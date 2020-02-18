 В НАТО обеспокоены эскалацией на Донбассе и призывают Россию вывести войска из Украины

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.
"Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины сегодня утром. Это подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта. НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ", -, сообщила
"Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и совершить настоящие усилия по выполнению минских соглашений", - добавила она.
Напомним, утром 18 февраля наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.
В МИД Эстонии уже заявили, что поднимут вопрос нарушения Российской Федерацией Минских соглашений на заседании Совбеза ООН.
когда ее совсем не ждешь,
и каждый час глядя на Путена,
для Зэли оффигительно хорош."
Её прочность явилась результатом стойкости и мужества наших финских солдат, а никак не результатом крепости."
маршал Карл Густав Маннергейм. Мемуары
а у нас обороной Украины руководят сцыкуны Зеля, Хомчак а до этого котлованщик Муженко... Почувствуйте разницу.
А наша влада свідомо дурить народ обіцянками миру, який в думках фуйла виглядає ВИКЛЮЧНО нашою капітуляціює.
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НАТО бы беспокоилось за расию
кацапы не понимают "обеспокоенностей", "призывов", "уговоров" либо других разговоров, они воспринимают это за слабость, а понимают они только принуждение, давление, силу и санкции.
козлячих выродков невозможно "уговорить" либо "призвать", поэтому с ними нет никакого смысла разговаривать их возможно только "принудить" и "заставить" с помощью давления, силы и многократного усиления санкций.