 Рада рассмотрела 482 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Нардепы продолжили рассмотрение с 217-й поправки и закончили рассмотрением 482-й поправки. Ни одна из поправок не была принята. Всего к законопроекту о рынке земли поданы 4018 поправок.
После этого спикер Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание Рады. Нардепы продолжат рассмотрение поправок в среду, 19 февраля.
Напомним, в Верховной Раде продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. За два дня парламентарии рассмотрели только 216 поправок к закону из 4018. Из уже обработанных большинство поправок депутаты не поддержали. В том числе те, на которых настаивали аграрии.
можна подумать.
Без кредита МВФ мартовские зарплаты бюджетникам уже платит не будет чем.
Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это не финские, а российские земли и они на "своих российских" землях на территории Финляндии что захотят, то и сделают и будут их защищать с оружием в руках., Вот одна из статей с картой о продаже финнами своих земель и островов подставным "туристическим фирмам" как потом оказалось с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp