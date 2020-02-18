 МИД просит ОБСЕ рассказать международному сообществу о попытке российского наступления на Донбассе

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"В связи с обострением ситуации на Донбассе встретился с председателем @OSCE_SMM Х.Чевиком. Призвал # ОБСЕ безотлагательно проинформировать международное сообщество о попытке российского наступления в районе Золотого", — сообщил Боднар.
На встрече дипломат подчеркнул, что вооруженные формирования РФ использовали запрещенное оружие.
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Как сообщалось, во вторник утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, трое ранены, у двоих контузия.
и сразу рашка вспетушилась - заслушать надоть бы отчет Украины о выполнении Минска
случайно включил авакова...он соловьем поет про совместные патрули и про "все на доверие" и совесть и ответственность орков... переключился... ибо этот гипноз слушать невозможно... скоро чесаться начну!!!)))
Живем в сказке!
....о тактике мелких порезов. Мол, когда человек совершает ряд мелких, не значащих ничего, казалось бы, ошибок, через определенное время он "умирает". Потому что накапливающийся негатив в определенный момент становится раной. Чаще всего - смертельной.
Когда я смотрю на новую украинскую власть, на ее подковерные козни, на потуги что-то переделить под одеялом, на решения, которые не смертельны, но эмоционально чувствительны, на желание под видом благоденствия и хороших намерений выстелить себе дорогу в будущее, я всерьез задумываюсь об адекватности этой власти. Потому что она все больше напоминает не оздоравливающийся организм, а тело, на котором выступают новые порезы и новые раны. Создание прецедентов, непродуманность решений, попытка спрятаться от публичности, маленькая ложь, ложь прикрывающая предыдущую ложь, полуправда - все это и увязывается в тактику мелких порезов....
Что написано в будапештском меморандуме? Скоро начну Лаврова цитировать полным текстом!
Реакція на черговий потужний #обстріл російськими окупантами.
"На фронте началось не просто обострение ситуации, с обстрелами и прочим, противник пошел в наступление. По информации, которая поступает от местных жителей, это именно наступление, которое ведет все то, что усиленно завозилось на оккупированную территорию РФ, пока те, кто называет себя "властью", что-то там трындели о мире, "разведении" и прочем", - пише Анти-Колорадос у своєму блозі, передають Патріоти України.
Как-то так я это вижу. Естественно, со стороны, это всё, кроме брезгливой усмешки так называемого мирового сообщества , больше ничего не вызовет.
Так что ОБСЕ в очередной раз выразит озабоченность и призовет обе стороны к "сдержанности".