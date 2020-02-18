 Президент Эстонии Кальюлайд призвала мировое сообщество помочь Украине противостоять российской агрессии

Об этом в Twitter написала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодняшние атаки поддерживаемых Россией сил на востоке Украины нарушают Минские соглашения и должны быть осуждены международным сообществом. Украина ведет активную войну в центре Европы. Войну ценностей и принципов. Нам нужно объединиться с Украиной", - заявила Кальюлайд.
Напомним, утром 18 февраля наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия.
"Громадяни Росії, які підтримують дії Володимира Путіна в Україні, повинні пройти шлях покаяння за прикладом німців у ХХ столітті.
Таку думку у своєму блозі висловив відомий російський письменник, драматург і журналіст Віктор Шендерович, передають Патріоти України.
"Каятися треба нам. Україні нема за що каятися перед нами. Ми - інтервенти і наше покаяння, я сподіваюся, попереду, бо вихід кудись у новий стан може відбутися тільки через покаяння. Німцям трошки пощастило - їх перемогли, їх змусили вступити на шлях покаяння, у них не було вибору, їх ніхто не питав", - пояснив він.
ПОД ЗОЛОТЫМ РАЗМИНИРОВАЛИ БОЛЕЕ 14 ГЕКТАРОВ ....
как раз в том месте, где сегодня рашисты наступали..
А для и.о. президента Украины: вислюка оманського - "война окончена, путин хочет мира!"
"Це було нелегко - ми сумнівалися і зважували "за і проти", але в підсумку, вирішили перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності. Ще раз: не скасувати, а перенести! Продовжуємо працювати і налагоджувати діалог між простими людьми. Непублічно. Системно. Безперервно", - Сивохо.
Йому кулю в очі, а він буде казати, що то - голуб миру.
мало хлебнули?
Так что у Киева, как и раньше, остается две опции: либо сдача, либо повышение ставок и завершение примиренческой риторики в отношении Москвы.
Зеленский заявил, что, мол, "провокации бывают", но с курса на прекращение войны он не свернет. Хотя Москва атакой на Донбассе и "мюнхенским планом" доказала, что компромиссы - это из области фантастики.
К сожалению, пока Киев так и не собрался созвать экстренное заседание СБ ООН. В отличие от России, которая сделала это еще 13 февраля, чтобы именно на 18 февраля, то есть в день атаки под Золотым, обсудить выполнение "Минска". Сегодня россияне как инициаторы заседания публично заявят, что это Украина нарушила договоренности, не желая выполнять условия "Минска" и пытаясь его обойти, а "ополченцы" лишь отстаивали свои права.
А лидеры других стран, не боятся называть вещи своими именами и даже обращаются к миру за помощью для Украины!!!
Когда же закончится этот грёбаный стыд?! Когда?!
І з сьогоднішнього дня оголосити перехід до другої фази.
Тобто визнання, що голосував за Зе - прирівнювати вже до згвалтування цапа. Фаза кози вже закінчилася. Вподобайка, якщо підтримуєте ініціативу.