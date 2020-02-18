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 Политика Украины
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Все про:ВР (24416) законопроект (2338) поправки (47) рынок земли (119)

 Рада рассмотрела 482 из 4018 поправок к законопроекту о рынке земли

Верховная Рада в ходе сегодняшнего пленарного заседания успела рассмотреть 266 поправок к законопроекту о рынке земли.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардепы продолжили рассмотрение с 217-й поправки и закончили рассмотрением 482-й поправки. Ни одна из поправок не была принята. Всего к законопроекту о рынке земли поданы 4018 поправок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вместе с Офисом Президента убеждаем 12 депутатов "Слуги народа" поддержать рынок земли, - Арахамия

После этого спикер Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание Рады. Нардепы продолжат рассмотрение поправок в среду, 19 февраля.

Напомним, в Верховной Раде продолжается рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. За два дня парламентарии рассмотрели только 216 поправок к закону из 4018. Из уже обработанных большинство поправок депутаты не поддержали. В том числе те, на которых настаивали аграрии.

Источник: https://censor.net.ua/n3176486
 
 
 Топ комментарии
 
всі прочитала ?
можна подумать.
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Взорвать эту Раду со всем отребьем, что в ней сидит. Это гниды на шее народа.
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Продаж землі під час війни - це різновид диверсії! В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. Нормативно-правову базу нехай розробляють, але ніхто не має морального права розпочати продаж землі сільскогосподарського призначення до закінчення війни. Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита? За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати.
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Зеленский в категорической форме приказал принимать закон о приватизации земли.
Без кредита МВФ мартовские зарплаты бюджетникам уже платит не будет чем.
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" Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что Вам нравится. Понимаю, Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!" - Богдан"
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В таком виде, как предлагает шмаркля ничего принимать в нашей стране нельзя. Он враг Украины.
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Взорвать эту Раду со всем отребьем, что в ней сидит. Это гниды на шее народа.
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Продаж землі під час війни - це різновид диверсії! В час коли одні рідну землю захищають, інші в турборежимі намагаються її розпродати та нажитися. Допоки не припиняться військові дії, не повернуться додому усі добровольці, ні про який продаж не може йти мови. Нормативно-правову базу нехай розробляють, але ніхто не має морального права розпочати продаж землі сільскогосподарського призначення до закінчення війни. Добровольці з сільської місцевості, які покинули село, щоб стати на захист усієї країни, мають повернутися до розбитого корита? За їх спинами швиденько порозпродують чорноземи, на які й вони мають право претендувати.
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Я за продажу земли. Но только после изгнания из страны зебилов и проведения референдума.
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К летными каникулам справятся такими темпами, и пускай вся страна подождет.
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А защищать эту землю вы не пробовали, зелёные наперсточники. У нас война! Нас обстреливают, але ку-ку, вы власть или где
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Финны тоже когда-то решили продать свои земли, пока россия подставными фирмами не выкупила 17 финских островов и территорий Финляндии и превратила их в секретные военные объекты РФ на территории Финляндии.
Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это не финские, а российские земли и они на "своих российских" землях на территории Финляндии что захотят, то и сделают и будут их защищать с оружием в руках., Вот одна из статей с картой о продаже финнами своих земель и островов подставным "туристическим фирмам" как потом оказалось с российским капиталом.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
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По такой же схеме большая часть облгазов-российский капитал.
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Хочуть продати землю, а потім втікати з награбованим?
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Раздайте землю хотя бы атошникам, а то тормозите это сейчас любыми методами и турборежим здесь не работает. Вот вам и пример о чём они там сейчас думают - отобрать землю, то до чего ранее не могли ввиду отсутствия большинства.
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