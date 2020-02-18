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Все про:геноцид (253) Голодомор (917) история (1676) США (16149)

 18 февраля исполнилось 68 лет со дня рождения американца Джеймса Мейса, первым на Западе поднявшего вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа

Американский исследователь украинской истории Джеймс Эрнест Мейс родился 18 февраля 1952 года в штате Оклахома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно он на международном уровне поднял вопрос признания Голодомора геноцидом украинского народа.

Впервые темы голодомора в Украине 1930-х годов он коснулся в рамках написания докторской диссертации, хотя она называлась "Коммунизм и дилеммы национального освобождения: национальный коммунизм в советской Украине. 1918-1933", говорится в материале Владимира Бойко для Дня.

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Гарвардский университет выдал его диссертацию на английском языке как монографию (1983 г.).

Почти сразу после защиты диссертации он получает приглашение от известного украинского историка Емельяна Прицака принять участие в научном проекте в Гарвардском университете. Результатом стала знаменитая монография "Жатва скорби", впервые изданная в 1986 году. В 1984 году группа американских бизнесменов украинского происхождения предложила Мэйсу присоединиться к другому проекту - "Устная история украинского голода 1932-1933 гг."

В том же году после беспрецедентной по размаху и организациии компании украинской диаспоры Конгресс США одобрил выделение средств на создание и двухлетнюю деятельность временной Комиссии президента и Конгресса США по изучению причин и последствий голода в Украине 1932-1933 гг. Мейс стал исполнительным директором. Результатом стало издание в середине 1988-го трех томов свидетельств очевидцев Голодомора и одного тома выводов.

"Представленную работу Конгресс признал успешной, поэтому продолжил деятельность Комиссии еще на два года, чтобы завершить сбор материалов и их расшифровку.

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Тогда впервые на официальном уровне прозвучало: голод 1932-1933 гг. был искусственным, его организовал тогдашний политический режим с целью геноцида украинского народа", - говорится в материале.

С 1993 года ученый проживал в Украине. Работал в Национальной академии наук, преподавал. Умер в 2004 году. Похоронен по собственному желанию на Байковом кладбище в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3176535
 
 
 Топ комментарии
 
Джеймс Мейс був кращим українцем ніж багато громадян України, які оббріхували події Голодомору.
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перед таким Человеком можно шляпу снять.
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Молодец мужик, заслуживает уважения. Только вот прожил совсем немного...
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перед таким Человеком можно шляпу снять.
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Родился в 1952 году, и знал, что такое голодомор в Украине. Высшая раса - американец.
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Джеймс Мейс був кращим українцем ніж багато громадян України, які оббріхували події Голодомору.
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Є такі люди, що і зараз **********, але не варто їх називати українцями.
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Мабуть так, але це дуже болюча тема поділу українців. Так ми можемо прийти до занепаду всієї нації. Краще треба одних переконувати, а інших переслідувати за невизнання Голодомору.
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Молодец мужик, заслуживает уважения. Только вот прожил совсем немного...
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Слава Великому Українцю Мейсу! А чи назвуть когось великим з усіх чільників Держави, велике питання!
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Чотири тома причин і наслідків голодомору в Укаїні. Які вам докази ще треба? Ті, хто його так і не визнав?
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Чи є у нас в Україні вулиця його імені? Він на це заслужив - справжня людина.
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Не тільки За насміхався з Голодомору. Особисто я чув від громадян України, що не треба піднімати цю тему, бо вона дратує росію. Тепер я розумію, що то були сепари та майбутні СН.
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Вулиці Мейса в Києві, Львові, Броварах - мало, можливо іще десь є?
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Зеленський - справжній голуб, куди його не заносило, всюди паскудив.
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Так йому кулю в очі, а він буде казати, що то - голуб миру.
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Израиль не голосует в ООН за признание Голодомора 1932-33 годов, а сам имеет наглость обращаться к Украине, чтобі украинский борт забрал их граждан из Уханя. Как их после єтого обзівать ? Вопрос риторический.
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Неправда. Первым был Рафаэль Лемкин, который разработал понятие геноцида для ООН. В качестве примеров приводил 3: Армянский в Турции, Голодомор в Украине, Холокост.
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Зеленський це звичайне чмо, що дорвалося до великих грошей... Через століття про цього недоумка будуть згадувати як про звичайну зелену недолугу шмарклю...
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