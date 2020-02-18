 Завтра КСУ обнародует решение по закону "О судоустройстве и статусе судей"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"КСУ на пленарном заседании принял решение по делу по конституционному представлению Верховного суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений пунктов 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 раздела XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", - сказано в сообщении.

Как отметили в суде, текст решения будет обнародован на официальном веб-сайте Конституционного суда Украины 19 февраля во разделе "Акты КСУ".

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