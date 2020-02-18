 Гончарук требует, чтобы ОГА до конца недели предоставили информацию о незаконной добыче полезных ископаемых в регионах

Об этом глава правительства написал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Две недели назад я давал поручение предоставить информацию о фактах возможного незаконной добычи полезных ископаемых в регионах. На сегодня это сделали только три ОГА — Тернопольская, Харьковская и Черновицкая. Семь областей вообще ничего не подали, остальные 15 областей — предоставили информацию частично или полностью отсутствующую информацию относительно координат этих объектов", — написал Гончарук.

Премьер-министр настаивает на то, что до конца недели у правительства и руководства Госгеонедр должна быть вся информация от всех областей.

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"Правительство ликвидирует теневые рынки и коррупционные схемы в разных отраслях — оборот древесины, игорный бизнес, застройщики, АЗС. Все органы государства должны рассматривать это как комплексную стратегию. Те, кто думают, что это временные меры для "галочки" — очень ошибаются. Без документов работать никто не будет. Это — новая реальность. Без исключений", — добавил Гончарук.