 Путин официально уволил Суркова с должности помощника президента РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

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