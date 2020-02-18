 МИД просит ОБСЕ рассказать международному сообществу о попытке российского наступления на Донбассе

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с обострением ситуации на Донбассе встретился с председателем @OSCE_SMM Х.Чевиком. Призвал # ОБСЕ безотлагательно проинформировать международное сообщество о попытке российского наступления в районе Золотого", — сообщил Боднар.

На встрече дипломат подчеркнул, что вооруженные формирования РФ использовали запрещенное оружие.

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Как сообщалось, во вторник утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия.