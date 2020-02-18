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 В НАТО обеспокоены эскалацией на Донбассе и призывают Россию вывести войска из Украины

В НАТО выражают обеспокоенность эскалацией конфликта на востоке Украины во вторник 18 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

"Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины сегодня утром. Это подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта. НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ", -, сообщила 

"Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и совершить настоящие усилия по выполнению минских соглашений", - добавила она.

Напомним, утром 18 февраля наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

В МИД Эстонии уже заявили, что поднимут вопрос нарушения Российской Федерацией Минских соглашений на заседании Совбеза ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3176520
 
 
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Занепокоєні вони.. А Зєйло спокійний, і вважає це дрібною провокацією перед спробою знову влюблєнно глянути в очі Хубло.
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Позиція НАТО більш правильна та відверта.
А наша влада свідомо дурить народ обіцянками миру, який в думках фуйла виглядає ВИКЛЮЧНО нашою капітуляціює.
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Зе глухой, немой и не слышит, он хочет мира, любить ***** и перестать стрелять.
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" Любофф нечаянно нагрянет,
когда ее совсем не ждешь,
и каждый час глядя на Путена,
для Зэли оффигительно хорош."
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та врут в НАТО - вислюк оманський зуб даёт, что "путин хочет мира - видел в его глазах!"
У НАТО занепокоєні ескалацією на Донбасі і закликають Росію вивести війська з України - Цензор.НЕТ 8375
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Занепокоєні вони.. А Зєйло спокійний, і вважає це дрібною провокацією перед спробою знову влюблєнно глянути в очі Хубло.
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НАТО нехай собі закликає, а клоун скаже: "ми впевнено йдемо до миру".
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"...русские ещё во время войны пустили в ход миф о «Линии Маннергейма». Утверждали, что наша оборона на Карельском перешейке опиралась на необыкновенно прочный и выстроенный по последнему слову техники оборонительный вал, который можно сравнить с линиями Мажино и Зигфрида и который никакая армия никогда не прорывала. Прорыв русских явился «подвигом, равного которому не было в истории всех войн»…Всё это чушь; в действительности положение вещей выглядит совершенно иначе…. Оборонительная линия, конечно, была, но её образовывали только редкие долговременные пулемётные гнёзда да два десятка выстроенных по моему предложению новых дотов, между которыми были проложены траншеи. Да, оборонительная линия существовала, но у неё отсутствовала глубина. Эту позицию народ и назвал «Линией Маннергейма».

Её прочность явилась результатом стойкости и мужества наших финских солдат, а никак не результатом крепости."

маршал Карл Густав Маннергейм. Мемуары
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Разница в том, что обороной Финлядии от нападения рашистов руководил боевой маршал Карл Густав Эмиль Маннергейм
В НАТО обеспокоены эскалацией на Донбассе и призывают Россию вывести войска из Украины - Цензор.НЕТ 5370

а у нас обороной Украины руководят сцыкуны Зеля, Хомчак а до этого котлованщик Муженко... Почувствуйте разницу.
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нема пророка в своем отечестве...вот и заглядаешь вечно в щелку забора.
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Потери танков со стороны Финляндии 8 боевых машин. Общее количество на начало войну в 1939 всего 28 боевых машин.
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Позиція НАТО більш правильна та відверта.
А наша влада свідомо дурить народ обіцянками миру, який в думках фуйла виглядає ВИКЛЮЧНО нашою капітуляціює.
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Той випадок, коли навіть імпотентні міжнародні інституції, реагують більш радикально ніж так звана "українська" влада...
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Я прям трывожуся за это НАТО! Оно ж так обеспокоено! Как бы с этим натом ничего б не случилось! Ну а ещё и с бубачкой , и с *уйлом. А с Украиной все буде гаразд! Я знаю! )
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про нато не беспокоися а бубочку сами вы выбрали, вот и живите счастливо с ним а мы посмотрим на ваше счастье и порадуимся за вас, ведь прикольно это.
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зе клован враг.! мне жаль...73% вы выбрали плохого клована...но я понял ,что вы 73% хотите мира .но есть разный мир... вы выбрали мир и капитуляцию. , БОГ вам судья. я уже писал в 41 году гитлер взял Францию . и там был мир 4 года ,но очень хреновый мир... такой мир мне не нужен.но вас 73%. вас зебилов много.,вот я и моя семья готовим бумаги на эмиграцию в Канаду.,здесь нет будущего для моих внуков ... 73% вы убили страну поведясь на голобородько. уже скоро год,а вас не попустило... видно сваты держат...Слава ее Величеству Королеве Элизовете..
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Ната далеко... А Сивуха близко и у него есть "платформа"...
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И где там зелёная тварь увидела мир в глазах Путлера,может он вовсе не в глаза ему смотрел.

........
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...смотрел, только в один глаз, который ниже пояса сзади - когда целовал ***** взасос... У НАТО занепокоєні ескалацією на Донбасі і закликають Росію вивести війська з України - Цензор.НЕТ 6714
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Ми лише стурбовані? І, навіть не "глибоко"? В НАТО обеспокоены эскалацией на Донбассе и призывают Россию вывести войска из Украины - Цензор.НЕТ 4121
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Для чого закликати росію, якщо ви у Європі не прийдете до спільних дій щодо цього агресора?
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При Порохе сепары бы отхватили сегодня по самые помидоры.
НАТО бы беспокоилось за расию
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Да неужели. А где ДАП, Дебальцево... Такой же трус и чмо , как и это зелёное....
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Ух, и примеры ты привёл. ДАП и Дебальцево расийской армии в страшных снах снятся!
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Да неужели и там до сих пор висит украинский флаг! Я этого не заметил....
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Только вот очереди на блокпостах из жителей Донецка а не Мариуполя.
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Занепокоєні всі. Окрім Янелоха з узеленськими, сепарів та кацапів. Яке "дивне співпадіння"
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они выражают обеспокоеность эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов! свиньи, почему вы так хотите воевать с РФ?
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Есть хорошая традиция - выводить кацапов в виде груза 200... Она же самая эффективная.

У НАТО занепокоєні ескалацією на Донбасі і закликають Росію вивести війська з України - Цензор.НЕТ 2387
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когда несколько батальонов "северного ветра" зашли в свинарник на пару дней.. хрюшки отправлялись к бандерке тысячами, а нацики майдана убежали за Мариуполь
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Якщо ***** на вимогу НАТО виведе своїх з України - з ким тоді Зе-клован спільно патрулюватиме окуповані території?
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ВСУ херачили по Донбассу а Россия должна войска вывести ,фсё логично.
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НАТа фсьо не так пойняла. То була маленька провокація той старани, а так то у нас мир дружба жвачка.
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Заводите диваны патриоты Украины и на передовую бить врага. У Путина миллионная , армия,хорошо оснащённая плюс население зомбаков поддерживающая захват Украины. Он 15 лет готовился к нападению на Украину. Чем воевать собрались? Первыми в Польшу побежите.
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все постоянно совершают одну и ту же ошибку. у козломордых есть одна особенность, которая отличает их от людей.
кацапы не понимают "обеспокоенностей", "призывов", "уговоров" либо других разговоров, они воспринимают это за слабость, а понимают они только принуждение, давление, силу и санкции.
козлячих выродков невозможно "уговорить" либо "призвать", поэтому с ними нет никакого смысла разговаривать их возможно только "принудить" и "заставить" с помощью давления, силы и многократного усиления санкций.
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