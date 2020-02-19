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 Политика Украины, За рубежом
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 США на Совбезе ООН призвали РФ вывести войска с Донбасса и оккупированного Крыма и придерживаться минских соглашений

США на заседании Совета Безопасности ООН призвали Россию вывести свои силы с Восточной Украины и Крыма, а также придерживаться своих обязательств в соответствии с Минскими соглашениями и мер, принятых лидерами "нормандской четверки" в Париже.

"Россия должна закончить этот конфликт выведением своих войск с Восточной Украины и Крыма. И мы призываем Россию незамедлительно имплементировать свои обязательства по безопасности в соответствии с Минскими соглашениями, так как стороны могут продвинуться вперед с политическими мерами Минских соглашений, только когда существует безопасность на земле", - сказала и.о. заместителя представителя США при ООН посол Черит Норман Шале во время заседания в Нью-Йорке во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она также подчеркнула, что США призывают Россию выполнять меры, изложенные на недавнем саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже, незамедлительно стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, включая открытие новых гражданских пунктов пропуска, разведение военных сил в районах с наибольшей гуманитарной значимостью и имплементацию мер поддержки прекращения огня.

Посол отметила, что Вашингтон продолжает поддерживать Минские соглашения и процесс в "нормандском формате".

"США подчеркивают нашу однозначную позицию относительно Украины. Мы не признаем и не будем признавать так называемую аннексию Крыма Кремлем. Наши санкции против России останутся в силе, пока Украина не вернет контроль над своей территорией", - подчеркнула и.о. заместителя представителя США при ООН.

Как сообщалось, данное заседание Совета безопасности ООН было инициировано делегацией России для обсуждения выполнения Минских соглашений. В четверг, 20 февраля, по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. В дискуссии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке обсуждает атаку России на Донбассе. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Источник: https://censor.net.ua/n3176543
 
   
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ця небензя брехлива... Господи, якби його лисиною та по тейблу...
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Моника Зеленски ещё тупые Януковича, и говорит , что русских колонизаторов на Донбасе нет .
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Бла,бла,бла.Треба гнати росіянію з ООН,а не розмовляти зі спонсорами тероризму,та агресорами.
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а ты посмотри в рыбьи глазки ***** и рассмотри там мир.
как кое-кто yвидел.
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А їм це ло лампочки. Підуть звідти і всьо.
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эти призывы к раше из разных мест, напоминают мну систематически печатуваемые в прессе "призывы цк кпсс и политбюро к (очередному совкопразднику)". всё здравомыслящее население прикалывалось над ними, понимая весь их маразм.
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помню. их ещё такими особыми голосами провозглашали...
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вот есть одна предмета, после всех призивов приходит полезные санкции, очень полезные.
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но чем дальше, тем полезных санкций со стороны европы всё меньше (
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уточняй: через 73843%зебілів санкції знімаються. Он, уже в ПАРЄ надали право голосу...
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пока ещё не отменили санкции, но не уверен что не отменят, после заявлении вашего президента, хотя ещё сегодня у нас говорят о русской агресии, хотя зеля стараеться убеждать в обратном, в местном конфликте
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Под знаменем марксизма-ленинизма - вперед, к новым победам коммунизма! (Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают.)
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Говорити та закликати росію треба, але розуміння з боку росії ми не дочекаємося.
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Це нагадує сто перше китайське попередження.
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когда сопля даст водy в Крым, отведет войка до Днепра и бyдyт рекy патрyлировать вместе с ихтамнетами, тогда и настyпит мир, как он и обещал, хотя не yверен на счет Днепра.
вот тогда штаты и Европа плюyнт на это дело, если вас так yстраивает, то так и живите.
нy что любители фильмы "Слyга народа" вы ведь за это голосовали, да?
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Российские нео-фашисты имеют право вето в ООН. Это писец господа!
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импотентный ООН, провалился бы пропадом со своей пустопорожней трепней
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как это все надоело, это дежавю-шапито
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Поки кацапстан буде в радбезі ООН, до тих пір у світі буде дестабілізація, хаос, локальні війни, тощо. Але ж як ту гидоту звідтіля викурить..!? Потрібна повна перезагрузка радбезу з новим вибором стран- учасників. Другого виходу немає.
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