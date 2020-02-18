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Все про:гепатит (43) дети (3859) Харьковщина (1462) школа (1997)

 Четверо одноклассников попали в больницу на Харьковщине с вирусным гепатитом А, - областной лабораторный центр

В пятом классе школы №1 поселка Боровая Харьковской области зафиксирована вспышка гепатита А.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковский областной лабораторный центр Минздрава.

"За период с 24 января по 17 февраля среди учащихся 5 класса окружного опорного учреждения "Боровская общеобразовательная школа I-III ступеней №1 Боровского районного совета", расположенного в пгт Боровая, зарегистрировано 4 случая острого вирусного гепатита А", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 18 февраля у всех больных диагноз подтвержден лабораторно. Дети госпитализированы. Один из них находится в областной инфекционной больнице в Харькове, остальные - в инфекционном отделении районной больницы.

Состояние детей называют удовлетворительным.

Эпидемиологи устанавливают причины вспышки и возможные факторы передачи инфекции в учебном заведении и по местам проживания школьников.

Отмечается, что вирусный гепатит А - острая инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи инфекции и преимущественным поражением печени. Источником инфекции является больной человек с любыми формами заболевания. Инкубационный период длится 7-50 дней (в среднем 15-45 дней).

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Источник: https://censor.net.ua/n3176522
 
 
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одноразовые шприцы в груповухе не спрыяють здоровлю....
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руки после тубзика мыть надо... и усиленно... перед едой
желтуха (именно гепатит А) - болезнь грязных рук
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