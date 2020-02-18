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 Один погибший, трое раненых, двое получили боевые поражения, - штаб ООС о последствиях прорыва

Оккупанты за день 18 раз нарушили режим прекращения огня и пытались штурмовать наши наблюдательные посты. Позиции защитников Украины не утрачены.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 1 обстрел. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" — 17 обстрелов.

"Кроме этого, вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники дежурными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны", — сообщили в штабе.

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В пресс-службе отметили, что подразделения Объединенных сил давали активный огневой ответ на все враждебные обстрелы, и противник запросил режим тишины.

"Сегодня, 18 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных погиб, три защитника получили ранения и еще двое - боевое поражения. По данным разведки, в результате боевого столкновения с стороны противника 4 человека погибли и еще 6 получили тяжелые ранения", — сообщили в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Воин 72-й ОМБр Максим Хитайлов погиб сегодня в районе Попасной в результате атаки наемников РФ на позиции ОС, - нардеп Гончаренко. ФОТО

Один погибший, трое раненых, двое получили боевые поражения, - штаб ООС о последствиях прорыва 01Один погибший, трое раненых, двое получили боевые поражения, - штаб ООС о последствиях прорыва 02
Один погибший, трое раненых, двое получили боевые поражения, - штаб ООС о последствиях прорыва 03
Один погибший, трое раненых, двое получили боевые поражения, - штаб ООС о последствиях прорыва 04
Один погибший, трое раненых, двое получили боевые поражения, - штаб ООС о последствиях прорыва 05

Источник: https://censor.net.ua/n3176497
 
 
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Эта смерть и ранения произошли из-за зебила
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важко заперечити. Я їм всім завжди нагадую "73/43%зебілів, ви це забезпечили разом".
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Ниче не спутало петяраст кастрированный. Эта смерть и ранения произошли из-за *****. Ты поняло!
Если следовать твоей дебильной логике, то и война на Донбасе произошла из-за Пороха?
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https://www.interfax.ru/world/695858

Этим все сказано. Если террористы передают тело погибшего героя - то позиции были успешно сданы, согласно плану секторального разведения войск.
А эти Зебарыги могут брехать и дальше "Позиции украинских защитников не потеряны"Источник: https://censor.net.ua/n3176497
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как там у 95 квартала - "позиции не потеряны, а немного отодвинуты"...
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Интересно, Зеленский и Ермак собираются патрулировать нашу госграницу с теми боевиками, что напали на нас под Золотым, или есть какие-то «более миролюбивые»? Один погибший, двое раненых, трое получили боевые поражения, - штаб ООС о последствиях прорыва - Цензор.НЕТ 7922
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они им как цирковым медведям: кое-что выбьют, кое-что переломают, кое-что отрежут.... Один погибший, двое раненых, трое получили боевые поражения, - штаб ООС о последствиях прорыва - Цензор.НЕТ 5784 точнее, они так надеютсИ.....
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Богдан уже патрулирует границу Сейшелов. Остальные его дружбаны присоединятся к нему сразу, как только распродадут украинские черноземы.
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Надо только перестать стрелять. Никакого закона о земле, эти брехуны сдают нашу родину за копейки!!!
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Одужання пораненим захисникам.
Цірство Небесне полеглому воїну.. Невимовні співчуття близьким та рідним...
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Ксения, но почему так?
Первый пост - всё нормально и правильно сказано!
И вдруг, тебя понесло!
Или при Пете такого не было?
Что с вами нафиг происходит?
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Зеля прищеплює військовим комплекс меншовартості та хлопчиків для биття.
Армія в нас на задньому плані, оборонятись, вести наступ їм заборонено.
Вони жертви зараз.
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тобі, зебілу, не дано зрозуміти різниці. Бо для вас - "чтобнебьіловойньі", "надоперестатьстрелять".
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Зеля сдал территорию, за которую погибали мужики 5 лет
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Так а он же ббрешет что не сдали, его надо гнать за брехню.
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З кождою годиною кількість вбитих і скаліченних - ЗМЕНШУЄТЬСЯ, наранок буде один
легкопораненний в голову - ЯНЕЛОХМНЕСОРАКДВААА
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А в чем разница между ранением и поражением? Раньше всегда писали про ранения, а теперь вот какие то поражения придумали...
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якщо в тебе лопнуть барабанні перетинки, це шо - поранення, чи, все ж таки, бойове ураження?
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поражение или контузия,гугли
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я здогадувався, що ти - касап-провокатор. На тобі, тут - спалився. Що часу не вистачило з проксі вийьт?
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Как били по Украинцах , - мы Выдели , а как полетела Ответка Нет.Может после убийства Наших Военных , - генералитет зубы заговаривает , что бы сосед наш вековой не розозлился.
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Проснись уже. Твой Президент - Моника Потерпевший Янелох.
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Первоначально сообщалось о четырех погибших утром. потом о двух и в полдень дошло до одного.. а если бы его тело к сепарам не попало то сказали бы вообще как обычно что потерь нет.
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испокон веков, украинский Генштаб это сборище лузеров, воров и сцыкунов...
Только отступать умеют, больше ничего... Что Муженко ранее, что Хомчак сейчас. Эти сцыкуны изначально не способны, по определению, защитить украинскую территорию и украинский народ...
Потому что в Генштабе сидят не за заслуги перед Украиной а лишь за усердное вылизование задницы главнокомандующего
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Розвідка ще вчора попереджувала про обстріли, але сцикунець їм не повірив, а повірив ***** і його глазам наполнєними міром.
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Давно не верю в официальную статистику.... Главный военнокомандующий сказал - мирный план идет понемногу... Что идет?! гробы и 300ые?!..нет слов, парней жалко(
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Это провокации? Этот ублюдодный клоун не понимает что нас нагло убивают? и на....й бубочка
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Народний депутат VІІІ скликання, ветеран АТО/ООС Ігор Лапін у етері Еспресо.TV. "Вечора з Мирославою Барчук" прокоментував інформацію про втрати ООС, озвучені на брифінгу по результатах РНБО: "Йде приховування кількості загиблих"

