 Сотрудников с признаками простуды - отправлять домой, - ЦОЗ обнародовал рекомендации работодателям

"Работники, имеющие симптомы острых респираторных заболеваний, должны сообщить своему руководителю и оставаться дома. В случае выхода на работу сотрудников, у которых обнаружены острые респираторные заболевания, их следует отделить от других работников и немедленно отправить домой. Во время кашля или чихания такие работники должны прикрывать нос и рот тканью или изгибом локтя. Также стоит разместить плакаты, которые поощряют оставаться дома во время болезни", - говорится на facebook-странице учреждения, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, ЦОЗ советует работодателям придерживаться гибкой политики и позволять работникам оставаться дома для ухода за больным членом семьи.
Также рекомендуется обеспечить офис средствами индивидуальной одноразового использования: посудой, салфетками, дезинфицирующими средствами.
"Работники должны обрабатывать руки дезинфицирующими спиртосодержащими средствами или мыть с мылом не менее 20 секунд. Следует регулярно очищать поверхности на рабочем месте, в том числе столешницы и дверные ручки, соответствующими средствами для чистки. Пока не рекомендуется дополнительную дезинфекцию, кроме обычной уборки", - отмечается в сообщении.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.
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Марк Цукерберг выступал в Мюнхене. Ну, мы то и раньше про это знали, ведь страшно-сказать-президент-Зеленский с Марком селфик даже сделал. Но мы историю в полном объеме не знали, как оказалось.
Оказывается, кроме Зеленского, Цукерберг имел короткий разговор с Порошенко, во время которой пятый президент напомнил, что Украина находится на острие гибридной войны и требует дополнительных возможностей противодействия российской пропаганде. Именно поэтому он призвал Facebook открыть отдельный офис в Украине.
Реакция Цукерберга стала показательной: он поддержал предложение Порошенко, однако подчеркнул, что подобную инициативу должен был проявить действующий президент, с которым он «селфился» перед этим.
Но Зеленскому важнее было селфик запилить. Поэтому офиса в Украине пока ждать не стоит.
Китай сообщает, что у 1 пациента был диагностирован коронавирус через 42 дня после возвращения из Ухани домой.