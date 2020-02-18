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 Украина не последней эвакуирует своих граждан из Ухани, - МИД

Эвакуацию своих граждан из охваченного вспышкой коронавируса города провели 14 государств. В конце этой недели запланирована эвакуация граждан Колумбии.

Об этом на брифинге заявил госсекретарь МИД Андрей Заяц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы не последние в этом списке. Из тех сведений, которые есть в нашем распоряжении, в конце этой недели Колумбия планирует своим рейсом эвакуировать также своих граждан", — сказал Заяц.

Чартерный рейс из Киева в Ухань и обратно обойдется государству в 4,5 млн гривен, сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович.

"В начале февраля этого года Мининфраструктуры и Кабмином были приняты меры для выделения средств на обеспечение осуществления соответствующего рейса ... Стоимость подобного рода чартера составляет до 4,5 млн грн. Мы были готовы со Sky Up осуществить этот рейс течение двух недель, но изучали процесс по ситуации с размещением здесь наших сограждан и мониторили эпидемическую ситуацию непосредственно в Ухани", — сказал Абрамович.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Если политики будут подстрекать людей перекрывать дороги, я лично привезу эвакуированных из Китая в их особняки в Конча-Заспу, - Зеленский. ВИДЕО

Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Уханя, вылетит в Китай почти в три часа ночи 19 февраля и вернется в Украину около 8:00 утра 20 февраля.

По данным МВД, самолет заберет из КНР 49 граждан Украины и около 25 иностранцев.

Также на Цензор.НЕТ: Самолет, которым украинцев эвакуируют из Ухани, в течение двух суток будет проходить санобработку

По последним данным Минздрава, по состоянию на 18 февраля в мире зарегистрировано 73 тыс. 335 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1873 летальные. Выздоровели уже 12 тыс. 842 человека. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Источник: https://censor.net.ua/n3176516
 
   
 Топ комментарии
 
Судя по колличеству новостей "про евакуацию" у зебилов на єтой неделе была запланировано пиар-акция "бубочка спасает украинских деток из Уханя". Вот только кацапы на Донбассе поднасрали
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призюденту лично встретить и пожать всем руки... Украина не последней эвакуирует своих граждан из Ухани, - МИД - Цензор.НЕТ 7441
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не-не..обнять и облобызать! (так как-то...надежнее)
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прям рекордсмены Вместо того чтобы спасать граждан эти долбодятлы говорят что они не последние П@здец Ребята пора что то делать с безумцами у власти это обращение к 73 % лишь бы не Порох Есть принцип самосохранения подумайте зебилы Украина не последней эвакуирует своих граждан из Ухани, - МИД - Цензор.НЕТ 8549
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Взагалі нема їх чого звідти вивозити, вони туди самі поїхали,а не на якомусь завданні від України.
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Вот не х@ я себе т.е. бубонная чума накроет Испанию тебя нахрен вывозить сам поехал вот и подыхай На здоровье Вам не болеть И не долго мучится Украина не последней эвакуирует своих граждан из Ухани, - МИД - Цензор.НЕТ 6153
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А что Так радуетесь , что не последние, Что привыкли быть Всегда последними.
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Вымрем на неделю раньше Колумбии. Обгоним на финише.
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Судя по колличеству новостей "про евакуацию" у зебилов на єтой неделе была запланировано пиар-акция "бубочка спасает украинских деток из Уханя". Вот только кацапы на Донбассе поднасрали
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У зебила Радуцкого (доктор куйИмвжопу) есть целая клиника. Вот туда бы и поселить людей на карантин. А у еще одного зебила Пальчевского лаборатория. Вот его специалисты могли бы анализы брать. А еще есть знатный зебил Комаровский, ну просто гений медицины и он смог бы организовать наблюдение на высшем уровне)) Ну так зебилы собираются что-то делать, а не трындеть как обычно? А, зебильня?

Автор, прости, не удержался )))
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Комаровський не може!-він на гастролях в Росії!
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Ладно, дарю))) Даже лайк поставлю. Ведь это уже цитата, и самолайком не считается Украина не последней эвакуирует своих граждан из Ухани, - МИД - Цензор.НЕТ 7148
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Зебильная власть теперь на Колумбию ориентируется. Колумбия, прости меня. Ничего против тебя не имею.
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Это правда. Последними из Уханя эвакуируют китайцев...
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Вот что я вам скажу:

"Возле города Пекина

Ходят-бродят ху..венбины.... !!!!!!!"

и так будет продолжаться еще тысячи лет.....
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Ми зовсім не такі не компетентні як ви про нас кажете!
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Правительство шимпанЗЕ:
"Самолет готов прибыть за украинцами в Китай 19 февраля, а в стране есть места для двухнедельной обсервации прибывших", - премьер-зебил Гончарук

"Локацию для карантина эвакуированных из Ухани еще не выбрали", - зебил-министр ОЗ Скалецкая

Зробили їх разом. Тьфу, мля...
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уже вибрали, - в Тернополе будут тащить єто все через пол Украини к бандьорам.
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Честь вам і хвала. Уроди. Да й Боже щоб ваші рідні там були і ви так їх рятували.
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Нам уже наголосовали Зечуму. Скоро не будет разницы, где опаснее, в Украине или в Ухане. Вирус - он такой, схарчит всех.
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Зачем же, ведь это очень и очень, да, да, но нет!»©
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Знаменитого певца Федора Шаляпина КГБэшные мудрецы отравили ядом 12 апреля 1938 года.Состав яда установить не удалось.Но точно не Новичок
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Все работники привстали,
Рыбу кушать перестали.
Кто-то мне на кресло указал,
Садись!
И сказал, что тётя Хая,
Прилетает из Шанхая.
Сруль за ней поехал на вокзал. В дверь с трудом себя пихая,
Завалилась тётя Хая.
Сруль, поддавший, падал на паркет.
Все работники присели
Друг на друга поглядели,
Я чихнул и начал свой привет. Ша! - Сказала тётя Хая -
Я в коробке из Шанхая
Привезла для вас большой сюрприз.
Мы в коробку поглядели
И на месте обалдели -
Там китайцы делали стриптиз.
И пели по-китайски...
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Коронавирус начал свой путь 17 октября 2019 года.Даже известна та лаборатория откуда вылезло это дерьмо.
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там и эвакуировать уже не кого, зоран и шкиряк так и не пришли на помощь
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