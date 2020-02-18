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Все про:Путин (25424) увольнение (1831) Сурков (255)

 Путин официально уволил Суркова с должности помощника президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности помощника президента РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощник Путина Сурков ушел с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении"

Источник: https://censor.net.ua/n3176490
 
 
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самі знаєте хто Плямиsтьій 07@Vola08444204





Цікаво, чи встигне русня знести нас до 11 березня.
Тому що в цей день М.Помпео, виконуючи запит Сената США має відповісти, чи є Раша країною-спонсором тероризму.
Якщо так (80%), то 12-го їй буде 3,14зда.
Розумієте, чому свинособаки так торопляться?Якщо кремлівські зжеруть нас та Білорусь до цієї дати, вони отримають змогу протриматись на нових ресурсах ще 5 років та захерачить ЕС. А на його базі вони розраховують перемогти Штати.
Такі розклади, малята. ((
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Сегодня не получилось нечто задуманное и возможно даже согласованное? Путин официально уволил Суркова с должности помощника президента РФ - Цензор.НЕТ 7745
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день суркова. он обещал долгую зиму и шо газ на ура будет идти. а тут облом.
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"куратора війни" замінив "куратор миру". Ось тепер вже точно мир наступить.
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При упоминании о Путине я,как и многие другие,жду только одной новости,после которой в Украине начнется праздник,а мокшане послушают Лебединное озеро.
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я б особо не обрадовался. там огромный запас мудаков покруче имеется.
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Так на росії нічого не зміниться після звільнення Суркова.
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Як це не зміниться ?
Зеля ж зустрів в очах фуйла прагнення до миру.
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Одного винторогого скота заменили другим винторогим скотом...от перемены местами скотов ничего не меняется...
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Опять? Я уже со счёта сбился сколько раз он его уже увольнял
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И назначил на эту должность Дудаева Асланбека Андарбековича
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Суркову пора попробовать пригожинское меню: "новичок", чаёк с полонием или что-то полезное для инфаркта.
Путин официально уволил Суркова с должности помощника президента РФ - Цензор.НЕТ 8364
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