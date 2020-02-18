 Путин официально уволил Суркова с должности помощника президента РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
самі знаєте хто Плямиsтьій 07@Vola08444204
Цікаво, чи встигне русня знести нас до 11 березня.
Тому що в цей день М.Помпео, виконуючи запит Сената США має відповісти, чи є Раша країною-спонсором тероризму.
Якщо так (80%), то 12-го їй буде 3,14зда.
Розумієте, чому свинособаки так торопляться?Якщо кремлівські зжеруть нас та Білорусь до цієї дати, вони отримають змогу протриматись на нових ресурсах ще 5 років та захерачить ЕС. А на його базі вони розраховують перемогти Штати.
Такі розклади, малята. ((
Зеля ж зустрів в очах фуйла прагнення до миру.