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Все про:Черновицкая область (377) взятка (4889) залог (388) Иван Мунтян (1)

 Глава Черновицкого облсовета Мунтян, которого подозревают во взяточничестве, внес за себя 10 млн гривен залога

По данным следствия, Иван Мунтян требовал 400 тысяч долларов США за то, чтобы передать в предпринимателю в аренду оздоровительный комплекс.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Залог был внесен во вторник, 18 февраля, сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

В то же время, вчера (17 февраля) Иван Мунтян подал апелляцию на решение о мере пресечения. Ее должны рассмотреть 20 февраля.

Решение о мере пресечения Мунтяну ВАКС вынес 13 февраля. Помимо уплаты залога, он должен не отлучаться из г. Черновцы без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства или работы; не общаться с другим подозреваемым по делу и со свидетелями; сдать на хранение паспорта и носить электронный браслет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд определил меру пресечения главе Черновицкого облсовета Мунтяну, подозреваемому во взяточничестве, в виде денежного залога 10 млн грн

По данным следствия, в июле прошлого года Мунтян потребовал у предпринимателя $400 тыс. за передачу в аренду оздоровительного комплекса. С августа по октябрь 2019 года он получил от бизнесмена $180 тыс., что было задокументировано правоохранителями.

Источник: https://censor.net.ua/n3176521
 
 
 Топ комментарии
 
Нормальный откат... Спиндил 100 млн., вернул 10... и всё нормально, на свободе... Кради себе и дальше.
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НАБУ должна заняться выяснением происхождения этих 10 миллионов. Официально ли они получены, уплачены ли с них все налоги и тд и если нет - открыть дело и по этому поводу тоже.
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как по мне, если госчиновник (!!!) готов дать такой залог, его уже можно расстреливать.
Ни я, и никто из моей семьи такую сумму даже визуально представить не можем.
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Вот мне интересно, почему у нас за украденную курицу больше дают срок, чем за сотни тысяч долларов и за курицу никто не разрешит давать залог? Какие сатанисты написали такие законы? Те что в Раде? Значит Украиной управляет сатана.
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он не крал ни курицу, ни деньги, просто он попросил и ему согласились дать...., такие мунтяны всегда будут, они для этого и идут во власть..., надо менять условия, например, конкурс на аренду, конечно...., а люди всегда будут выбирать мунтянов....
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Не клевещите на Сатану. Эти законы писали воры. Когда дело дойдет до реальных посадок, то тюрьмы вообще превратятся в курорты.
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Сатана писал законы, потому что эти законы плодят преступления, амнистия убийц плодит преступления, малые сроки убийцам плодят убийц. Все украинские законы пишут сатанисты под диктовку сатаны.
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Нормальный откат... Спиндил 100 млн., вернул 10... и всё нормально, на свободе... Кради себе и дальше.
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сволочная воровидая гнида, мундян гребанный
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НАБУ должна заняться выяснением происхождения этих 10 миллионов. Официально ли они получены, уплачены ли с них все налоги и тд и если нет - открыть дело и по этому поводу тоже.
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Не смешите...
Угу, займётся НАБУ ворами, ждите... Ворон ворону око не выклюет.
Никто ничем заниматься не будет... Как воровали так и дальше будут воровать.
Ни одного высокопоставленного вора и коррупционера не посадили и не посадят никогда.
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ну да. Вон у нас цельний президент непонятно за какие деньги по оманам гулял. И шо?
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Сейчас украинские суды защищают не закон и не украинских граждан! Сейчас суды защищают тех, у кого больше денег!

Кто больше украл - тот и прав!
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10 млн. грн.
В Китае давно бы пристрелили паскуду, вместе с родственниками-подельниками.
И главное ОТКУДА у него 10 млн.грн !!! СРАЗУ !!!
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Копилку с детства копил, на обедах с детства экономил...
😁
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как по мне, если госчиновник (!!!) готов дать такой залог, его уже можно расстреливать.
Ни я, и никто из моей семьи такую сумму даже визуально представить не можем.
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Суд - это такое место, где у закона можно купить столько справедливости, на сколько тебе хватит денег!
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