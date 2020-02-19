 Россия на заседании Совбеза ООН обвинила Украину в саботаже минских соглашений и грозит срывом "нормандской" встречи

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По его словам, ответственность за кровопролитие на Донбассе несут украинское правительство и западные страны, поддерживающие Киев.
Небензя обвинил "западных партнеров", которые "поддержали антиконституционный майдановский переворот с его бешеной русофобией и национализмом". По мнению россиянина, это способствовало конфликту в Украине.
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Представитель РФ заявил, что минские договоренности были закреплены в резолюции ООН, но Украина и западные страны их не выполняют. "На волну саботажа Минска настроены многие влиятельные украинские чиновники", - отметил россиянин.
Он обвинил в обострении на Донбассе Украину. "Украинские военные не оставляют попыток занять позиции "ополченцев" в серых зонах, где никаких военных быть не должно", - заявил Небензя. Также он отметил, что "не могут не беспокоить попытки подменить минскую формулу урегулирования другими форматами".
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Дипломат заявил, что из всех пунктов минских соглашений Киевом выполняются только два, и прогресс или его отсутствие в соблюдении этого документа станут для Москвы "решающим фактором оценки целесообразности или нецелесообразности новой встречи в нормандском формате". Также Небензя добавил, что допуск украинских военных к контролю над границей до проведения выборов "восток Украины категорически не воспринимает, и с этим необходимо считаться".
Как сообщалось, во вторник утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия.
P.S. Я часто буду залишати цей коментарій, бо через таке стадо: країна втратила світову підтримку за півроку(e.g. американці вже зайнялися нашим північним сусідом, нащо мати справу з президентом, який на коліна встав перед одвічним ворогом), віддаємо території, а тепер знову втрачаємо життя людей після всіх здач. Ідіоти ніколи не зрозуміють фрази:
"Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний."
Іх накачали через тєлєвізор прямо таки інфернальним гімном ненависті до Порошенка, і вони з виряченими баньками пінились: «Марадьор ! Барига! Соя! Тарифи ! Мальдііііііівииииии!».
Згадайте приклади керованого масового психозу, з Чумаком, Кашпєровскім і «Бєлим братством»...
а демократически-сопливая Украина все ноет и ноет. с мыролюбивого порошенки повелось, зеля только укрепил....
да даже если бы и хотели занять! это наша земля!!!!
чтоб вы выздыхали, с*ки
Особенно понравилось выступление США, Германии и Англии.
Все сказали по делу.
Представитель РФ как был быдлом, так им и остался.
Но самое интересное будет завтра, когда слова Арахамии о том, что неизвестно кто на кого сегодня напал, будут цитировать в московии все сми.
Жду, когда его судить будут. Слов не хватает культурных....
а он сказал про провокацию которая может сорвать разведение войск и мир аж два слова, но долго втирал за короновирyс.
**** зеленая.