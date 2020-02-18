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Все про:Кременчуг (174) Нацполиция (10943) убийство (5506)

 Мужчину застрелили в центре Кременчуга, - Нацполиция

В Кременчуге Полтавской области возле остановки общественного транспорта неизвестный стрелял в мужчину. От полученных ранений тот скончался в больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел около 15:00 18 февраля в одном из самых оживленных мест города - в районе остановки "Водоканал".

На месте происшествия установлено, что между несколькими мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

От полученного ранения мужчина, 1986 года рождения, скончался в больнице.

Все участники конфликта, в том числе стрелок, задержаны полицией.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутата местного совета нашли застреленным в автомобиле в Полтавской области

Источник: https://censor.net.ua/n3176533
 
 
 Топ комментарии
 
Вот и настало времечко. Помню в лихие конца 80-х начале 90-х прошлого столетия такими заголовками пестрели все областные и районные газеты каждый день. Вот мы и возвращаемся до такого после 20 мая 2019 года, с чем смартфончиков и поздравляем.
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Если Цензор закинет темку про Порошенко вся эта ЗЕшобла мгновенно всплывёт со своими стандартными высерами. Прост темки не кошерные для ЗЕбилов..побьед то у кловуна никаких нету, сильно не повыступаешь.
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Он ему, по идее- в глаз влупил. Идиот. Ситуация, на видео, вовсе не выглядела критической.
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Сивоха с Зеленским постарался наплодил мирную Украину сепарами...
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Вот и настало времечко. Помню в лихие конца 80-х начале 90-х прошлого столетия такими заголовками пестрели все областные и районные газеты каждый день. Вот мы и возвращаемся до такого после 20 мая 2019 года, с чем смартфончиков и поздравляем.
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Да ну травмат. Такие конфликты каждый день случаются - были есть и будут. Просто попал неудачно - или в глаз или шею.
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Запомни парень, если из травмата или даже из рогатки стреляют в голову, значит хотят убить.
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так ЗЕ гопота в чистом виде, и работает он на рыгов. Не даром овощ всплыл и хвалил его. Все тайное рано или поздно становится явным.
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Если Цензор закинет темку про Порошенко вся эта ЗЕшобла мгновенно всплывёт со своими стандартными высерами. Прост темки не кошерные для ЗЕбилов..побьед то у кловуна никаких нету, сильно не повыступаешь.
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Не всплывет.На дшях была инфа что ботоферму накрыло СБУ. Немного поредело на Цензоре ботов ,сразу заметно. Мужчину застрелили в центре Кременчуга, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3801
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...может, днюху празднует? 14 лет - веха в жизни Мужчину застрелили в центре Кременчуга, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1437 Мужчину застрелили в центре Кременчуга, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1516
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Он ему, по идее- в глаз влупил. Идиот. Ситуация, на видео, вовсе не выглядела критической.
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Да..Те падло спеціально цілилось в шию та обличчя.
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Опять напишут - иностранец
Введитеуде визы с постсовковыми странами
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Ну вот, никак не укладывается в голове, за умышленное убийство, статья от семи лет, за наркоту, или ещё за что-то, дают больший срок, чем за убийство. Не пора ли ужесточить эту статью, а то так и смотри, чтоб не перебили половину народа, а то из-за этой статьи напрашивается вывод, что жизнь человека - не стоит и ломаного гроша.
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між іншим, замовника, а також виконавців вбивства мера Кременчука Бабаєва досі не знайшли... Тому що не можна вважати винуватими тих, кого пресують наподобі Антоненка і Кузьменко в справі Шеремета.
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