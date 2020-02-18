EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Политика Украины
  1697  14
Все про:местные выборы (1277) Слуга народа (669)

 "Слуги народа" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях, - СМИ (обновлено)

"Уполномоченные" для подготовки партии к выборам будут назначены в каждом регионе. Они займутся широким спектром вопросов — от помощи в подборе кандидатов до ответственности за итоговый результат. Официально партия о них сообщать не планирует.

Об этом изданию LB.ua сообщили несколько источников в партии "Слуга народа", информирует Цензор.НЕТ.

По словам собеседников, конечный список нардепов-кураторов утверждается президентом.

"Эта идея возникла из того, что за шесть месяцев (до выборов. - Ред.) есть местные элиты, которые общаются с депутатами. Иногда слишком уж тесно. Для того, чтобы мы были уверены, что там нет двойного дна, то такими "уполномоченными" станут люди, которые напрямую не относятся к регионам. Есть несколько исключений — Харьков и Чернигов, где будут представители старой "ЗеКоманды". Они получат мандат провести со всеми переговоры, оценить ситуацию без всех этих друзей, кумовьев, чтобы перезагрузить — при необходимости — руководство областных организаций и подобрать затем кандидатов. Они потом пройдут независимый фильтр", — рассказал источник в партии.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Улыбка Тищенко, объятия Сивохо и Корявченкова, Корниенко в фотообъективах, - как "слуги народа" 3-й съезд проводили. ФОТОрепортаж

По словам одного из собеседников, такие неофициальные "уполномоченные" должны поговорить с представителями всех местных элит и "ЗеКоманды", чтобы определить будущих кандидатов на местные выборы и затем представить их президенту и партии на утверждение.

Так, согласно актуальному сейчас распределению, планируется, что куратором Киева от "Слуги народа" станет Александр Корниенко, Николаевской области — лидер фракции "СН" Давид Арахамия. Нардеп Павел Сушко закреплен за Харьковской областью, парламентарий Павел Халимон — за Черниговской, нардеп Александр Сова — за Одесской.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" запускает свою газету и интернет-телевидение

Предполагается, что "уполномоченным" по Херсонской области должен стать Александр Дубинский. Сам он, однако, комментировать это не захотел, призвав "подождать день-два", поскольку "пока еще нет окончательной ясности".

Куратором по Кировоградской области, предположительно, станет Никита Потураев, по Винницкой — Алина Загоруйко, по Черкасской — Александр Завитневич.

При этом партия не планирует официально сообщать об "уполномоченных" и полный список держит в секрете.

Напомним, что местные выборы должны состоятся 25 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3176500
 
 
 Топ комментарии
 
А назад його в маму ріму можна засунути?
 показать весь комментарий
 
мандаты, кураторы... это мафия какая-то
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Призначили офіційних гречкороздавачів ?
 показать весь комментарий
 
 
кураторы... это по-простому - смотрящие))) и не хер умничать! ))))
 показать весь комментарий
 
 
Чё там у Авакова это сетки, админресурс или что там у самого честного мента присматривающего за самыми честными выборами.
 показать весь комментарий
 
 
что поют кацапские губернаторы своим внутренним рабам знаете? а вы,внешние, так сладко слушали про каркаркарррупцию
Губернатор Костромской области Ситников: «А что страшнее самой коррупции, знаете? Борьба с коррупцией».
 показать весь комментарий
 
 
мандаты, кураторы... это мафия какая-то
 показать весь комментарий
 
 
бандформирование ЗЕ на сходняке назначило смотрящих за "правильное" голосование, деньги на это будут украдены из бюджета.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЄпліснява хоче закріпитися на постійній основі як колись їх братушки ригоанали.
 показать весь комментарий
 
 
Слуги народа каккого точно не Украины, может Обетованного, тогда хоть смысл в действиях понятен
 показать весь комментарий
 
3 раненых, 1 погибший. Эстония отстаивает интересы Украины выражая протест против нарушения Россией минских соглашений. Правящая партия решает как идти на местные выбора. И читается это всё в годовщину начала активной фазы расстрелов майдана и годовщину Дебальцево. Я точно живу в Украине? Сказал бы мне кто-то это год назад, в жизни не поверил бы.
 показать весь комментарий
 
 
Це як, Президент депутатами управляє? Це робота депутатів забезпечити вибори місцеві зеленими слугами?
 показать весь комментарий
 
Це Зеля використовує по повній адміністративний ресурс для захоплення влади в Україні
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх