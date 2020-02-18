 По факту обстрела украинских позиций под Золотым 18 февраля СБУ начала уголовное производство

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.
В сообщении отмечается: "Следователи спецслужбы установили, что около шести часов утра оккупанты начали обстрел из запрещенного минскими соглашениями крупнокалиберного вооружения позиций подразделений операции Объединенных сил в районе населенных пунктов Орехово, Новотошковское, Крымское, Хутор Вольный Луганской области.
Боевики также предприняли попытку прорыва через линию разграничения. В результате обстрела незаконных вооруженных формирований один украинский военный погиб, пятеро бойцов получили ранения. Все обстоятельства происшествия устанавливаются следствием.
Уголовное производство по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 5 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины расследуется под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области".
Напомним, утром 18 февраля наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.
В МИД Эстонии уже заявили, что поднимут вопрос нарушения Российской Федерацией Минских соглашений на заседании Совбеза ООН.
(с)Диана П*********
Посмотрела бриф.
Данилов в роли конферансье с единственной функцией представить выступающего.
Нервный растерянный Хомчак, который то говорит что все позиции под контролем, то тут же говорит что 72 пришлось оставить позицию «Баня».
Ну и шмаркля. Прискакал на бриф на 3 минуты. Поздоровался. 59 секунд говорил про то что мы не поддадимся на провокации и все равно будем идти к миру.
И 1:40 говорил про короно вирус (в своей башке, где "война в моей голове закончилась"?(с)вислюк оманський.)
Мда. За что нам это всё - понятно. Осталось понять как это пережить.
То-то з***** с обеда орут что " это Порошенко сказал своим знакомым командирам, начать провокацию. И сепары не виноваты. А Пороху это надо, что бы рейтинг найвеличнішому понизить."
Salo°|°∆
@sala_malo
Ну, шо там Харьков, Днепр, Запорожье, смешно? Если будет замес, то мы следующие на очереди. Готовы в подвалах посиживать? Готовы разгребать обломки, оказывать первую помощь при ранениях и переломах? Уже ж не воинственный Порох, а миролюбивый Бубочка! Ну, доходит?На всяк случай напомню: если решите, что пора убегать, что это не ваша война и вы вообще против того, чтобы воевали два братских народа - сразу уезжайте в Питер. Там точно не стреляют, а еще можно полюбоваться архитектурой.
поди, по рашаТВ показывают - как уже москву штурмуют - с распятыми мальчиками на штандартах и зигованием?
Вася@KoloradskayaTla 25 мин
Орки готовят артиллерию по всему фронту.
Доклад ушел верховному.
В ответ, вместо упреждающего удара, только одно - не провоцируйте.
військовий експерт Олег Старіков переконує - для того, щоб подібні випадки не повторювались, Україна має продовжувати розведення, але вже не на дрібних ділянках, а секторами - Донецьким та Луганським фронтами.
- Зараз головне - йти на секторальне розведення - це буде вирішальний крок щодо врегулювання ситуації. Якщо буде розведення на 10-15 км, а на територію зайдуть війська, які не мають на це права, це розцінюватиметься, як агресія, а вони будуть знищені.
Тільки вбитим і покаліченим нашим хлопцям до сраки те розслідування .
6 листопада 2019 12:27"Наши военнослужащие будут иметь возможность в кратчайший срок в случае провокации со стороны агрессора занять свои прежние позиции с минимальным риском для жизни и здоровья как военнослужащих, так и гражданского населения"-Зеленский.
он прочитал очередную писульку не вдумываясь...прокорчился и фсё!
а Вы вслушиваетесь ( как и я))) придавая значение его пустой звиздовне...
попугай повторяет человеческие слова неосознанно, как обыкновенные,
часто повторяющиеся звуки или крики другой птицы )))))
мало ли что обещал....
І хто ж це перший почав?
kak-to-tak@kaktota83571856 7 ч
Сегодняшнее наступление готовилось, всем это было очевидно.
Понятна и цель: сейчас сопля будет звонить хлу, тот скажет, что рашка не сторона конфликта, разговаривайте с "сепарами" сами.
И наш Иуда под девизом "чтобы не гибли наши хлопцы" начнет переговоры с террористами.
И все.
мол, всякое бывает во время гражданского конфликта...
если наступление...то это ж совсем другая разница (как говорят в Одессе)...
и заявления как бы должны быть не умоляющие и заискивающие и извиняющиеся...не-не?
а если провокация...то да!...отложить на два дня презентацию сивохрена и продолжайте разводить дальше...
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Российские каратели "Майдана". Морская пехота РФ в Киеве.
https://inforpost.com/news/2019-11-27-25016?fbclid=IwAR2lKW0nR7CSQvSt83AbF-JiyGeRPWzDVujEUI3vta7fA_B2q9CZ3h7GnsM
"Ви розглядали варіант повернення військ в місцях розведення на старі позиції?"
Хомчак:
"З якою метою?"
Бо це наша земля блд???
Хомчака у ответу предателя Украины
обстрел велся через зона развода
Но зе сыть
Где там озабоченность у зе и пескова путинахла
Это предатели Украины так решали по Золотому и гибели бойцов..