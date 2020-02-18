EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Происшествия
  7188  25
Все про:армия (7644) избиение (9371) смерть (6436) убийство (5506) ВСУ (451) ГБР (963)

 Командир до смерти избил солдата на построении и предстанет перед судом

Военнослужащего обвиняют в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, ставшего причиной смерти, и превышении власти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В июле 2016 года командир одного из воинских подразделений при выполнении задач на территории проведения ООС (в то время АТО) в Донецкой области из-за недовольства нарушением воинской дисциплины подчиненным применил к нему физическое насилие при построении личного состава. В результате так называемого "воспитательного процесса" потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в военном госпитале", — сказано в сообщении.

Обвиняемый находится в следственном изоляторе.

Если его вина будет доказана, ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Также на Цензор.НЕТ: Призыв в армию до 20 лет будет добровольным. С улиц и клубов парней больше забирать не будут, - Загороднюк. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3176488
 
 
 Топ комментарии
 
Что-то долго выясняли... Видно, военные полицаи пытались "концы в воду спрятать...". Они же МО подчиняются... Приказали "замять дело"...
 показать весь комментарий
 
Мдэ, ну тут и сказать практически нечего... Понимаю бывают разные случаи и люди, но избивать человека до полусмерти из-за того, что другой человек не так стал, или хамил старшему по званию, это перебор...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что-то долго выясняли... Видно, военные полицаи пытались "концы в воду спрятать...". Они же МО подчиняются... Приказали "замять дело"...
 показать весь комментарий
 
 
Мдэ, ну тут и сказать практически нечего... Понимаю бывают разные случаи и люди, но избивать человека до полусмерти из-за того, что другой человек не так стал, или хамил старшему по званию, это перебор...
 показать весь комментарий
 
 
мавпи в мундирах стають дебільноактивними
 показать весь комментарий
 
У нас на зборах комбат так прицідив аватару, що той обісцявся. Всі аплодували.
 показать весь комментарий
 
 
але всьому має бути межа.
погано коли дехто зловживає своїми повноваженнями.
 показать весь комментарий
 
Так, але доводиться. Я сам виховував не раз.
 показать весь комментарий
 
 
але ж не до смерті..
я чула, що пиятиків прив'язували до дерева роздітими, десь в лісі, в прохолодну погоду...
по звірячому били палицями.
 показать весь комментарий
 
Так, буває всього. Я в теробороні, так всього надивився. Люди різні бувають.
 показать весь комментарий
 
не указано за . что . если он будучи на выносном НП нажрался и ушёл прогуляться по местности как бывало то таки за это в войну просто расстреливают . хотел как лучше. под суд не отдавать а воспитать перед всеми но очень плохо вышло .
 показать весь комментарий
 
 
Я б на місці батька дитини цьму командиру кишки випустив
 показать весь комментарий
 
У вас Моторило свого ж волонтера пристрелив у прямому ефірі.
 показать весь комментарий
 
 
Вобщето.. если это было в зоне боевых действий.. в условиях войны. то стоит разобраться
 показать весь комментарий
 
А ЧЕМ ЭТИ ГОДЫ ЗАНИМАЛСЯ МАТИОС ? ВЫТАСКИВАЛ ИЗ ЗАДНИЦЫ ВОЛШЕБНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР ?
 показать весь комментарий
 
 
Та подождите. Втащил по роже, тот неудачно свалился, тюкнулся головой и привет. Вполне могло быть. В новости вообще ж никаких подробностей. Можно накую зраду нагородить .
 показать весь комментарий
 
Яких мразей набирають в училища й ставлять керувати військовими
 показать весь комментарий
 
С такими командирами и враги не нужны Командир до смерти избил солдата на построении и предстанет перед судом - Цензор.НЕТ 4557
 показать весь комментарий
 
Странно, три с половиной года прошло и все молчали?
Как то сложно в голове укладывается.
 показать весь комментарий
 
интересно забитый до смерти был салагой или дедом?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх