

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Дипломат заявил, что из всех пунктов минских соглашений Киевом выполняются только два, и прогресс или его отсутствие в соблюдении этого документа станут для Москвы "решающим фактором оценки целесообразности или нецелесообразности новой встречи в нормандском формате". Также Небензя добавил, что допуск украинских военных к контролю над границей до проведения выборов "восток Украины категорически не воспринимает, и с этим необходимо считаться".

Как сообщалось, во вторник утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия.