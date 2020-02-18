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 Самолет, на котором украинцев будут эвакуировать из Ухани, разделят на несколько частей, - директор SkyUp Airlines Хайнацкий

Вылет борта за украинцами запланирован на 02:50 19 февраля. Экипаж прибудет в аэропорт Борисполь через несколько часов.

Об этом сообщил на брифинге генеральный директор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас проводится техническое обслуживание самолета и идет его подготовка к вылету. Экипаж и сопровождающий персонал прибудет в аэропорт через несколько часов, рассказал Хайнацкий.

По его словам, специалисты приняли дополнительные меры безопасности для экипажа и всей команды судна, которая полетит за украинцами. Он подчеркнул, что действия разработаны, чтобы минимизировать общение экипажа с пассажирами.

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"То есть, самолет будет разделен на несколько частей. Это рейсовый самолет, который всегда выполняет все регулярные и чартерные рейсы, то есть, комфорт для пассажиров будет обеспечен. Будет предоставляться питание. Если будет вопрос, где мы его берем, все питание мы берем здесь в аэропорту "Борисполь" на все участки", - сказал Евгений Хайнацкий.

По его словам, никаких дополнительных услуг в Ухане для самолета из Украины не предусмотрено. "Поэтому компания SkyUP совместно с министерствами считает, что этот рейс будет безопасным как для граждан, так и для команды, которая будет на борту", - подытожил Хайнацкий.

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Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Уханя, вылетит в Китай почти в три часа ночи 19 февраля и вернется в Украину около 8:00 утра 20 февраля.

По данным МВД, самолет заберет из КНР 49 граждан Украины и около 25 иностранцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3176534
 
 
 Топ комментарии
 
Самолет, на котором украинцев будут эвакуировать из Ухани, разделят на несколько частей. И полетит он в Ухань по частям. Класный директор SkyUp Airlines, настоящий проффессионал.
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Во Зебуины чудят.... А не проще бы было обратится в Японию,США и т.д. т.е. в те страны которые способны за наши деньги провести диагностику, карантин и если понадобится лечение наших граждан, чем везти их в Украину и подвергать опасности миллионы граждан !! Потому что у нас ни условий ни опыта борьбы с такими вирусами нет (да и вообще у нас никуя нет !!!)!?
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Самолет, на котором украинцев будут эвакуировать из Ухани, разделят на несколько частей

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Зловеще.....
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Самолет, на котором украинцев будут эвакуировать из Ухани, разделят на несколько частей. И полетит он в Ухань по частям. Класный директор SkyUp Airlines, настоящий проффессионал.
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Ах, если бы
ах, если бы
не жизнь была б , а песня бы...
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Малось на увазі, що салон літака. Ну не знають в редакціїї такого слова. Салон. То ото таке і понаписували.
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Самолет, на котором украинцев будут эвакуировать из Ухани, разделят на несколько частей, - директор SkyUp Airlines Хайнацкий
И каждая часть самолета полетит отдельно!
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тут два варианта...
либо позорище как при рашкиной эвакуации - ведро....со штырмочкой
либо персональные памперсы каждому (даже два)
ну или как всегда - один туалет на всех...и до фени то разделение на секции...части...
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Какое ведро? Это пассажирский лайнер.
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там не совсем позорище: сработали достаточно оперативно.
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Самолет, на котором украинцев будут эвакуировать из Ухани, разделят на несколько частей

__________________________________________________________
Зловеще.....
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Немного текст по-дебильному написан (с)
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ну...так как бы профи... и не могут по-другому...
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Это цитаты Хайнацкого, он немного Йода в душе. Самолет, на котором украинцев будут эвакуировать из Ухани, разделят на несколько частей, - директор SkyUp Airlines Хайнацкий - Цензор.НЕТ 370
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Стопудово так и есть. Я его знаю лично Літак, на якому українців евакуюють з Уханя, розділять на кілька частин, - директор SkyUp Airlines Хайнацький - Цензор.НЕТ 4281
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Во Зебуины чудят.... А не проще бы было обратится в Японию,США и т.д. т.е. в те страны которые способны за наши деньги провести диагностику, карантин и если понадобится лечение наших граждан, чем везти их в Украину и подвергать опасности миллионы граждан !! Потому что у нас ни условий ни опыта борьбы с такими вирусами нет (да и вообще у нас никуя нет !!!)!?
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21 век а люди не научились правильно излагать свои мысли и писать
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была бы ты на их месте, по другому закудахтала бы.
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модер, я так бачу, що тебе неможливо навчити правильно писати "з Уханя"?
де-яких вчити - тільки псувати
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Надеюсь ,самолет делить на части в воздухе не будут.
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(Редактору, если он у вас есть)
Ухань - не Рязань: родительный падеж - (из) Уханя, а не Ухани. Українською - теж "Уханя", а не "Уханю", як ви часто пишете в українській версії сайту.
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я по молодости тоже наивно писал "редакторам"...
это просто бесполезно... у них задача минимальными усилиями рубить максимально бабло...
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А презідєнт, і єго адміністрація, будут встрєчать самолєт в Аеропорту?
Крайнєє відєо...
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Цензор, как всегда - грамотеи сплошные. Самолет будут делить на части или салон на отдельные секции?
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Вижу не только у меня одной привычка сначала писать коммент, а потом читать, что пишут другие комментаторы: насчет разделения на части много замечаний🙂
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