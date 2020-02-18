 Девять стран попросили Украину помочь эвакуировать своих граждан из Ухани, - госсекретарь МИД Заяц

Об этом сообщил госсекретарь МИД Украины Андрей Заяц, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Среди иностранцев, правительства которых обратились к Украине о предоставлении помощи в эвакуации - это граждане Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканской республики, Эквадора и Испании", - сообщил Заяць.

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Украинская сторона эвакуирует своих 49 граждан и до 25 иностранцев.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

20 февраля из Ухани будут эвакуировать украинцев, однако место их размещения на карантин пока не определено.

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