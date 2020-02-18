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 Политика Украины
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 Девять стран попросили Украину помочь эвакуировать своих граждан из Ухани, - госсекретарь МИД Заяц

Украина эвакуирует из китайского города Ухань в провинции Хубэй граждан Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской республики, Эквадора и Испании.

Об этом сообщил госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Среди иностранцев, правительства которых обратились к Украине о предоставлении помощи в эвакуации - это граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской республики, Эквадора и Испании", - сообщил Заяць.

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Украинская сторона эвакуирует своих 49 граждан и до 25 иностранцев.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

20 февраля из Ухани будут эвакуировать украинцев, однако место их размещения на карантин пока не определено.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176510
 
 
 Топ комментарии
 
Судя по последним виборам у украинцев напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Че ж не воспользоваться.
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а почему мы не попросим израиль украинцев эвакуировать?
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Как бы не доигрались со своим спасением!
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Цікаво, а ці країни, потім, компенують нам витрати на лікування наших громадян?
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Вони забули сказати,чи забиратимуть,чи нашим еоштом Кремація
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Київ буде хабом для перевалки іноземних громадян з Уханя?
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Дык мля, вопрос лёгкий - лиимон евро за билет и в литак украинский с красной ковровой дорожкой...
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Літак після транпортування Спалити Дев'ять країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з Уханя, - держсекретар МЗС Заяць - Цензор.НЕТ 5109
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А шо они нам вдруг все на хвост упали?...
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Никто не хотел рисковать жизнью своих граждан, как вдруг появились укролохи!
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Штаты, Германия и Франция в очереди
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Им в падлу за 1 человеком самолёт отправить
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