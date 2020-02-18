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Все про:Зоряна Скалецкая (76) COVID-19 (61)

 Локацию для карантина эвакуированных из Ухани еще не выбрали, - Скалецкая

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила о подготовке нескольких локаций в разных регионах для 14-дневного карантина эвакуированных украинском и иностранцев из китайской Ухани в связи со вспышкой коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

"Требование было первым и ключевым - это эпидемическая безопасность: как для людей в учреждении, так и для окружающей среды, населения, населенных пунктов и граждан Украины ... Второе- это вопрос комфорта, поскольку мы понимаем, что мы помещаем людей на 14 дней в помещение, в котором они будут ограничены в передвижении ... Третий фактор - это вопрос возможности со стороны МВД, Нацгвардии и Нацполиции гарантировать безопасность этого объекта. Довольно много было объектов проанализированы и анализируется еще, подбираем, чтобы иметь несколько вариантов, иметь запасные варианты ", - сказала Скалецкая.

По словам министра, сейчас рассматривается 12 вариантов, решение будет приниматься в момент прилета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцев из Ухани эвакуируют 20 февраля, - "слуга народа" Радуцкий

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Также читайте: Выходить из дома только в крайнем случае, не пользоваться личным транспортом, - Китай ужесточил ограничения для жителей Хубэй

Источник: https://censor.net.ua/n3176483
 
 
 Топ комментарии
 
На карантин их в 15 комнатном доме Зеленского в Италии?
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Взагалі то це дурдом, завтра відправляють літак а вони не вирішили куди їх везти, тобто до прийому хворих нічого не готово, до карантину умовний заклад неготовий, тому що тупо не знають який заклад готувати.
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По 2 в кожну область, щоб всю країну накрило.
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Брехня очередная -- китайцы уже сказали что может быть и более до 24 дней !!! Почему новая власть такая брехливая ? Ведь реально все понимают помещения не готовы персонал не готов а решения будут принимать по прилету-- бред сивой кобылы Локацию для карантина эвакуированных из Ухани еще не выбрали, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 7110
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На карантин их в 15 комнатном доме Зеленского в Италии?
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В маєток "Перлина Італії" на Васильківщині. Якщо в його хатинці не помістяться,-поряд маєтки Кошового ,Пікалова і Кравєц.
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Предлагаю отправить в Крым.. Семииз.. Ялта. А лучше Севастополь
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На самом деле нельзя чтобы вирус расползался даже в Крыму или россии, потом же малоросы которые ездят в Крым или россию приедут на материковую Украину и будут распространять его у нас
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Ну.. это как сказать.. Если малороссы тоже боятся вируса.. то дважды подумают, стоит ли ехать на авось.. 50/50
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Якби ви тільки уявили собі як по дебільному звучить слово «локація»! Лактація, пілять! Рагулі! - « Що є твоя локація?!»
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Слово "імпортне", вумне. Це ж краще ніж визнати, що за стільки часу вони не спромоглися знайти місце для розміщення АЖ 56 чоловік на карантин. Це ж не Супрун дулі крутити. ПрАХФесіонали, плісняві
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Колись залетів на мейл рекламний спам: "Студія-локація" для дітей в якомусь мухосранську.
Зайшов на сторінку. Якась випускниця палікмакхерського ПТУ орендувала квартиру, натягла туди іграшок та різного дитячого одягу (жлоб-діла рідкісні) і пропонує зробити там художнє фото дитини силами стороннього фотографа (телефони фотографів додаються).
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Вы совсем уху ели ! Это что значит ?!- вы будете этих потенциально зараженных людей возить по всей Украине пока где-то ,может быть пристроите на карантин?
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То ж дєбіли. Любий біль менш досвідчений менеджер справився б. Знайти острів, обладнати містечко, охорону, постачання. Але ж на них працюють такі як Сивоха.
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А єслі іх в овпєн саспєнсє прістроіть?
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Раз такі пропозиції, то і , запропоную хворих розмістити у ВР. Гірше не буде.🙄
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По 2 в кожну область, щоб всю країну накрило.
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Взагалі то це дурдом, завтра відправляють літак а вони не вирішили куди їх везти, тобто до прийому хворих нічого не готово, до карантину умовний заклад неготовий, тому що тупо не знають який заклад готувати.
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Вірю, можна тупо арендувати пансіонат без персоналу і завезти лікарів, врешті решт, ми навіть не знаємо чи вони інфіковані.
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Ну так китайці вже визнали що той вірусяка -біологічна зброя. Кому таке треба?
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Брешуть. Чує моє серце до нас повезуть
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Синютка кащав що в шкло. А на форумі мене обрадували що можливо ще ближче -до винник
.подивимось...
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Та навряд, хто повезе умовно хворих в такий густонаселений район, хоча від зелених ....
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потому что во всех вероятных локациях люди, как только узнавали, посылали их нах . оттого до сих пор и не знают, куда везти.
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это пускай власть думает. у них было много времени, но они его успешно ********.
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Хай би сиділи там де були. Чого їх приспічило повертатися на родіну
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то не их решение - это живое биологическое оружие...
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Китайці всю країну перетворили на карантин!!! Що намагаються зробити Відморожені Локацию для карантина эвакуированных из Ухани еще не выбрали, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 6052
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Тобто літак вже завтра-післязавтра вилетить, а локації ще немає? Високий професіоналізм!!!
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В Козин! І дозволити їм вільно ходити по Козину😁
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по прилёту самалёта, локаторы будут жребий тянуть к кому. ну могут и на пальцах выкинуть.
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Скала, которую именуют островом Змеиным, для карантина вполне подойдет.
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Був час,майже півтора місяці.Можна було обладнати карантинні бокси з нуля,дотримуючись техніки безпека.І не грати на нервах і тих,хто чекає евакуації,і всього населення країни.Телилися півтора місяці,брехали кожного разу по різному,а тепер винних шукають і роти людям затикають.А могли б спокійно все підготувати і не дратувати народ.Навіть зараз щодня у них нова версія.Таке враження,що чим гірше для людей,країни,тим краще для зелів
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Они не могли ничего спокойно подготовить в силу полной некомпетентности и неспособности работать в экстремальных условиях.
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Olga Mansika

Телилися півтора місяці,брехали кожного разу по різному,а тепер винних шукають і роти людям затикають...Таке враження,що чим гірше для людей,країни,тим краще для зелів

Локацию для карантина эвакуированных из Ухани еще не выбрали, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 4471
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Хто,ще,хоч трошки при тямі прочитайте пееклад кітайців - https://gogolchans.ru/vozbuditel-koronavirusa/
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Ахренеть, короновирус.

Наиболее опасными для человека считаются штаммы вируса подтипов 2019НКОВ, а также имеющие высокий патогенный индекс. Вирионы вируса гриппа имеют сложное строение и содержат около 70% белка.
Соответственно, вирус быстро инактивируется уже при температуре 56 ° С и под воздействием ультрафиолетового облучения. Солнечный свет убивает возбудителя в течение 2-3 суток. При комнатной температуре вирус гриппа сохраняет вирулентность до 70 дней, на инфицированном перьях - до 20 дней, в охлажденных фекалиях и трупах - до 80-100 дней.
Возбудитель гриппа также чувствителен к многих распространенных дезинфектантов: раствора формальдегида 0, 1% -го, растворов кислот, 3% -го едкого натра и фенола, эфиров и других веществ, при продолжительности экспозиции 1-6 часов. Наряду с этим вирус может длительно сохраняться при низких температурах и в высушенном виде (до нескольких лет).
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дякую,що побачили,з чим маємо справу.Інформован - майже озроєн...! Надії на карантини слабкі,японський лайнер, й до того він мутує кожні 10 днів.Тобто сподівання на імунітет ... марні. Щасти
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В Китае уже предприятия начали возобновлять производство, в Макао на следующей неделе казино начнут открываться, а эти еще локацию ишут...
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Как то созвучно,может действительно в Умани сделать изолятор?
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Уже предложили в Козине. На дамбе вполне изолированное место....
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А нафик их сюда переть, пусть там переболеют!
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Предлагаю одесскую инфекционную больницу, где они ослабеют от поноса, умрут от дезентерии и не смогут больше быть источником коронавируса
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В Мордовии вспомнили Высоцкого и на каждой улице поют..."Если вы в своей квартире,Корновирус три- четыре, Ширится растёт заболевание, Если хилый сразу в ..** Локацию для карантина эвакуированных из Ухани еще не выбрали, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 2719
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Это полная неспособность и некомпетентность власти вообще и медицинского ведомства в частности, с 11 февраля никак не могут снарядить самолёт, хотя тех, кто находится в Ухани ориентировали именно на 11-е, они там уже все собрались, а эти новые лица до сих пор ничего не решили. И речь идёт о каких-то пятидесяти людях.
А если что-то серьёзное случится в Украине, тут будет полный бардак.
Эта дурочка вообще без мед.образования и с нервными тиками просто ничего не сможет организовать.
В общем,навыбирали зеизбиратели, ну зато не Порошенко, с чем их можно и поздравить.
А остальным остаётся только молиться, даже если в Бога не верят, чтобы никакая напасть не пришла в страну, пока тут эти уроды у власти.
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Людмила Терещенко fed37fc8

Это полная неспособность и некомпетентность власти вообще и медицинского ведомства в частности...
В общем,навыбирали зеизбиратели, ну зато не Порошенко, с чем их можно и поздравить.
А остальным остаётся только молиться, даже если в Бога не верят, чтобы никакая напасть не пришла в страну, пока тут эти уроды у власти.

Локацию для карантина эвакуированных из Ухани еще не выбрали, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 1785
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*** у нас голод будет. Некому будет сеять, и некому урожай собирать.
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Новая власть-кретины...
Уже месяц решают куда деть эвакуированных,цирк абсурда!!!
Если бы кароновирус вспыхнул в Украине-шансов выжить у нас бы просто не было.
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Пані Міністриня санкціонує перевезення людей з зони зараження і карантину на здорову територію і не знає куди. Типа - "коли прилетять - тоді і вирішимо " А, якщо через цю тупу некомпетентність і злочинну халатність в Україні (досі не зараженій) спалахне епідемія?
Адже ніхто толком не знає, що це за вірус і звідки він з"явився. Китай - тоталітарна диктатура, там МОЗ, СЕС, ЗМІ - все під контролем партії і держави, там брехня уведена в ранг державної політики...
Цей режим ("український") довго не протримається.

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Бачив фотку Ради Безпеки України де сидить Юзик. Чувака виводили на сцену тільки тому, що він великий. Це весь його «талант». Як мавпу виводили на сцену і рагулі реготали з нього. Ось тепер ,цей чувак в Раді Безпеки багатомільйонної країни в центрі Європи повинен вирішувати глобальні питання! Як?!?! Я був менеджером 20 років! Мало мати знання і досвід! Тут потрібно мати певний розум. Сміливість брати відповідальність!!!! А тут -Юзик!!!
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Як так? А Гончарук сказав , що вже все готово, вирішено! ВЛАДА , ви хоч брешіть синхронно своїм зелебобикам.
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