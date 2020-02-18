 Завтра КСУ обнародует решение по закону "О судоустройстве и статусе судей"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"КСУ на пленарном заседании принял решение по делу по конституционному представлению Верховного суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений пунктов 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 раздела XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", - сказано в сообщении.
Как отметили в суде, текст решения будет обнародован на официальном веб-сайте Конституционного суда Украины 19 февраля во разделе "Акты КСУ".
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Дід Микола@DidMykola2 6 ч
1. Рашисти йдуть в наступ на Донбасі.
2. Портнов і Лукаш підготували законопроект про "дегероїзацію" Небесної Сотні.
3. ЗЕвлада повертає ригів і призначає людей Овоча на високі посади (у т.ч. в ДБР, що розслідує справи Майдану).
ЯК ЗЛАГОДЖЕНО ВОНИ ЗУСТРІЧАЮТЬ РІЧНИЦЮ МАЙДАНУ!
Если на прямой вопрос, - "Взятки брал?" досточтимый работник фемиды соврал - сразу его в КПЗ до выяснения обстоятельств.
Рядом живёт судья. Хоромы на десяток миллионов тянут. Два его сына наглые до жути! Стреляют по собакам из воздушки, ездят на папиных машинах, хотя один из них не совершеннолетний. Быкуют в местном баре... и вообще вся округа устала от ихних выходок...
- мрази!