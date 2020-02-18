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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4641) Билецкий (156) Национальный корпус (234) Золотое (159)

 "Зеленский не понимает, что идея с разведением войск зашла в тупик", - Билецкий

Разведение войск в районе Золотого, на котором так настаивал Зеленский, позволило России захватить несколько передовых позиций украинской армии. Действующей власти пора понять, что история с разведением войск зашла в тупик и приводит к человеческим жертвам. Вместо этого Владимир Зеленский и Сергей Сивохо мечтают о каком-то "единении" и "примирении"; с врагом.

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий рассказал на своем YouTube-канале.

По словам политика, сегодняшний обстрел украинских позиций - спланированная Россией наступательная операция, ставшая возможной благодаря разведению войск в районе Золотого. Он добавил, что несмотря на предостережения военных, на этом
разведении настоял именно президент Владимир Зеленский.

"Это была локальная наступательная операция с задачей захватить несколько передовых позиций украинской армии. Как
мне известно, эти позиции, к сожалению, были захвачены сегодня утром. Это было сделано в том же участке, который Зеленский выставляет главным успехом своей стратегии мира, а на самом деле - капитуляции. Наступательная операция российских войск была проведена на участке Золотого. Это те позиции, на которые Украина разводилась в октябре 2019", - пояснил политик и экс-командир добровольческого полка "Азов.

Билецкий заявил, что после политического провала в Золотом,обернувшемся человеческими жертвами, ранеными и очередной потерей территорий, действующая власть должна окончательно отказаться от идеи разведения войск и разработать новую стратегию. Он также раскритиковал инициативу советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о запуске так называемой национальной платформы примирения и единства.

"Нормальная власть нормальной страны должна была бы заявить: мы прекращаем разведение войск. Мы понимаем, что эта история зашла в тупик. Вместо этого они анонсируют на завтра запуск Сивохинской платформы национального примирения и единства. В самом этом названии есть огромная ложь и ловушка. Мы воюем с Российской Федерацией и Путиным. В Украине нет национального конфликта", - сказал Билецкий.

Стоит заметить, что вскоре после опубликованного видеообращения Билецкого стало известно об отмене запуска платформы примирения. Оно должно было состояться 19 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3176505
 
   
 Топ комментарии
 
да и ты алень не понимаеш что "зробив це разом"
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А ви його свиньками закидайте. Розовимі. Как ви умєєтє.
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..ПЕЙСаті ? ...Допитуйте один одного . "Зеленський не розуміє, що ідея з розведенням військ зайшла в глухий кут", - Білецький - Цензор.НЕТ 78
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Кто хочет жить в мире, тот должен готовиться к войне.
Я. Макиавелли
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Це ви не розумієте, що його все влаштовує. Він іде до своєї мети. Продаж землі, капітуляція, роботу закінчино. Можна купувати острівець і на відпочинок
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что пишет сепарские новостные каналы о сегоднеишной атаки на Украинские позиции.
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Не читал, но полагаю, что басурины уже написали как их атаковали ВСУ. И как они отбивались.
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даже незнаю где наити, интересно бы почитать, послушать их скулёжь
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Арахамія сказав, що "треба ще розібратись хто стріляв і звідки".
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Говорили этому нелоху, что нельзя отходить и сдавать оставленную территорию врагу, так нет, настоял всё-же на своём. А не специально-ли это он так делает, по кусочку, по кусочку и Украина исчезнет.
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Клоуни у владі.

1. Владимир Зеленский - президент Украины с 20 мая 2019 г., художественный руководитель ООО "Квартал 95".
2. Иван Баканов - председатель Службы безопасности Украины, руководил ООО "Квартал 95" и ООО "Студия Квартал 95".
3. Сергей Шефип - первый помощник президента Украины. Писал для команд КВН "95 квартал", директор "Студии Квартал 95".
4. Сергей Трофимов - первый заместитель руководителя Офиса президента Украины, исполнительный продюсер ООО "Студия Квартал 95".
5. Юрий Корявченков - заместитель председателя фракции партии "Слуга народа", Избран в 33-м округе в Кривом Роге, актер ООО "Квартал 95".
6. Сергей Сивохо - советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, креативный продюсер ООО "Квартал 95".
7. Максим Ткаченко - заместитель председателя фракции партии "Слуга народа", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений, руководитель ООО "Квартал-Концерт".
8. Сергей Борзов - руководитель Государственного управления делами, работал в российском ООО "Телевизионное творческое объединение "Александр Масляков и Компания". Отец супруги Наум Баруля является одним из руководителей юмористического шоу "Лига смеха", которое производит "Студия Квартал 95".
9. Юрий Костюк - заместитель руководителя Офиса президента Украины, писатель-сценарист ООО "Студия Квартал 95".
10. Александр Кабанов - член комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, сценарист ООО "Квартал 95".


