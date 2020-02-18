 Попытка наступления террористов под Золотым будет рассмотрена комитетом Рады по нацбезопасности 19 февраля , - Верещук

"Завтра... состоится заседание комитета национальной безопасности и обороны, открытое заседание, куда приглашаю и прессу, и коллег из фракций, которые могут прийти и задать вопросы министру обороны, который будет присутствовать, а также представителям Генерального штаба и представителям СНБО", - сказала Верещук в эфире телеканала "Прямой" вечером во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, из первых уст представителей Министерства обороны Украины, Генштаба, Совета национальной безопасности и обороны можно будет узнать, что на самом деле было, как это могло произойти, "если это было в районе разведения и пострадали ли наши опорные пункты".
Как сообщалось, в результате начавшегося во вторник утром боевого столкновения вследствие атаки боевиками позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Луганская область) погиб один украинский военный, а четверо получили ранения.
ПОД ЗОЛОТЫМ РАЗМИНИРОВАЛИ БОЛЕЕ 14 ГЕКТАРОВ ....
как раз в том месте, где сегодня рашисты наступали..
И где чуть ли не каждый день - обстрелы, ранения и гибель бойцов ВСУ.
Да и встреча в Омане с патрушевым - из той же оперы..
Оказывается что наши Воины сами себя убили и ранили !
Что б вы здохли, суки ЗЕльоные !!!
МАРТИН БРЕСТ.
Езжайте куда нибудь, отдыхайте....
Мясо на передовой ваши жопы прикроет.....
Вы придурки должны были СРАЗУ собраться после поступления информации от наступлении. Ночь бы посидели не растаяли!
шоубиз он такой...красочный и впечатляющий... зомбирующий
Вот только нужно на такие вещи отвечать градами и продолжением ползучего наступления, а не заседаниями СНБО и попытками получить мир с теми кто на херу его вертел и только хочет снятия санкций.