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 Офис генпрокурора анализирует телефонные переговоры офицеров ВС РФ в рамках дела о событиях под Дебальцево зимой 2015 года

Офис генерального прокурора продолжает досудебное расследование событий возле г. Дебальцево (Донецкая область) в январе-феврале 2015 года, ведется сбор доказательств и устанавливаются причастные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В частности, анализируются телефонные переговоры высокопоставленных должностных лиц Вооруженных Сил РФ, участников незаконных вооруженных формирований РФ, а также трафики соединений операторов мобильной связи. По их результатам будут назначены экспертизы по идентификации причастных лиц по голосу, а также комплекс других следственных и процессуальных действий", - отмечается в тексте.

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По версии следствия, фактором, непосредственно приведшим к потерям среди украинских военнослужащих, вооружения и техники во время боевых действий под Дебальцево, является военная агрессии Вооруженных Сил РФ, которая заключалась в обстрелах отдельных районов Донецкой области с территории России и дальнейшем прямом вторжении на территорию Украины, а также в совершении военнослужащими РФ военных преступлений.

Всего время боевых действий в районе Дебальцево в период с 21 января по 18 февраля 2015 года погиб 141 участник Антитеррористической операции, 356 ранены, 150 взяты в плен и 11 пропали без вести.

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На данный момент по итогам расследования было сообщено о подозрении ряду должностных лиц Вооруженных Сил РФ, которые непосредственно осуществляли руководство и координацию боевых действий против сил АТО в указанный период. В частности, речь идет о командующем 20-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии ВС РФ генерал-майоре Кузовлеве, командире 200-й отдельной мотострелковой бригады Береговых войск Северного флота ВМФ РФ генерал-майору Цекове, командующем 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанте Гурулеве и командующем 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ генерал-майоре Завизионе.

Все указанные военнослужащие ВС РФ объявлены в розыск, суд предоставил разрешения на их задержание.

Подозреваемым инкриминируется ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (участие в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция по этим статьям – пожизненное лишение свободы.

Также смотрите: "Грани войны. Логвиново": представлена 2 часть документального фильма-расследования о событиях под Дебальцево в 2015 году. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3176495
 
 
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Сьогодні, до речі річниця розстрілів на Майдані.
З владних персон ніхто і не згадав.
Цензор також.
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Четыре года запрягали и наконец то поехали Офис генпрокурора анализирует телефонные переговоры офицеров ВС РФ в рамках дела о событиях под Дебальцево зимой 2015 года - Цензор.НЕТ 1820Лучше бы положили бошки этих офицеров на стол Ху..лу во время Мюнхенской конференции
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На данный момент по итогам расследования было сообщено о подозрении ряду должностных лиц Вооруженных Сил РФ, которые непосредственно осуществляли руководство и координацию боевых действий против сил АТО в указанный период. В частности, речь идет о командующем 20-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии ВС РФ генерал-майоре Кузовлеве, командире 200-й отдельной мотострелковой бригады Береговых войск Северного флота ВМФ РФ генерал-майору Цекове, командующем 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанте Гурулеве и командующем 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ генерал-майоре Завизионе.
Все указанные военнослужащие ВС РФ объявлены в розыск, суд предоставил разрешения на их задержание. Источник: https://censor.net.ua/n3176495
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"Трагедія для росіян": У повідомленні Зеленського про бій під Золотим знайшли прокол.
вівторок, 18 лютий 2020, 15:08
Коментуючи наступ російських окупантів під Золотим, президент України Володимир Зеленський підкреслив, що це трапилося в річницю "Дебальцевської трагедії". Однак так успішну військову операцію ЗСУ називають тільки в Росії. На цей нюанс звернув увагу на особистій сторінці у Facebook майор ЗСУ Роман Ковальов, якому раніше оголосили сувору догану за критику верховного головнокомандувача, передають Патріоти України.
"До сьогодні вважав, що Дебальцевська операція - одна з найуспішніших операцій в новітній історії України. Трагедією її називають тільки росіяни. Те, що зробила українська армія під Дебальцевим, увійде в історію вдячних нащадків як одна з найважливіших сторінок в долі незалежної України. І горе **********, які цього не розуміють!" - написав український офіцер. Аналогічну думку висловив і ветеран АТО Олександр Сурков. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що ця операція зараз вивчається арміями усього світу як успішний кейс.»
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Дебальцево - это железнодорожный узел - развязка . Кто контролирует эту станцию , - тот контролирует сообщение с росией . С донбаса можно вывозить уголь , а на донбас завозить всё , что угодно и без проблем .
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Вывезти бы этих ублюдков на территорию Украины и ..., осудить. Хотя, с нашим чмошником бакановым, целующимся в дёсны с мертвечуком, это не светит.
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Идиоты, нужно парашенка и все его окружение анализировать! С агрессором росеей и так все понятно
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