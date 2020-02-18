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Все про:ОГА (1589) ископаемые (23) копанка (21) Госгеонедра (69) Гончарук_Алексей (712)

 Гончарук требует, чтобы ОГА до конца недели предоставили информацию о незаконной добыче полезных ископаемых в регионах

2 недели назад премьер-министр потребовал, чтобы областные власти предоставили эту информацию. Требование выполнили только 3 ОГА, 15 ограничились отписками, 7 — вообще ничего не ответили.

Об этом глава правительства написал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Две недели назад я давал поручение предоставить информацию о фактах возможного незаконной добычи полезных ископаемых в регионах. На сегодня это сделали только три ОГА — Тернопольская, Харьковская и Черновицкая. Семь областей вообще ничего не подали, остальные 15 областей — предоставили информацию частично или полностью отсутствующую информацию относительно координат этих объектов", — написал Гончарук.

Премьер-министр настаивает на то, что до конца недели у правительства и руководства Госгеонедр должна быть вся информация от всех областей.

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"Правительство ликвидирует теневые рынки и коррупционные схемы в разных отраслях — оборот древесины, игорный бизнес, застройщики, АЗС. Все органы государства должны рассматривать это как комплексную стратегию. Те, кто думают, что это временные меры для "галочки" — очень ошибаются. Без документов работать никто не будет. Это — новая реальность. Без исключений", — добавил Гончарук.

Гончарук требует, чтобы ОГА до конца недели предоставили информацию о незаконной добыче полезных ископаемых в регионах 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176528
 
 
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реинкарнация бендера-задунайского требует...
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Ой ржу не могу......
Добыча невозможна без крыши местных СБУ, прокуратуры, ментов и чиновников!
И они же должны подавать список?
Я даже не представляю сколько они запросят что бы их поддельники в этот список не попали!!!
Золотая мечта - откат за откатом!
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Ничего, ***** тоже с этого начинал. Посмеетесь лет через десять па стройках зеленизма.
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Ты придурок украинцев с рашка ватой не сравнивай!!!
Мы смертями патриотов доказали что мы не овцы!!!
Как турнули яныка и порохню так и зеля след пойдет!!!!
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А видобування газу на захоплених росією родовищах Кабмін не цікавить?
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в киеве резко активизировались похитители самокатов и шуб
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ага,
подъезжают тока сзади, тихо и бес пыли, но с детским кремом
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Срочно отчитаться о том, кто сколько крадет и берет взяток за незаконную добычу. В бюджете дыра, будем латать )))
Как там было? Когда вы говорите, Алексей Валерьевич, такое впечатление, что вы бредите )))
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Представляю,как головы болят у Донецкой и Запорожской администраций! Ребятки построили трассу Мариуполь-Запорожье. Именно- построили, правда- в тех же пределах, не расширив, ни на сантиметр. Я по ней неплохо погонять уже успел. Так вот какой головняк в обоих ОГА: они не знают- как сообщить Гончаруку, что сфизжены строителями сотни тысяч кубов лесополос! Как корова языком слизала! Я- отвечаю за каждое своё слово! Они(лесополосы)- просто испарились, а были весьма плотные! Многолетние. То, что турки-строители- тут не при делах- это и младенцу понятно. При делах- иные строители! Вполне вероятно- из самого Кабмина. Ну и шо.... стучать в Кабмин- на сам Кабмин??? Гончарук требует, чтобы ОГА до конца недели предоставили информацию о незаконной добыче полезных ископаемых в регионах - Цензор.НЕТ 4968
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