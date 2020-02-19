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Все про:адвокат (1246) защита (107) монополия (85)

 Отмена адвокатской монополии при открытии рынка земли обострит проблему защиты прав граждан, - эксперт Ходаковская

Доктор экономических наук Ольга Ходаковская усматривает связь между законопроектами о рынке земли и отмене адвокатской монополии и считает, что в случае их принятия права граждан будут ущемлены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказала Українським Новинам.

"К большому сожалению, граждане Украины, учитывая их финансовые возможности, не могут стать полноценными покупателями земли. А условия для этого не создаются. Конечно же, это является нарушением прав граждан Украины. При этом, лоббируются интересы крупного иностранного капитала. Выходит так, что для иностранных инвесторов мы готовы создавать условия, а интересами и нуждами украинского товаропроизводителя, украинского гражданина можем и пожертвовать", - отметила эксперт.

Она добавила, что законопроект о рынке земли содержит ряд проблемных и рисковых норм, затрагивающих права граждан.

"Если будут возникать какие-то спорные моменты, которые разрешаются в судебном порядке, а адвокат не сможет отстаивать и защищать интересы гражданина Украины, то это еще больше обострит проблему", - сказала она.

Ходаковская подчеркнула, что в данном контексте власть сама себя перехитрила, играя в нарушение законов и устраивая "базарные торги".

Как сообщали Українські Новини, народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") не уверен, что Верховная Рада примет законопроект об отмене адвокатской монополии в судах.

Источник: https://censor.net.ua/n3176536
 
 
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Монополия ни когда не приводит ни к чему хорошему.
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Відбулися зміни у Конституції щодо відміни адвокатської монополії? Чи все це поки що розмови ні про що?
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цікаво, скільки їй адвокати відслюнявили?
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Що вона свистить "Если будут возникать какие-то спорные моменты, которые разрешаются в судебном порядке, а адвокат не сможет отстаивать и защищать интересы гражданина Украины"???
Заплатить позивач адвокату - і буде в нього адвокат. Не заплатить - суддя допомагатиме, (щоб не прогорів на термінології. на строках, тощо) як і раніше було.
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да сколько можно слышать этот бред???? адвокатура к кормушкам рвется! адвокат - юрист, юрист - адвокат! ну, разве что уголовку, как есть оставить адвокатам.
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