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Все про:Китай (1182) эвакуация (485) Зоряна Скалецкая (76) COVID-19 (61)

 "Из соображений безопасности": Скалецкая отказалась говорить, куда отвезут эвакуированных из Ухани украинцев

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отказалась отвечать на вопрос о том, где разместят эвакуированных из охваченной вспышкой коронавируса китайской Ухани украинцев.

Соответствующий вопрос Скалецкой на брифинге задали журналисты, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава ответила, что всего подготовлено 4 места, в которых могут разместить эвакуированных граждан. Сколько из них в итоге используют, пока неизвестно. Это будет зависеть от количества эвакуированных людей, сказала Скалецкая.

При этом она "из соображений безопасности" отказалась говорить, что это за места и где они расположены. Известно лишь, что их будет охранять Нацгвардия.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Жители Тернопольщины протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей. ВИДЕО

Также Скалецкая отказалась говорить, в каком именно аэропорту приземлится самолет с эвакуированными из Ухани.

"Украина, украинское правительство, украинская власть своих граждан в беде, в опасности не оставляет. Мы полностью работаем и готовы забрать, эвакуировать украинских граждан в Украину. Мы полностью действуем согласно инструкции, утвержденной оперативным штабом правительства", — отметила руководительница Минздрава.

Также на Цензор.НЕТ: Девять стран попросили Украину помочь эвакуировать своих граждан из Ухани, - госсекретарь МИД Заяц

Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Уханя, вылетит в Китай почти в три часа ночи 19 февраля и вернется в Украину около 8:00 утра 20 февраля.

По данным МВД, самолет заберет из КНР 49 граждан Украины и около 25 иностранцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3176541
 
 
 Топ комментарии
 
А чому не повезти в Конча Заспу,або в інше подібне місце?
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Вы серьёзно считаете, что можно строить концепцию защиты от вируса на принципе недопущения в страну ни одного носителя?
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сейчас бы постить гиперлупного проходимца.
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Это станет сразу ясно,как только их выгрузят на какую-либо территорию.Зачем только врать.Хотя,эта власть хуже татарина.
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А чому не повезти в Конча Заспу,або в інше подібне місце?
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Можна в новий офіс земонобільшості - у них же все готово - відокремлена споруда, паркан, майданчик для гелікоптерів є... "Из соображений безопасности": Скалецкая отказалась говорить, куда отвезут эвакуированных из Ухани украинцев - Цензор.НЕТ 136
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А якже "публічність", "прозорість", "взаємодія з громадськістю" тощо. Зелені наче завжди декларували себе модерними суперлібералами.
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почти как во времена совка. Все тайно. И могу поспорить, это будет западная Украина. Может, это была даже идея путина. Уничтожить быстро, массово и эффективно.
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Там громадськість добре зорганізована - не ризикнуть. Взагалі потрібно підходяще місце - ізольоване, із закритим водогоном, з розвиненою поряд медичною інфраструктурою тощо. Санаторій на Тернопільщині міг запропонувати лише недоумок.
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правильно делает...

