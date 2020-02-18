 Один погибший, трое раненых, двое получили боевые поражения, - штаб ООС о последствиях прорыва

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — сказано в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 1 обстрел. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" — 17 обстрелов.
"Кроме этого, вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники дежурными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны", — сообщили в штабе.
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В пресс-службе отметили, что подразделения Объединенных сил давали активный огневой ответ на все враждебные обстрелы, и противник запросил режим тишины.
"Сегодня, 18 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных погиб, три защитника получили ранения и еще двое - боевое поражения. По данным разведки, в результате боевого столкновения с стороны противника 4 человека погибли и еще 6 получили тяжелые ранения", — сообщили в штабе.
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Если следовать твоей дебильной логике, то и война на Донбасе произошла из-за Пороха?
Этим все сказано. Если террористы передают тело погибшего героя - то позиции были успешно сданы, согласно плану секторального разведения войск.
А эти Зебарыги могут брехать и дальше "Позиции украинских защитников не потеряны"Источник: https://censor.net.ua/n3176497
Цірство Небесне полеглому воїну.. Невимовні співчуття близьким та рідним...
Первый пост - всё нормально и правильно сказано!
И вдруг, тебя понесло!
Или при Пете такого не было?
Что с вами нафиг происходит?
Армія в нас на задньому плані, оборонятись, вести наступ їм заборонено.
Вони жертви зараз.
https://censor.net.ua/news/321512/vsu_professionalno_otrajayut_ataki_terroristov_24_yanvarya_unichtojeno_110_boevikov_i_neskolko_avtomobileyi
легкопораненний в голову - ЯНЕЛОХМНЕСОРАКДВААА
Только отступать умеют, больше ничего... Что Муженко ранее, что Хомчак сейчас. Эти сцыкуны изначально не способны, по определению, защитить украинскую территорию и украинский народ...
Потому что в Генштабе сидят не за заслуги перед Украиной а лишь за усердное вылизование задницы главнокомандующего
На запитання Мирослави Барчук, що, на думку Лапіна, треба робити владі у зв'язку з обстрілами та як він їх сприймає, той відповів: "В нас іде підміна понять. В нас спланована бойова операція російських сил називається командою президента "провокацією". "В нас іде сьогодні приховування кількості загиблих і поранених", - додав ексдепутат.
Він зазначив, що Хомчак розповів про одного вбитого у 72-ій бригаді, однак нічого не сказав про 93-ю.
"Там все нормально? Я думаю, що ми завтра станемо свідками нових втрат", - зазначив Лапін.
Він додав. що не може зв'язатися із знайомими діючими військовими, відтак не володіє повнотою інформації з передової.
Також Лапін наголосив, що в військах зараз роблять все можливе, щоб не було витоків інформації про втрати.
https://espreso.tv/news/2020/02/18/yde_prykhovuvannya_kilkosti_zagyblykh_eksnardep_lapin_pro_nastup_rosiyan_na_donbasi
решта в масі салаги,сидять і чекають смску з банку.коли на картку впаде зп.
Играем мы в морской бой...
Б2 - мимо
В4 - ранил
Г8 - убил
Д3 - боевое поражение....
Чего только эти твари не понапридумывают, лишь бы правду скрыть...
А нарушителей тишины поставим в угол!
Эх,наполеончики.Такие наивные и простые ....
Кому нужен этот треп?