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 Сотрудников с признаками простуды - отправлять домой, - ЦОЗ обнародовал рекомендации работодателям

Центр общественного здоровья обнародовал рекомендации для предприятий и работодателей по реагированию на коронавирус COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции.

"Работники, имеющие симптомы острых респираторных заболеваний, должны сообщить своему руководителю и оставаться дома. В случае выхода на работу сотрудников, у которых обнаружены острые респираторные заболевания, их следует отделить от других работников и немедленно отправить домой. Во время кашля или чихания такие работники должны прикрывать нос и рот тканью или изгибом локтя. Также стоит разместить плакаты, которые поощряют оставаться дома во время болезни", - говорится на facebook-странице учреждения, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, ЦОЗ советует работодателям придерживаться гибкой политики и позволять работникам оставаться дома для ухода за больным членом семьи.

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Также рекомендуется обеспечить офис средствами индивидуальной одноразового использования: посудой, салфетками, дезинфицирующими средствами.

"Работники должны обрабатывать руки дезинфицирующими спиртосодержащими средствами или мыть с мылом не менее 20 секунд. Следует регулярно очищать поверхности на рабочем месте, в том числе столешницы и дверные ручки, соответствующими средствами для чистки. Пока не рекомендуется дополнительную дезинфекцию, кроме обычной уборки", - отмечается в сообщении.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3176494
 
 
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Юрий Бирюков
1 hr ·

Марк Цукерберг выступал в Мюнхене. Ну, мы то и раньше про это знали, ведь страшно-сказать-президент-Зеленский с Марком селфик даже сделал. Но мы историю в полном объеме не знали, как оказалось.
Оказывается, кроме Зеленского, Цукерберг имел короткий разговор с Порошенко, во время которой пятый президент напомнил, что Украина находится на острие гибридной войны и требует дополнительных возможностей противодействия российской пропаганде. Именно поэтому он призвал Facebook открыть отдельный офис в Украине.

Реакция Цукерберга стала показательной: он поддержал предложение Порошенко, однако подчеркнул, что подобную инициативу должен был проявить действующий президент, с которым он «селфился» перед этим.
Но Зеленскому важнее было селфик запилить. Поэтому офиса в Украине пока ждать не стоит.
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Тобто, це ЦОЗ очікує на коронавірус і вже попереджає як себе поводити раптом що..
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Нет! масса требует, чтобы каждый, у кого насморк, был изолирован как коронавирусный!
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Так и будут. Двери заколотят, и подыхай.
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Насморк должен считаться коронавирусом, иначе паника будет неполноценной.
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Скотиняки, вы сами пробовали чихать в изгиб локтя? Дебилы, ***. Вы еще в лифчик или рейтузы начихайте.
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рекомендации не изменились со времен совка,слово в слово передрали ... Сотрудников с признаками простуды - отправлять домой, - ЦОЗ обнародовал рекомендации работодателям - Цензор.НЕТ 2101
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тю. надо просто как в серверной корее - расстрелять )))
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Так нам же нечего переживать, коронавируса в Украине нет... А тут вдруг вспомнили про рекомендации.
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https://twitter.com/TomthunkitsMind/status/1229775164793139201

Китай сообщает, что у 1 пациента был диагностирован коронавирус через 42 дня после возвращения из Ухани домой.
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Болезнь протекает сначала бессимптомно, но больной уже всех вокруг заражает. А эти зебилы рекомендуют сидеть дома людям с симптомами. Это для такого долбо*бизма эти зебилы получают зарплату?
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