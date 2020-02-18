 Самолет, на котором украинцев будут эвакуировать из Ухани, разделят на несколько частей, - директор SkyUp Airlines Хайнацкий

Об этом сообщил на брифинге генеральный директор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас проводится техническое обслуживание самолета и идет его подготовка к вылету. Экипаж и сопровождающий персонал прибудет в аэропорт через несколько часов, рассказал Хайнацкий.
По его словам, специалисты приняли дополнительные меры безопасности для экипажа и всей команды судна, которая полетит за украинцами. Он подчеркнул, что действия разработаны, чтобы минимизировать общение экипажа с пассажирами.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Жители Тернопольщины протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей. ВИДЕО
"То есть, самолет будет разделен на несколько частей. Это рейсовый самолет, который всегда выполняет все регулярные и чартерные рейсы, то есть, комфорт для пассажиров будет обеспечен. Будет предоставляться питание. Если будет вопрос, где мы его берем, все питание мы берем здесь в аэропорту "Борисполь" на все участки", - сказал Евгений Хайнацкий.
По его словам, никаких дополнительных услуг в Ухане для самолета из Украины не предусмотрено. "Поэтому компания SkyUP совместно с министерствами считает, что этот рейс будет безопасным как для граждан, так и для команды, которая будет на борту", - подытожил Хайнацкий.
Также на Цензор.НЕТ: "Кого не впускать? 8-летнего мальчика Сашу из Мариуполя?" - Аваков осудил призывы не допускать на родину украинцев, находящихся сейчас в Китае. ВИДЕО
Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Уханя, вылетит в Китай почти в три часа ночи 19 февраля и вернется в Украину около 8:00 утра 20 февраля.
По данным МВД, самолет заберет из КНР 49 граждан Украины и около 25 иностранцев.
ах, если бы
не жизнь была б , а песня бы...
И каждая часть самолета полетит отдельно!
либо позорище как при рашкиной эвакуации - ведро....со штырмочкой
либо персональные памперсы каждому (даже два)
ну или как всегда - один туалет на всех...и до фени то разделение на
секции...части...
__________________________________________________________
Зловеще.....
де-яких вчити - тільки псувати
Ухань - не Рязань: родительный падеж - (из) Уханя, а не Ухани. Українською - теж "Уханя", а не "Уханю", як ви часто пишете в українській версії сайту.
это просто бесполезно... у них задача минимальными усилиями рубить максимально бабло...
Крайнєє відєо...