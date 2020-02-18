" Самолет, которым украинцев эвакуируют из Ухани, в течение двух суток будет проходить санобработку..."

Об этом сообщил на брифинге гендиректор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Самолет будет обработан. После выветривания и других процедур наш технический персонал приступит к замене фильтров кондиционирования и всех других систем для того, чтобы все, что ничего не осталось на самолете. На это все предусмотрено до двух суток", - сказал он.
Хайнацкий также отметил, что рейс будут выполнять три экипажа, согласившиеся осуществить его добровольно.
Читайте также: Локацию для карантина эвакуированных из Ухани еще не выбрали, - Скалецкая
"Рейс очень длительный. Часть экипажа находится уже в Казахстане – это эстафетный экипаж… Экипажи согласились сами добровольно выполнить этот рейс", - добавил гендиректор.
У монголов, на родине которых существует природный очаг чумы, ещё с древности была такая процедура, но более жестокая - в стойбище, где обнаруживалась чума, выставлялся чёрный флаг... Такие же флаги выставлялись на подъездах... Стойбище окружалось всадниками из соседних селений. Если кто-то пытался выйти за пределы юрт, всадники убивали его на расстоянии, стрелами... И так было, пока последний в стойбище, не умирал... Потом стойбище сжигалось, вместе с трупами...
Почему такая половинчатость...только самолет?
----------------------
И что в этом плохого ? Если наши, кроме измерения температуры ничего не могут сделать так пусть хоть китайцы самолет очистят от всякой заразы.
M.G.@magutw 6 ч
Президент України ставиться до громадян України як до біологічної зброї, яку він може використати проти інших громадян України з метою терору і залякування.
Це офіційна пряма мова. В мене все.
Зеленський: Якщо хтось буде закликати до перекриття доріг, я особисто привезу українців з Китаю в маєтки у Конча-Заспі - УПравда