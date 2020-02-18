 "Из соображений безопасности": Скалецкая отказалась говорить, куда отвезут эвакуированных из Ухани украинцев

Соответствующий вопрос Скалецкой на брифинге задали журналисты, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минздрава ответила, что всего подготовлено 4 места, в которых могут разместить эвакуированных граждан. Сколько из них в итоге используют, пока неизвестно. Это будет зависеть от количества эвакуированных людей, сказала Скалецкая.

При этом она "из соображений безопасности" отказалась говорить, что это за места и где они расположены. Известно лишь, что их будет охранять Нацгвардия.

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Также Скалецкая отказалась говорить, в каком именно аэропорту приземлится самолет с эвакуированными из Ухани.

"Украина, украинское правительство, украинская власть своих граждан в беде, в опасности не оставляет. Мы полностью работаем и готовы забрать, эвакуировать украинских граждан в Украину. Мы полностью действуем согласно инструкции, утвержденной оперативным штабом правительства", — отметила руководительница Минздрава.

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Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Уханя, вылетит в Китай почти в три часа ночи 19 февраля и вернется в Украину около 8:00 утра 20 февраля.

По данным МВД, самолет заберет из КНР 49 граждан Украины и около 25 иностранцев.