https://www.dsnews.ua/politics/zatyanuvshayasya-shutka-top-10-vyhodtsev-iz-kvartala-95-samyh-18022020100000
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Ты предпочитаешь мародеров , га "Зеленський не розуміє, що ідея з розведенням військ зайшла в глухий кут", - Білецький - Цензор.НЕТ 7175
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Тебе мамка разрешает такие слова говорить ? "Зеленський не розуміє, що ідея з розведенням військ зайшла в глухий кут", - Білецький - Цензор.НЕТ 7217
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Школотроник, сходи подрочи тихесенько шоб мамка не видела и узбагойся "Зеленський не розуміє, що ідея з розведенням військ зайшла в глухий кут", - Білецький - Цензор.НЕТ 6231
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лечше б твой папка подрочил, или хоть през купил - на одного гандона было бы меньше
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У Вас там помилка у слові. Літера о, замість є
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Я предпочитаю не слышать бред придуманный на Лубянке , а если человек преступник , то где решение судов . Тем более , что все суды в Украине танцуют под дудку Портянки.
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Клоуни якраз і повертають старих мародерів. Не знаю чи ти зрозумієш інформацію нижче. Але так як ти, говорять гопники, які з пляшкою пива шастають вулицями.

Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Правоохранители подозревали Лазорко по 4 эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами "Привата"; незаконные (чрезмерные) расходы на страхование в ПАО "Укртранснафта"; резервирование нефтепровода Кременчуг-Одесса компанией "Синтез Ойл" (связана с "Приватом"). https://biz.censor.net.ua/news/3176370/topmenedjer_kolomoyiskogo_rasskazal_kak_vernulsya_na_doljnost_v_gosudarstvennuyu_ukrtransnaftu
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Если человек идиот, то это надолго.Видимо рассчитывает на свою квартирку в Лондоне или в Крыму.
П.С. Привет вам, зедебилы. Миллионы мух не могут ошибаться.
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а зеленскому вообще сказали что он не 4-й сезон слуги народа с первого дубля играет и все это по-настоящему происходит?
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Билецкий Ярош Корч Тягнибок ,не хотят защищать Украину,а всегда вылазят после боя.Чтобы палки в колёса ставить.Им ,как и плешфюреру ,по душе бороться с ЛГБТ.
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А ты что хотел размечтался это при Порохе можно было за ним гоняться по всей стране за чужие бабки и разгонять свое дерьмо по стране а тут у нас он ангел критикующий Дерьмо конченное этот Билецкий продажная тварь за бабло "Зеленський не розуміє, що ідея з розведенням військ зайшла в глухий кут", - Білецький - Цензор.НЕТ 4505
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палки в колеса Зельцману ? лучше б он ему в очко вставил
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Це той Билецкий , шо 5 лет жрал из бюджета и не ходил на работу когда был депутатом "Зеленський не розуміє, що ідея з розведенням військ зайшла в глухий кут", - Білецький - Цензор.НЕТ 5806
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не, тот Сивоха, который сожрал пицу, привезенную для наших пленных.Дятел ты куприк, как и папка твой оба штопаные
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Зеленский,Сивохо,Ермак и все,все,все ну это какой то СЮР,треш это вообще за гранью понимания.
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Ути-пути. Уже была "нормальная власть в нормальной стране". Но кто-то упорно уподоблялся хз кому и нац корпусом своим её всеми силами пытался топить. Так что не Билецкому теперь возмущаться. Это в том числе и его заслуга.
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Получается, прав был У. Черчилль, который очень много лет назад сформулировал "умиротворительную" поведенческую модель сегодняшней Европы и Украинской власти: "Миротворец это тот, кто кормит крокодила в надежде, что тот его съест последним....".
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У меня один к Билецкому вопрос: Кто убил Гандзюк?
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Билецкий сам тупик конченный Цяцька в чужих руках "Зеленський не розуміє, що ідея з розведенням військ зайшла в глухий кут", - Білецький - Цензор.НЕТ 3094
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Так це ж не Зеленського ідея.
А главідєолух миру щойно сказав, що альтернативи всьому цьому МІнському процесу немає.
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И стоит еще и еще раз вспомнить цитату Аль Капоне:

«Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с врагами - значит, предатели уже обо всем договорились».
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Андрюха убей Авакова или КАЛа . тогда поверим в искреность .
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Путлер просто почуяв що ЗЕро сцикло, тому підвищує ставки буде давити на клоуна щоб той в квітні підписав особливий статус лугандону та вніс його в конституцію, та почав прямі перемови ЗЕро з чеПушиліним та Пасечником маріонетками кремля через клоуна Сивохо. А з рашки тим часом санкції знімуть бо це ж "внутрішній конфлікт".
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Для мене обидва,що Зеленський,що Білецький-зелене лайно.
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Как бы там не было, билецкий в этот раз прав. Зе доиграется со своей пассивностью, но хлебать это опять таки нашим воинам. А зебилам шо в лоб шо по лбу, у них вата в башке думать мешает, им противен Т. Шевченко, они умственно богатеют от Лермонтова. 23% это объем постоянный, а 73% состоит как минимум из 30% и 43% причем 43% это перебежчики, которые просто начинают болеть за тех на чьей стороне сила.
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Це п'яне 73% бидло багатіє не від Лермонтова, а від пляшки пива.
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Та що тут вдієш... вони все одно себе над то високо носять, щей українцями себе вважають ну) Хоча на справді, хочуть нічого не робити, все мати и спокіно спати. Та нічого, результати їхнього вибору ще їм аговкнуться. Шкода тих, хто змушений страждати через цих лицемірних недомірків.
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Скористались нажаль низьким рівнем освіти мас. Блазня порівнювали з актором Рейганом, людиною, яка перед тим вже майже 30 рокій займала різні державні і політичні посади.
Ну а про якість Ради...Мабуть, якщо б після футбольного матчу, навмання вибирати кожного десятого як депутата, то інтелектуально-фаховий склад парламенту був би на порядки вище...
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Как бы там не было, билецкий в этот раз прав.
- Да кто тебя спрашивает, проститутка? Прав, не прав. Все отгребете идиоты продажные. Зелебобы, порохососы! Сдадите страну - всех отвафлят кацапы без разбора, ублюдки! "Зеленський не розуміє, що ідея з розведенням військ зайшла в глухий кут", - Білецький - Цензор.НЕТ 9755
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А ты серая мышь на чьей стороне? Полагаю на своей собственной. Джентельмен никогда не позволит себе такое обращение к собеседнику, по сему не вижу разницы между тобой и типичным сепаром.
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Так збирай падло своїх нацжон і до клоуна. За Порошенком, ти як блохата шавка по всій Україні ганяв.
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А не хочет эта авакоская прокладка , ну как вариант , выйти к людям и честно сказать , что к той жопе в которой мы сей час сидим , он причастен вместе со своим хозяином Аваком. В моих глазах , он все равно остался бы куском говна , но тогда у него появился бы хоть маленький шанс вернуться на правильную сторону. Хотя о чем это я , таких мудаков кроме бабок не хрена не интересует.
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сегодня много спорят , сдал, не сдал , хороший порох , плохой зеля , и наоборот
а че делать по существу на войне , никто и словом не обмолвится
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Знаете, когда глава нации не может выйти к людям и воодушевить их, сильным и громким голосом, это не глава, это тряпка.
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Нет, прокси в Румынии. А тут попросту банят по чем зря, так что приходится изощряться.
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Не виправдовуйтесь- то кацап. Він сам під проксі.
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Може й так, де мені знати. Довкола фарбовані лиси.
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Слышь мерзота, хлебало свое запрокинь и чеши отсюда! ишь ты падаль такая, ртяку свою открывать вздумал. Ты бы мне такое залепил, так бы грызло заработал, что до конца жизни был бы паинькой. Бон вояж кацапсина.
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- Ипать сигуранца неадекватная! Дракуле сосала? "Зеленський не розуміє, що ідея з розведенням військ зайшла в глухий кут", - Білецький - Цензор.НЕТ 3447
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Порошенко знав що робити і робив. Де ти було?
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Понимает, но упорствует. Это называется самодурство. Только за счет чужих жизней.
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критик ртом за деньги ... ты же был в законодательном органе страны , шож ты не выкатил ни одного закона в духе - Ни шагу назад , а гундеть про то как космические корабли ... это ты мастак
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Не було ніякої ідеї щодо миру. Хто хоче миру - той готується до війни. Готувати Україну до війни за допомогою корумпованих і злодійкуватих чиновників та ненажерливих олігархів - це з області ненаукової фантастики.
Саме на ґрунті такої фантастики зародилося у Зеленського таке скособочене миролюбство.
Він виявився дуже кмітливим хлопцем і швидко пристосувався до нових умов. А його номінальне президенство стало справжньою знахідкою для тих, хто вміє керувати Україною і без його участі.
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Путин пошел в наступление на Донбассе: два важных итога для Зеленского
18.02.2020, 20:08 • 653 • 0

