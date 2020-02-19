 США на Совбезе ООН призвали РФ вывести войска с Донбасса и оккупированного Крыма и придерживаться минских соглашений

"Россия должна закончить этот конфликт выведением своих войск с Восточной Украины и Крыма. И мы призываем Россию незамедлительно имплементировать свои обязательства по безопасности в соответствии с Минскими соглашениями, так как стороны могут продвинуться вперед с политическими мерами Минских соглашений, только когда существует безопасность на земле", - сказала и.о. заместителя представителя США при ООН посол Черит Норман Шале во время заседания в Нью-Йорке во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она также подчеркнула, что США призывают Россию выполнять меры, изложенные на недавнем саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже, незамедлительно стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, включая открытие новых гражданских пунктов пропуска, разведение военных сил в районах с наибольшей гуманитарной значимостью и имплементацию мер поддержки прекращения огня.

Посол отметила, что Вашингтон продолжает поддерживать Минские соглашения и процесс в "нормандском формате".

"США подчеркивают нашу однозначную позицию относительно Украины. Мы не признаем и не будем признавать так называемую аннексию Крыма Кремлем. Наши санкции против России останутся в силе, пока Украина не вернет контроль над своей территорией", - подчеркнула и.о. заместителя представителя США при ООН.

Как сообщалось, данное заседание Совета безопасности ООН было инициировано делегацией России для обсуждения выполнения Минских соглашений. В четверг, 20 февраля, по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. В дискуссии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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