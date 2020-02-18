 Локацию для карантина эвакуированных из Ухани еще не выбрали, - Скалецкая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
"Требование было первым и ключевым - это эпидемическая безопасность: как для людей в учреждении, так и для окружающей среды, населения, населенных пунктов и граждан Украины ... Второе- это вопрос комфорта, поскольку мы понимаем, что мы помещаем людей на 14 дней в помещение, в котором они будут ограничены в передвижении ... Третий фактор - это вопрос возможности со стороны МВД, Нацгвардии и Нацполиции гарантировать безопасность этого объекта. Довольно много было объектов проанализированы и анализируется еще, подбираем, чтобы иметь несколько вариантов, иметь запасные варианты ", - сказала Скалецкая.
По словам министра, сейчас рассматривается 12 вариантов, решение будет приниматься в момент прилета.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.
Зайшов на сторінку. Якась випускниця палікмакхерського ПТУ орендувала квартиру, натягла туди іграшок та різного дитячого одягу (жлоб-діла рідкісні) і пропонує зробити там художнє фото дитини силами стороннього фотографа (телефони фотографів додаються).
.подивимось...
Евакуйованих з Китаю українців можуть розмістити в Гостомелі
Телилися півтора місяці,брехали кожного разу по різному,а тепер винних шукають і роти людям затикають...Таке враження,що чим гірше для людей,країни,тим краще для зелів
Наиболее опасными для человека считаются штаммы вируса подтипов 2019НКОВ, а также имеющие высокий патогенный индекс. Вирионы вируса гриппа имеют сложное строение и содержат около 70% белка.
Соответственно, вирус быстро инактивируется уже при температуре 56 ° С и под воздействием ультрафиолетового облучения. Солнечный свет убивает возбудителя в течение 2-3 суток. При комнатной температуре вирус гриппа сохраняет вирулентность до 70 дней, на инфицированном перьях - до 20 дней, в охлажденных фекалиях и трупах - до 80-100 дней.
Возбудитель гриппа также чувствителен к многих распространенных дезинфектантов: раствора формальдегида 0, 1% -го, растворов кислот, 3% -го едкого натра и фенола, эфиров и других веществ, при продолжительности экспозиции 1-6 часов. Наряду с этим вирус может длительно сохраняться при низких температурах и в высушенном виде (до нескольких лет).
А если что-то серьёзное случится в Украине, тут будет полный бардак.
Эта дурочка вообще без мед.образования и с нервными тиками просто ничего не сможет организовать.
В общем,навыбирали зеизбиратели, ну зато не Порошенко, с чем их можно и поздравить.
А остальным остаётся только молиться, даже если в Бога не верят, чтобы никакая напасть не пришла в страну, пока тут эти уроды у власти.
Это полная неспособность и некомпетентность власти вообще и медицинского ведомства в частности...
В общем,навыбирали зеизбиратели, ну зато не Порошенко, с чем их можно и поздравить.
А остальным остаётся только молиться, даже если в Бога не верят, чтобы никакая напасть не пришла в страну, пока тут эти уроды у власти.
Уже месяц решают куда деть эвакуированных,цирк абсурда!!!
Если бы кароновирус вспыхнул в Украине-шансов выжить у нас бы просто не было.
Адже ніхто толком не знає, що це за вірус і звідки він з"явився. Китай - тоталітарна диктатура, там МОЗ, СЕС, ЗМІ - все під контролем партії і держави, там брехня уведена в ранг державної політики...
Цей режим ("український") довго не протримається.