EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Общество
  322  3
Все про:КС (1410) суд (22885) судья (2218)

 Завтра КСУ обнародует решение по закону "О судоустройстве и статусе судей"

Конституционный суд принял решение по делу относительно отдельных пунктов закона "О судоустройстве и статусе судей". Оно будет обнародовано завтра.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"КСУ на пленарном заседании принял решение по делу по конституционному представлению Верховного суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений пунктов 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 раздела XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", - сказано в сообщении.

Как отметили в суде, текст решения будет обнародован на официальном веб-сайте Конституционного суда Украины 19 февраля во разделе "Акты КСУ".

Читайте также: Апелляционный суд отменил решение о восстановлении Станислава Шевчука в должности судьи Конституционного суда

Источник: https://censor.net.ua/n3176479
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 


Дід Микола@DidMykola2 6 ч

1. Рашисти йдуть в наступ на Донбасі.
2. Портнов і Лукаш підготували законопроект про "дегероїзацію" Небесної Сотні.
3. ЗЕвлада повертає ригів і призначає людей Овоча на високі посади (у т.ч. в ДБР, що розслідує справи Майдану).

ЯК ЗЛАГОДЖЕНО ВОНИ ЗУСТРІЧАЮТЬ РІЧНИЦЮ МАЙДАНУ!
 показать весь комментарий
 
судовій реформі від 2016 капєц, як і незалежному верховному суду. бо в нас колізія- є оновлений верховний суд(кастрований зеленою реформою), і є старий на вимогу якого кс скасував цю реформу
 показать весь комментарий
 
Самым первым и главным пунктом в законе "О судоустройстве и статусе судей" должно быть написано то, что каждый судья обязан раз в месяц проходить "полиграф" ! Точка!
Если на прямой вопрос, - "Взятки брал?" досточтимый работник фемиды соврал - сразу его в КПЗ до выяснения обстоятельств.

Рядом живёт судья. Хоромы на десяток миллионов тянут. Два его сына наглые до жути! Стреляют по собакам из воздушки, ездят на папиных машинах, хотя один из них не совершеннолетний. Быкуют в местном баре... и вообще вся округа устала от ихних выходок...
- мрази!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх