 "Зеленский не понимает, что идея с разведением войск зашла в тупик", - Билецкий

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий рассказал на своем YouTube-канале.
По словам политика, сегодняшний обстрел украинских позиций - спланированная Россией наступательная операция, ставшая возможной благодаря разведению войск в районе Золотого. Он добавил, что несмотря на предостережения военных, на этом
разведении настоял именно президент Владимир Зеленский.
"Это была локальная наступательная операция с задачей захватить несколько передовых позиций украинской армии. Как
мне известно, эти позиции, к сожалению, были захвачены сегодня утром. Это было сделано в том же участке, который Зеленский выставляет главным успехом своей стратегии мира, а на самом деле - капитуляции. Наступательная операция российских войск была проведена на участке Золотого. Это те позиции, на которые Украина разводилась в октябре 2019", - пояснил политик и экс-командир добровольческого полка "Азов.
Билецкий заявил, что после политического провала в Золотом,обернувшемся человеческими жертвами, ранеными и очередной потерей территорий, действующая власть должна окончательно отказаться от идеи разведения войск и разработать новую стратегию. Он также раскритиковал инициативу советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о запуске так называемой национальной платформы примирения и единства.
"Нормальная власть нормальной страны должна была бы заявить: мы прекращаем разведение войск. Мы понимаем, что эта история зашла в тупик. Вместо этого они анонсируют на завтра запуск Сивохинской платформы национального примирения и единства. В самом этом названии есть огромная ложь и ловушка. Мы воюем с Российской Федерацией и Путиным. В Украине нет национального конфликта", - сказал Билецкий.
Стоит заметить, что вскоре после опубликованного видеообращения Билецкого стало известно об отмене запуска платформы примирения. Оно должно было состояться 19 февраля.
Я. Макиавелли
1. Владимир Зеленский - президент Украины с 20 мая 2019 г., художественный руководитель ООО "Квартал 95".
2. Иван Баканов - председатель Службы безопасности Украины, руководил ООО "Квартал 95" и ООО "Студия Квартал 95".
3. Сергей Шефип - первый помощник президента Украины. Писал для команд КВН "95 квартал", директор "Студии Квартал 95".
4. Сергей Трофимов - первый заместитель руководителя Офиса президента Украины, исполнительный продюсер ООО "Студия Квартал 95".
5. Юрий Корявченков - заместитель председателя фракции партии "Слуга народа", Избран в 33-м округе в Кривом Роге, актер ООО "Квартал 95".
6. Сергей Сивохо - советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, креативный продюсер ООО "Квартал 95".
7. Максим Ткаченко - заместитель председателя фракции партии "Слуга народа", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений, руководитель ООО "Квартал-Концерт".
8. Сергей Борзов - руководитель Государственного управления делами, работал в российском ООО "Телевизионное творческое объединение "Александр Масляков и Компания". Отец супруги Наум Баруля является одним из руководителей юмористического шоу "Лига смеха", которое производит "Студия Квартал 95".
9. Юрий Костюк - заместитель руководителя Офиса президента Украины, писатель-сценарист ООО "Студия Квартал 95".
10. Александр Кабанов - член комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, сценарист ООО "Квартал 95".
https://www.dsnews.ua/politics/zatyanuvshayasya-shutka-top-10-vyhodtsev-iz-kvartala-95-samyh-18022020100000
Лазорко был объявлен в розыск в сентябре 2015 года. Ему инкриминировали присвоение имущества в особо крупных размерах, что предусматривало наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. Правоохранители подозревали Лазорко по 4 эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных и антигосударственных соглашений на хранение нефти со структурами "Привата"; незаконные (чрезмерные) расходы на страхование в ПАО "Укртранснафта"; резервирование нефтепровода Кременчуг-Одесса компанией "Синтез Ойл" (связана с "Приватом"). https://biz.censor.net.ua/news/3176370/topmenedjer_kolomoyiskogo_rasskazal_kak_vernulsya_na_doljnost_v_gosudarstvennuyu_ukrtransnaftu
П.С. Привет вам, зедебилы. Миллионы мух не могут ошибаться.
А главідєолух миру щойно сказав, що альтернативи всьому цьому МІнському процесу немає.
«Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с врагами - значит, предатели уже обо всем договорились».
Ну а про якість Ради...Мабуть, якщо б після футбольного матчу, навмання вибирати кожного десятого як депутата, то інтелектуально-фаховий склад парламенту був би на порядки вище...
- Да кто тебя спрашивает, проститутка? Прав, не прав. Все отгребете идиоты продажные. Зелебобы, порохососы! Сдадите страну - всех отвафлят кацапы без разбора, ублюдки!
а че делать по существу на войне , никто и словом не обмолвится
еои, кто из вас сейчас сверху?
Саме на ґрунті такої фантастики зародилося у Зеленського таке скособочене миролюбство.
Він виявився дуже кмітливим хлопцем і швидко пристосувався до нових умов. А його номінальне президенство стало справжньою знахідкою для тих, хто вміє керувати Україною і без його участі.
18.02.2020, 20:08 • 653 • 0
Ранним утром во вторник, 18 февраля, оккупационные войска неожиданно пошли в наступление по обширному участку фронта на Донбассе. Под огнем оказались позиции наших военных в районе Новотошковского, Орехового, Крымского и Хутора Вольный. Бой начался примерно в 5 утра и закончился после 10:00, ВСУ понесли потери.
Все это как-то не клеится с тем, что нам вот уже почти год рассказывают на Банковой. Владимир Зеленский с первых дней своего президентства заявил о желании достигнуть мира на Донбассе. Более того, он до сих пор уверен, что окончания войны хочет и Владимир Путин. Поразительно, но Зеленский не доверяет данным собственной разведки, а видит в глазах главы Кремля желание перестать воевать против Украины, пишет в своей колонке главный редактор сайта "ФАКТЫ" Ярослав Жаренов,
Что это? Наивность? Инфантильность? Или просто наш президент выдает желаемое за действительное? Во время одной из поездок на Донбасс Зеленский сказал военным, что он «не лох». Мне кажется, сегодня утром Кремль решил проверить этот тезис.
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Стоит только вслушаться в предложения, которые звучат со стороны президента и его зеленого окружения:
- отвод войск со своих же территорий;
- выдача пенсий жителям ОРДЛО;
- примирение и извинения со стороны украинского народа перед Донецком и Луганском;
- совместное с боевиками патрулирование границы с Россией;
- проведение выборов до конца года (даже глава МИД Вадим Пристайко допускает, что победят на этих выборах пособники боевиков "ДНР" и "ЛНР");
- закрепление «особого статуса» Донбасса в Конституции;
- подача воды в Крым.
Это, конечно, далеко не все инициативы властей Украины по мирному урегулированию, однако они, безусловно, вызывают множество вопросов. Как украинский пограничник будет обходить границу вместе с тем, кто стрелял в него 5−6 лет назад. Да и вообще, зачем России отдавать Украине контроль над границей? Кремль должен получить что-то взамен. Например, снятие санкций. Например, Украина возьмет на себя обязательства по восстановлению Донбасса и выплате пенсий и зарплат тем, кто шесть лет звал к себе домой "русский мир". Например, подача воды в Крым.
Один из источников намекнул, что приближение весны и аномально теплая зима еще больше усугубили ситуацию с водой на оккупированном полуострове. И что якобы Киев раздумывает над тем, чтобы к маю-июню пустить воду по Северо-Крымскому каналу.
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Не даром Давид Арахамия и другие представители власти прощупывают почву в этом вопросе, говоря о возможности неких компромиссов с Россией. Безусловно, все это подадут под соусом спасения граждан Украины, проживающих на полуострове.
По ТВ будут в один голос рассказывать о прибыли, которую Киев получит от продажи воды и необходимости спасти "своих". А в это время в Кремле откроют бутылку шампанского и поднимут праздничный бокал - их проблема будет решена.
Наступление на Донбассе 18 февраля стало первым большим военным вызовом для Зеленского. Очень хотелось бы, чтобы это отрезвило президента и его окружение, чтобы глава государства наконец доверился сведениям разведки, а не своей интуиции. Путину мир не нужен! Ему нужна Украина как 86-й регион Российской Федерации. Он добивается снятия санкций и всеми методами стремится добиться для нашей страны статуса "Failed state".
Другая проблема Банковой - это коммуникации. За время утреннего боя появилась только сводка штаба ООС, после 10:00 штаб отрапортовал о завершении наступления боевиков, а сам Зеленский сдержанно в Facebook назвал обострение "циничной провокацией". В то время, когда волонтеры пишут о серьезных потерях, штаб ООС говорит, что все под контролем и потери минимальные - один погибший. Более того, штаб еще и обвиняет журналистов в использовании неправдивой информации. Увы, ни обмены, ни нормандская встреча не помогли Банковой понять необходимость нормальной коммуникации с прессой.
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Ярослав ЖАРЕНОВ
Віри словам шанувальника, російського шизофрєніка Дугіна, в мене зовсім ніякої...