а то не доедут.... - радостные соотечественники не дадут...
НО вообще то встретил инфу, что в Киев..., сначала хотели во Львовскую область, но отменили потом....- местные бучу подняли когда узнали..
Так что Киев - встречай...
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Їх зустрінуть, а потім короновірус привезуть вам.
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Вы серьёзно считаете, что можно строить концепцию защиты от вируса на принципе недопущения в страну ни одного носителя?
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Я такого не писав. Приведіть таке моє висловлювання. Якщо не знайдете цього, то видаляйте свою брехню.
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я задал вопрос. где здесь может быть "брехня"?
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В тому, що я такого не говорив. Тому обидва ваших брехливих коментаря у спамі.
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понятно. когда сказать нечего истерим. ну перебздели же некоторые из-за несчастного вируса.
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Ще раз. Тоді дали назву закону. Інформація є публічною і підлягає оприлюдненню. Закон широко відомий і постійно використовується. Тому розмову з тобою припиняю.
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на вопросы в приличном обществе принято отвечать, а не истерить.
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у меня маленький городок - вдали от главных дорог...
и свой дом с хозяйством...
могу закрыть ворота и пол.года жить автономно...
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почему?
легко.. - можно и год..., если только какая нибудь голодная банда с Киева не возьмет крепость штурмом..
своя скважина, генератор, курочки несутся, хлеб пекется, фрукты и овощи растут...
оружие в сейфе...., подвал сухой..
Все готово к Армагедону... "З міркувань безпеки": Скалецька відмовилася говорити, куди відвезуть евакуйованих з Уханя українців - Цензор.НЕТ 8353
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Тому, що хата з краю довго не протримається.
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Настало время зеленых предателей страны, зеленой пошести.
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Тобто Скалецька не поважає право українців знати місце розміщення хворих людей.
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Не розумію по італійські. Будь ласка пишіть українською.
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каким законом такое право гарантировано?
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у него номер есть?

а есть закон, охраняющий частную жизнь...Статья 182 УК Украины
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Є. Заходите і шукаєте.Вас в ГУГЛі не забанили, а інформація не є закритою.
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З розрахунку, що вам нижче дали назву закону, то саме ви злилися і брешете.
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Просто у спам, бо продовжуєте брехати.
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всё, на что способны? может поспать лучше, чем позориться?
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рішення влади має бути прозорим,якщо щось починають приховувати це викликає зворотню реакцію,американці відразу повідомили що громадян відправляють на військові бази штатів Каліфорнія й Техас на 14-денний карантин - незалежно від результатів перевірки на коронавірус.
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у нас не Америка. не знал? у нас концентрация зе- и де- билов выше критической.
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Доступ до публічної інформації?(мета Закону забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень)
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информация о здоровье относится к частной жизни
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Це інформація про дислокацію хворих, а не про здоров'я.
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да... да... да... каждый имеет право знать, куда идти бить "прокажённых". не стыдно такой бред нести!"
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пока что вы пургу несёте в стиле кацатроллей. то видите враньё, где его в принципе быть не может, то губки поджимаете как 16-летняя гимназистка. мужиком надо быть.
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Так. Я саме про цей досить відомий закон.
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А шо Рошен від коронавіруса не допомагає?))
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Заникають десь подалі від себе, а Брехун обіцяв привезти в Кончу Заспу. Лічно.
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самые безопасные места в стране это оп, верховна рада, хатынкові комплексы местечковой бідлоти etc.
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Отказалась. При этом-даже количество она не знает. Странно! А я- знаю. И все, на Цензоре этот секрет Полишинеля- знают! А тётя-министр- не знает. Забрехалась тётя. У меня даже сомнения возникли: а всё ли благополучно? А то ведь- встретят... в ближайший лесок... а там уже и ров выкопан... ну и- фсё. С этих брехунов- станется! "Из соображений безопасности": Скалецкая отказалась говорить, куда отвезут эвакуированных из Ухани украинцев - Цензор.НЕТ 869
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Богатые ездящие по миру, это не граждане Украины, это паразиты общества на теле Украины, к тому же являются переносчиками смертельных болезней в Украину.
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как не хочется признаться самому себе, что ты рекордно перебздел!
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Видимо ты один из этих паразитов общества.
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ссыкунец ты. ещё и брехунец. впрочем "честный трус" - это что-то из области фантастики...
за зю голосовал?
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Классное руководство страны, которое скрывает от людей информацию.
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как во времена совка, комуняк и Горбачева, когда 2 недели скрывали от всего мира правду о Чернобыле, а Щербицкий даже вывел детей через 5 дней на Крещатик на парад.
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И чем бы она занималась, если бы не коронавирус в Китае?
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Розказувала б про те, якого горя натворила Супрун .
Може й тут, під якимсь ніком.
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