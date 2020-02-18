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Все про:Китай (1182) самолет (2322) эвакуация (485) SkyUp (27) COVID-19 (61)

 Самолет, которым украинцев эвакуируют из Ухани, в течение двух суток будет проходить санобработку

В самолете заменят фильтры кондиционирования "и все другие системы".

Об этом сообщил на брифинге гендиректор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Самолет будет обработан. После выветривания и других процедур наш технический персонал приступит к замене фильтров кондиционирования и всех других систем для того, чтобы все, что ничего не осталось на самолете. На это все предусмотрено до двух суток", - сказал он.

Хайнацкий также отметил, что рейс будут выполнять три экипажа, согласившиеся осуществить его добровольно.

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"Рейс очень длительный. Часть экипажа находится уже в Казахстане – это эстафетный экипаж… Экипажи согласились сами добровольно выполнить этот рейс", - добавил гендиректор.

Источник: https://censor.net.ua/n3176485
 
 
 Топ комментарии
 
А автобус на котором их будут везти от самолета в терминал? А терминал?А автобус в тором их будут везти к месту карантина...которое еще не выбрали к стати...??
Почему такая половинчатость...только самолет?
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А как-же люди с симптомами ОРВИ? Подыхать в Китае?

Самолет, которым украинцев эвакуируют из Ухани, в течение двух суток будет проходить санобработку - Цензор.НЕТ 1153
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На кой? Для очередного зелёного шоу? Ему нужно просто постоять 2 недельки или около того. Вирус нестойкий.
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Лишнее, без носителя вирус живет не более 9 дней. просто карантин.
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Я больше боюсь не самолета, у нас до сих пор нету тест-систем, только зеленые обещания вот-вот закупить. Вирус уже может быть у нас. Носитель выглядит абсолютно здоровым без симптомов по последним данным ВОЗ до 30-или 42 дней. Двухнедельный карантин без тестов - просто фикция.
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А как-же люди с симптомами ОРВИ? Подыхать в Китае?

Самолет, которым украинцев эвакуируют из Ухани, в течение двух суток будет проходить санобработку - Цензор.НЕТ 1153
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Ты нас не совести, тут зеленая власть хуже бубонной чумы, плюс к этому короновирус экспортируют на наши головы.
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Это не первая эпидемия в истории. Уже есть лечение, есть отработанные годами процедуры эпидконтроля, которые просто нужно соблюсти и вылечить людей. Или они уже не граждане Украины раз чихают или кашляют? Кровь выздоровевшего -- самое ценное лекарство. Китайцы заставляют добровольно-принудительно своих вылечившихся сдавать кровь для помощи больным.
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Вообще-то, по предписаниям медицинского протокола, рассредоточение больных инфекционными заболеваниями по большой территории - глупость несусветная... Таких больных, лучше всего, сосредоточивают в одном месте. Там создаются условия, сосредотачиваются специалисты - медики, обеспечивается необходимая изоляция от здоровых людей... В противном случае возрастает опасность распространения эпидемии и развитие пандемии... А тут развозят носителей по всему миру!... Что может быть глупей?
У монголов, на родине которых существует природный очаг чумы, ещё с древности была такая процедура, но более жестокая - в стойбище, где обнаруживалась чума, выставлялся чёрный флаг... Такие же флаги выставлялись на подъездах... Стойбище окружалось всадниками из соседних селений. Если кто-то пытался выйти за пределы юрт, всадники убивали его на расстоянии, стрелами... И так было, пока последний в стойбище, не умирал... Потом стойбище сжигалось, вместе с трупами...
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Ну вроде со средних веков народ чему-то все-же научился и лекарства вместо стрел изобрел Самолет, которым украинцев эвакуируют из Ухани, в течение двух суток будет проходить санобработку - Цензор.НЕТ 9792
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Но требования карантина остались неизменными...Это проще, чем создавать кучу карантинных зон , по всему миру - ведь чем их больше, тем больше опасность прорыва вируса в новом месте...
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А автобус на котором их будут везти от самолета в терминал? А терминал?А автобус в тором их будут везти к месту карантина...которое еще не выбрали к стати...??
Почему такая половинчатость...только самолет?
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На кой? Для очередного зелёного шоу? Ему нужно просто постоять 2 недельки или около того. Вирус нестойкий.
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Квартальные шуты и без шоу для лохов?

Самолет, которым украинцев эвакуируют из Ухани, в течение двух суток будет проходить санобработку - Цензор.НЕТ 5979
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А приЗЕдент будет лично всех прибывших лобызать?
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Обязан, прости Господи .... Может свезет.
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" Самолет, которым украинцев эвакуируют из Ухани, в течение двух суток будет проходить санобработку..."
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И что в этом плохого ? Если наши, кроме измерения температуры ничего не могут сделать так пусть хоть китайцы самолет очистят от всякой заразы.
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Китайцам больше делать нехрен кроме как самолет в Киеве чистить..😃
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Чистить самолет будут в Китае и это очень даже хорошо. Бо наши, бла, чистильщики очистили-бы на 10 % от стоимости работы а остальное бабло спистили.
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В систему встройте уф рециркулятор бактерицидный и летайте или ездите спокойно в общественном транспорте. Транспорт будет всегда стерильным. Я бы законом обязал ставить такие в местах скопления людей. Химия не везде достанет, а озон и УФ кругом, можно после рейса вообще полностью облучать салон.
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бактерицидным средством защищаться от вирусов? может еще антибиотиков напиться? что ты несешь.
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M.G.@magutw 6 ч

Президент України ставиться до громадян України як до біологічної зброї, яку він може використати проти інших громадян України з метою терору і залякування.
Це офіційна пряма мова. В мене все.

Зеленський: Якщо хтось буде закликати до перекриття доріг, я особисто привезу українців з Китаю в маєтки у Конча-Заспі - УПравда
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Лишний раз доказывает, что оно - дебил квартальный.

Самолет, которым украинцев эвакуируют из Ухани, в течение двух суток будет проходить санобработку - Цензор.НЕТ 6868
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А зачем? Осел говорил шо сам встретит без противогаза и поселит у себя в доме и у тещи.
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