 Командир до смерти избил солдата на построении и предстанет перед судом

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В июле 2016 года командир одного из воинских подразделений при выполнении задач на территории проведения ООС (в то время АТО) в Донецкой области из-за недовольства нарушением воинской дисциплины подчиненным применил к нему физическое насилие при построении личного состава. В результате так называемого "воспитательного процесса" потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в военном госпитале", — сказано в сообщении.
Обвиняемый находится в следственном изоляторе.
Если его вина будет доказана, ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
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погано коли дехто зловживає своїми повноваженнями.
я чула, що пиятиків прив'язували до дерева роздітими, десь в лісі, в прохолодну погоду...
по звірячому били палицями.
Как то сложно в голове укладывается.