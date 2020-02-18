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 Политика Украины
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 Попытка наступления террористов под Золотым будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности 19 февраля , - Верещук

Наступление незаконных вооруженных формирований на позиции Вооруженных сил Украины во вторник станет предметом рассмотрения на парламентском комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведке в среду, сообщила член комитета Ирина Верещук (фракция "Слуга народа")

"Завтра... состоится заседание комитета национальной безопасности и обороны, открытое заседание, куда приглашаю и прессу, и коллег из фракций, которые могут прийти и задать вопросы министру обороны, который будет присутствовать, а также представителям Генерального штаба и представителям СНБО", - сказала Верещук в эфире телеканала "Прямой" вечером во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, из первых уст представителей Министерства обороны Украины, Генштаба, Совета национальной безопасности и обороны можно будет узнать, что на самом деле было, как это могло произойти, "если это было в районе разведения и пострадали ли наши опорные пункты".

Как сообщалось, в результате начавшегося во вторник утром боевого столкновения вследствие атаки боевиками позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военный, а четверо получили ранения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176518
 
 
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шо б 72-ка без вас, защитничков, делала...
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кстати, помнится - по приказу Зе!Лоха - в ноябре 2019 года:
ПОД ЗОЛОТЫМ РАЗМИНИРОВАЛИ БОЛЕЕ 14 ГЕКТАРОВ ....
как раз в том месте, где сегодня рашисты наступали..
И где чуть ли не каждый день - обстрелы, ранения и гибель бойцов ВСУ.

Да и встреча в Омане с патрушевым - из той же оперы..
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Ну а посцяв би сцикло в баночку, ми були б уже в ЄС.
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шо там рассматривать???, вот если бы вы ответку с ольхи завигачили и не смогли посчитать кацапских 200-это было б дело....
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не будет никакой ольхи. Ракетную программу зебили прикрили.
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Зеля из наркотического передоза вывести не могут .
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сьогоднішньому нападові на українських військових він посвятив аж 40 секунд брифінгу.
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Чипполино Абрахамия сказал, что еще нужно разобраться кто открыл стрельбу.
Оказывается что наши Воины сами себя убили и ранили !

Что б вы здохли, суки ЗЕльоные !!! Попытка наступления террористов под Золотым будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности 19 февраля , - Верещук - Цензор.НЕТ 3217
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нехай новини подивиться там відео зрунованих будинків сьогодні від прямих попадань снарядів, що трапилось? Дебільне питання.
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Та да! -два жирных дебила Юзик и Сивоха нарадять! Лучше им не собираться совсем!
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Спроби наступу треба люто присікати в корні і люто захищати державу, а не розглядати постфактум на Раді національної безпеки. Ну зберуться, розглянуть, і що далі?
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А че спешить.....
Езжайте куда нибудь, отдыхайте....
Мясо на передовой ваши жопы прикроет.....
Вы придурки должны были СРАЗУ собраться после поступления информации от наступлении. Ночь бы посидели не растаяли!
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презентация....надо ж софиты расставить и камеры выставить...тексты подготовить...
шоубиз он такой...красочный и впечатляющий... зомбирующий
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Очень нравится карикатура , - Сидят депутаты а посредине лежит Тетрадь а на ней вписан завтрашний вопрос и они эту тетрадь внимательно Рассматривают.
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призидент там ни прчем,он хател дружбы с путиным и он лично сам видил, как у путина покатилась слеза от миротворчества в Украине и по всей планете Земля, включая Сирию. Попытка наступления террористов под Золотым будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности 19 февраля , - Верещук - Цензор.НЕТ 191
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и шо, им запретят наступать?в очереди остаюца еще аккупанты, наемники и патрыоты
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Рассматривать дело не хитрое, а делать когда будут? А то последнее время развелось софистики с полемикой до безобразия много,а воз и ныне там.
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РНБО у нас же з цих самих сформована? Попытка наступления террористов под Золотым будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности 19 февраля , - Верещук - Цензор.НЕТ 3680
Попытка наступления террористов под Золотым будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности 19 февраля , - Верещук - Цензор.НЕТ 4258
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Ця курка Верещук на "Прямому" репетувала, що ЄС виступив з цього приводу з "подачі" МЗС України... Попытка наступления террористов под Золотым будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности 19 февраля , - Верещук - Цензор.НЕТ 528
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І шо далі а далі славимо найкращого в всесвіті *********** Бубоньку І ШО пані Верещук а яка гарна хфамілія мабуть від верещать
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Сивоха и гончарук с розумковым ну, ну.
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Все просто, ход рассчитан на то чтобы 73% не получили мир, а остальные получили зраду - поднять договороспособность, и это хорошо, по крайней мере это значит что они не получили что хотели, типа 12 шагов.
Вот только нужно на такие вещи отвечать градами и продолжением ползучего наступления, а не заседаниями СНБО и попытками получить мир с теми кто на херу его вертел и только хочет снятия санкций.
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