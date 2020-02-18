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 Один погибший, трое раненых, двое получили боевые поражения, позиции не утрачены, - штаб ООС о последствиях боя под Золотым

Оккупанты за день 18 раз нарушили режим прекращения огня и пытались штурмовать наши наблюдательные посты. Позиции защитников Украины не утрачены.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 1 обстрел. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" — 17 обстрелов.

"Кроме этого, вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники дежурными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны", — сообщили в штабе.

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В пресс-службе отметили, что подразделения Объединенных сил давали активный огневой ответ на все враждебные обстрелы, и противник запросил режим тишины.

"Сегодня, 18 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных погиб, три защитника получили ранения и еще двое - боевое поражения. По данным разведки, в результате боевого столкновения с стороны противника 4 человека погибли и еще 6 получили тяжелые ранения", — сообщили в штабе.

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Один погибший, трое раненых, двое получили боевые поражения, позиции не утрачены, - штаб ООС о последствиях боя под Золотым 01Один погибший, трое раненых, двое получили боевые поражения, позиции не утрачены, - штаб ООС о последствиях боя под Золотым 02
Один погибший, трое раненых, двое получили боевые поражения, позиции не утрачены, - штаб ООС о последствиях боя под Золотым 03
Один погибший, трое раненых, двое получили боевые поражения, позиции не утрачены, - штаб ООС о последствиях боя под Золотым 04
Один погибший, трое раненых, двое получили боевые поражения, позиции не утрачены, - штаб ООС о последствиях боя под Золотым 05

Источник: https://censor.net.ua/n3176497
 
 
 Топ комментарии
 
Эта смерть и ранения произошли из-за зебила
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https://www.interfax.ru/world/695858

Этим все сказано. Если террористы передают тело погибшего героя - то позиции были успешно сданы, согласно плану секторального разведения войск.
А эти Зебарыги могут брехать и дальше "Позиции украинских защитников не потеряны"Источник: https://censor.net.ua/n3176497
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Рудуйтесь порохоботы , вы сделали это вместе . ПО ко -***** ! ПЕС-дебилы !
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Мировое сообщество не замечает ни бомбордировок больниц в Сирии ни убийств украинцев на Донбассе ни разгонов демонстраций в Москве силами диктатуры. Война это служанка капитала и пока у власти в мире капитал.
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Хоть одна падла скажет наконец - кто же напал на позиции ВСУ?
Я слышал об оккупантах, вражеских силах, бандформированиях, НВФ...?
Генштаб, ОП, Президент,"слуги народа" в Раде, похоже, очень стесняются назвать
истинных виновников - Россию? Так, глядишь, завтра уже извиняться будут перед
даунбасскими дебилами и "старшим братом" кацапским.
Зе-клоуны, вы самая страшная беда, которая постигла Украину с 1991 года.
Не следует так унижать украинский народ, ВСУ и Украину. Терпение народа

не безгранично.
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Плохо вова ********** лижет жопу *****! Вот он и обидился. А страдают наши ЗАЩИТНИКИ и бабушки ,которим он обещал защиту!! Тьфу нечисть !!
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Мы имея танки и самолеты не отвечает оккупантам из за того, что позиции России в мире зашкаливают и в этом виновна хрупкая антипутинская коалиция в мире, что оказалась великаном на глиняных ногах и рухнула. Приведу пример того, что НАТО отказало Турции в военной поддержки в борьбе с террористами Башара Асада. Зависимость от газа посадило путинский синдикат на трон и тролль Путлер играет Балл. Сатана играет балл.А Марков в плену в Муссолини?
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ак что можно ожидать от сцикла, которое наделало а штаны только от шуток двух баб )))))
янелох оманский, тебя заждался уже твой кореш решала удмурт богдан. ему скучно. ждет тебя жрать шаурму и бухать пиво. ))))) да уж , такого говнопрезика в Украине еще не было)))))
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Тем временем Путлер продолжает убивать сирийцев бомбами
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удивляет отношение генштаба, по их речьям - наблюдательные пункты перед серой зоной не позиции ВСУ, ведь так они проср..т всю облось и скажет, нет Украинскую територию не захватили, просто контролирует теперь сепарюги вместе с руцкими всю Донецкую и Луганскую область.
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Слава Украине и Сирии! Патриоты Тахрир аш Шам сдерживают натиск жестокого врага не имея ни авиации ни ПВО ни флота ни достаточного количества артиллерии Это небывалое в военной истории
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Если Асад захватит Сирию при помощи Путлера и Хоменеи то мы получим всю Хизбаллу на Донбассе с их 10 летним военным опытом Мы не должны дрогнуть Смерть Путлеру! Смерть Хизбалле! Смерть Асаду! Смерть режиму Аятолл в Иране и Слава Святому Духу! Мы должны вести не религиозную войну, а войну во Имя нашего Христианского Бога. Слава Украине! Оказывайте помощь информацией о враге воинам Украины и Сирии Очень много группировок по разные стороны конфликта в Сирии Воины Сирии против путлеризма и асадизма это 1Тахрир аш Шам 2 Ахрар аш Шам 3 Фейляк аш Шам 4 Джейш Изза 5 Нур Эд Дин Зенки
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