На запитання Мирослави Барчук, що, на думку Лапіна, треба робити владі у зв'язку з обстрілами та як він їх сприймає, той відповів: "В нас іде підміна понять. В нас спланована бойова операція російських сил називається командою президента "провокацією". "В нас іде сьогодні приховування кількості загиблих і поранених", - додав ексдепутат.
Він зазначив, що Хомчак розповів про одного вбитого у 72-ій бригаді, однак нічого не сказав про 93-ю.
"Там все нормально? Я думаю, що ми завтра станемо свідками нових втрат", - зазначив Лапін.
Він додав. що не може зв'язатися із знайомими діючими військовими, відтак не володіє повнотою інформації з передової.
Також Лапін наголосив, що в військах зараз роблять все можливе, щоб не було витоків інформації про втрати.

https://espreso.tv/news/2020/02/18/yde_prykhovuvannya_kilkosti_zagyblykh_eksnardep_lapin_pro_nastup_rosiyan_na_donbasi
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Співчуття родині полеглого Героя України!!!((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! А расіянсько-масковським окупантам палати у пеклі разом з путін-*****!!!!
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в зс, досвідчених воїнів з 14-16 років, залишилось відсотків 10.
решта в масі салаги,сидять і чекають смску з банку.коли на картку впаде зп.
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Вот так вот стартовала Национальная платформа примерения от Сивохо.
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"Сегодня, 18 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных погиб". слушать только то, то что трындят в мозги про официальные версии? Есть и други ссылки - "украинская диверсионно-разведывательная группа 72-й отдельной механизированной бригады подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям сил "республики" в районе Голубовского". А это уже говорит о качестве коммандного состава, допустившего это, а скорее всего это была залихвастская произвольщина.
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Ну и зачем ты сюда тянешь инфопонос из лугандона? нравится тебе - жри его сам.
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жри то, что тебе подсыпает в корыто зеленский
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один погиб, три защитника получили ранения и еще двое - боевое поражения.

Играем мы в морской бой...
Б2 - мимо
В4 - ранил
Г8 - убил
Д3 - боевое поражение....
Чего только эти твари не понапридумывают, лишь бы правду скрыть...
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..........как в садике : режим Тишина.Всем спать..
А нарушителей тишины поставим в угол!
Эх,наполеончики.Такие наивные и простые ....
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И тут врут . Хомчак о бое возле Золотого: "После нападения незаконных вооруженных формирований (НВФ) на наблюдательный пункт «Баня», ВСУ покинули этот пункт" ... Один погибший, трое раненых, двое получили боевые поражения, - штаб ООС о последствиях прорыва - Цензор.НЕТ 5743 18.02.20 17:34
Кому нужен этот треп?
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