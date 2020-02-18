 Президент Эстонии Кальюлайд призвала мировое сообщество помочь Украине противостоять российской агрессии

Об этом в Twitter написала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшние атаки поддерживаемых Россией сил на востоке Украины нарушают Минские соглашения и должны быть осуждены международным сообществом. Украина ведет активную войну в центре Европы. Войну ценностей и принципов. Нам нужно объединиться с Украиной", - заявила Кальюлайд.

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Напомним, утром 18 февраля наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия.

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