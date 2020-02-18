 Один погибший, трое раненых, двое получили боевые поражения, позиции не утрачены, - штаб ООС о последствиях боя под Золотым

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили 1 обстрел. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" — 17 обстрелов.

"Кроме этого, вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники дежурными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны", — сообщили в штабе.

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В пресс-службе отметили, что подразделения Объединенных сил давали активный огневой ответ на все враждебные обстрелы, и противник запросил режим тишины.

"Сегодня, 18 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных погиб, три защитника получили ранения и еще двое - боевое поражения. По данным разведки, в результате боевого столкновения с стороны противника 4 человека погибли и еще 6 получили тяжелые ранения", — сообщили в штабе.

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