Ранним утром во вторник, 18 февраля, оккупационные войска неожиданно пошли в наступление по обширному участку фронта на Донбассе. Под огнем оказались позиции наших военных в районе Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вольный. Бой начался примерно в 5 утра и закончился после 10:00, ВСУ понесли потери.
Все это как-то не клеится с тем, что нам вот уже почти год рассказывают на Банковой. Владимир Зеленский с первых дней своего президентства заявил о желании достигнуть мира на Донбассе. Более того, он до сих пор уверен, что окончания войны хочет и Владимир Путин. Поразительно, но Зеленский не доверяет данным собственной разведки, а видит в глазах главы Кремля желание перестать воевать против Украины, пишет в своей колонке главный редактор сайта "ФАКТЫ" Ярослав Жаренов,
Что это? Наивность? Инфантильность? Или просто наш президент выдает желаемое за действительное? Во время одной из поездок на Донбасс Зеленский сказал военным, что он «не лох». Мне кажется, сегодня утром Кремль решил проверить этот тезис.
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Стоит только вслушаться в предложения, которые звучат со стороны президента и его зеленого окружения:
- отвод войск со своих же территорий;
- выдача пенсий жителям ОРДЛО;
- примирение и извинения со стороны украинского народа перед Донецком и Луганском;
- совместное с боевиками патрулирование границы с Россией;
- проведение выборов до конца года (даже глава МИД Вадим Пристайко допускает, что победят на этих выборах пособники боевиков "ДНР" и "ЛНР");
- закрепление «особого статуса» Донбасса в Конституции;
- подача воды в Крым.
Это, конечно, далеко не все инициативы властей Украины по мирному урегулированию, однако они, безусловно, вызывают множество вопросов. Как украинский пограничник будет обходить границу вместе с тем, кто стрелял в него 5−6 лет назад. Да и вообще, зачем России отдавать Украине контроль над границей? Кремль должен получить что-то взамен. Например, снятие санкций. Например, Украина возьмет на себя обязательства по восстановлению Донбасса и выплате пенсий и зарплат тем, кто шесть лет звал к себе домой "русский мир". Например, подача воды в Крым.
Один из источников намекнул, что приближение весны и аномально теплая зима еще больше усугубили ситуацию с водой на оккупированном полуострове. И что якобы Киев раздумывает над тем, чтобы к маю-июню пустить воду по Северо-Крымскому каналу.
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Не даром Давид Арахамия и другие представители власти прощупывают почву в этом вопросе, говоря о возможности неких компромиссов с Россией. Безусловно, все это подадут под соусом спасения граждан Украины, проживающих на полуострове.
По ТВ будут в один голос рассказывать о прибыли, которую Киев получит от продажи воды и необходимости спасти "своих". А в это время в Кремле откроют бутылку шампанского и поднимут праздничный бокал - их проблема будет решена.
Наступление на Донбассе 18 февраля стало первым большим военным вызовом для Зеленского. Очень хотелось бы, чтобы это отрезвило президента и его окружение, чтобы глава государства наконец доверился сведениям разведки, а не своей интуиции. Путину мир не нужен! Ему нужна Украина как 86-й регион Российской Федерации. Он добивается снятия санкций и всеми методами стремится добиться для нашей страны статуса "Failed state".
Другая проблема Банковой - это коммуникации. За время утреннего боя появилась только сводка штаба ООС, после 10:00 штаб отрапортовал о завершении наступления боевиков, а сам Зеленский сдержанно в Facebook назвал обострение "циничной провокацией". В то время, когда волонтеры пишут о серьезных потерях, штаб ООС говорит, что все под контролем и потери минимальные - один погибший. Более того, штаб еще и обвиняет журналистов в использовании неправдивой информации. Увы, ни обмены, ни нормандская встреча не помогли Банковой понять необходимость нормальной коммуникации с прессой.
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Ярослав ЖАРЕНОВ
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- Та ви ще ********* на Білецького порохоботи й зелупенці! Завтра до вас в дім заявляться аніжебратья. Сцяти і срати будете. Ублюдки!
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мда, но, пока коричневое пятно на твоих подштаниках
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- Уиобок, пятна на твоем рыле, придурок! "Зеленський не розуміє, що ідея з розведенням військ зайшла в глухий кут", - Білецький - Цензор.НЕТ 7495
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"зеленый тупик" - главное нацжены раздуплились))))) ... аваков подсказал?
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Блідий вошдь прокинувся??? Чи просто грає обурення, щоби зберегти поки імідж нацжон, в очах зелених дятлів???
Віри словам шанувальника, російського шизофрєніка Дугіна, в мене зовсім ніякої...
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все понимал Иван Сусанин и"зе" слуга все понмает..отводят украинские войска ,под шумиху ,разминируют проходы для наступления рашистов ,а ведь рашист это все подготавливал основательно,стаскивал вооружения ,складировал снаряды и т,д "зе"
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